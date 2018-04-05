春櫻繽紛、鳥蝶送暖 春季珠寶耍浪漫

2018-04-05 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳若齡 ╱即時報導



春意盎然，連假想賞花但不要受塞車之苦，且讓珠寶獻上春日花漾浪漫。日本高級珠寶品牌MIKIMOTO以及ANNA HU藝術珠寶不約而同以櫻花為題，捕捉櫻花綻放紛飛的瞬間，留住絢爛花期；珠寶設計師林曉同也以春天為題，但運用蝴蝶鳥兒的造型送上生機勃勃的綠意。

春季於東京賞櫻是許多遊客必去行程，如今MIKIMOTO將日本櫻花之美帶來台灣，延續年初以花卉為靈感的方向，推出最新的「MIKIMOTO Pétales Collection Les Pétales de Ginza」，以飄逸於銀座的櫻花花瓣為繆思，選用光澤柔美的粉紅金擬真勾勒櫻花花瓣，並以不對稱方式點綴密釘鑲鑽石，捕捉落「櫻」繽紛的璀璨瞬間。Les Pétales de Ginza系列包含長鍊、墜鍊、手鍊及耳環共四件作品，除了約100公分的長鍊結合日本Akoya珍珠及南洋珍珠外，其餘皆為18K粉紅金鑲嵌鑽石單品，輕盈實搭的設計線條強調日常造型搭配性。

春天也是戀愛的季節，對珠寶設計師Anna來說，櫻花，是她在紐約布魯克林植物園的甜蜜戀愛記憶，讓她感受到暖暖幸福，因此以櫻花的花語：「生命、幸福、一生一世永不放棄。」設計出「春之櫻」系列作品。有別印象中粉色櫻花印象，ANNA HU結合陽光、櫻花、與蝴蝶的賞花印象打造戒指與耳環，選用白金、黃金與玫瑰金三種不同K金，並鑲嵌白鑽、粉鑽、黃鑽、紅寶以及祖母綠，不僅帶出春日花團錦簇也讓人倍感奢華爛漫