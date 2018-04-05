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春櫻繽紛、鳥蝶送暖 春季珠寶耍浪漫

2018-04-05 16:22聯合報 記者陳若齡╱即時報導

春意盎然，連假想賞花但不要受塞車之苦，且讓珠寶獻上春日花漾浪漫。日本高級珠寶品牌MIKIMOTO以及ANNA HU藝術珠寶不約而同以櫻花為題，捕捉櫻花綻放紛飛的瞬間，留住絢爛花期；珠寶設計師林曉同也以春天為題，但運用蝴蝶鳥兒的造型送上生機勃勃的綠意。

春季於東京賞櫻是許多遊客必去行程，如今MIKIMOTO將日本櫻花之美帶來台灣，延續年初以花卉為靈感的方向，推出最新的「MIKIMOTO Pétales Collection Les Pétales de Ginza」，以飄逸於銀座的櫻花花瓣為繆思，選用光澤柔美的粉紅金擬真勾勒櫻花花瓣，並以不對稱方式點綴密釘鑲鑽石，捕捉落「櫻」繽紛的璀璨瞬間。Les Pétales de Ginza系列包含長鍊、墜鍊、手鍊及耳環共四件作品，除了約100公分的長鍊結合日本Akoya珍珠及南洋珍珠外，其餘皆為18K粉紅金鑲嵌鑽石單品，輕盈實搭的設計線條強調日常造型搭配性。

春天也是戀愛的季節，對珠寶設計師Anna來說，櫻花，是她在紐約布魯克林植物園的甜蜜戀愛記憶，讓她感受到暖暖幸福，因此以櫻花的花語：「生命、幸福、一生一世永不放棄。」設計出「春之櫻」系列作品。有別印象中粉色櫻花印象，ANNA HU結合陽光、櫻花、與蝴蝶的賞花印象打造戒指與耳環，選用白金、黃金與玫瑰金三種不同K金，並鑲嵌白鑽、粉鑽、黃鑽、紅寶以及祖母綠，不僅帶出春日花團錦簇也讓人倍感奢華爛漫

設計師眼中的春天各有風情，林曉同設計師便選用綠色來迎接春天，運用綠色系寶石如翡翠、綠碧璽、沙佛萊石等，設計出寓意幸福喜悅的蝴蝶和翎雀，從戒指、手鍊到項鍊，容易混搭配戴，讓春日的活潑浪漫相隨。

MIKIMOTO Pétales Collection Les Pétales ...
MIKIMOTO Pétales Collection Les Pétales de Ginza 18K粉紅金櫻花鑽石耳環，216,000元。圖／MIKIMOTO提供
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ANNA HU春之櫻耳環，18K白金、黃金、玫瑰金鑲嵌白鑽、彩鑽、尖晶石，以及彩...
ANNA HU春之櫻耳環，18K白金、黃金、玫瑰金鑲嵌白鑽、彩鑽、尖晶石，以及彩色剛玉，約158萬元。圖／ANNA HU提供
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MIKIMOTO Pétales Collection Les Pétales ...
MIKIMOTO Pétales Collection Les Pétales de Ginza 18K粉紅金櫻花鑽石手鍊，107,000元。圖／MIKIMOTO提供
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MIKIMOTO Pétales Collection Les Pétales ...
MIKIMOTO Pétales Collection Les Pétales de Ginza 18K粉紅金櫻花鑽石墜鍊，165,000元。圖／MIKIMOTO提供
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MIKIMOTO Pétales Collection Les Pétales ...
MIKIMOTO Pétales Collection Les Pétales de Ginza 18K粉紅金櫻花鑽石墜鍊，165,000元。圖／MIKIMOTO提供
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綠蝶手鍊，白K金鑲嵌翡翠、沙佛萊石，價格店洽。圖／林曉同珠寶
綠蝶手鍊，白K金鑲嵌翡翠、沙佛萊石，價格店洽。圖／林曉同珠寶
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MIKIMOTO Pétales Collection Les Pétales ...
MIKIMOTO Pétales Collection Les Pétales de Ginza日本Akoya珍珠及南洋珍珠18K粉紅金櫻花鑽石長鍊，376,000元。圖／MIKIMOTO提供
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MIKIMOTO全新Pétales Collection Les Pétales...
MIKIMOTO全新Pétales Collection Les Pétales de Ginza運用鑽石和18K粉紅金捕捉櫻花落下的瞬間美麗。圖／MIKIMOTO提供
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MIKIMOTO全新Pétales Collection Les Pétales...
MIKIMOTO全新Pétales Collection Les Pétales de Ginza運用鑽石和18K粉紅金捕捉櫻花落下的瞬間美麗。圖／MIKIMOTO提供
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翎雀戒指，K金鑲嵌翡翠、沙佛來石、鑽石，價格店洽。圖／林曉同珠寶
翎雀戒指，K金鑲嵌翡翠、沙佛來石、鑽石，價格店洽。圖／林曉同珠寶
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綠蝶戒指，白K金鑲嵌翡翠、沙佛萊石，價格店洽。圖／林曉同珠寶
綠蝶戒指，白K金鑲嵌翡翠、沙佛萊石，價格店洽。圖／林曉同珠寶
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ANNA HU春之櫻戒指，18K 白金、黃金、玫瑰金鑲嵌白鑽、彩鑽、粉紅剛玉，約...
ANNA HU春之櫻戒指，18K 白金、黃金、玫瑰金鑲嵌白鑽、彩鑽、粉紅剛玉，約138萬元。圖／ANNA HU提供
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櫻花珠寶
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