可口可樂迷別錯過！50周年限定玻璃曲線瓶台味登場
蒐藏迷注意啦！家喻戶曉的「可口可樂」今年適逢在台灣上市50周年，將推出一系列慶祝活動，首波陸續於指定通路推出五款台灣限定玻璃曲線瓶，以台灣在地經典文化為設計理念，讓最具「台味」的意象躍上瓶身，款式包括花卉瓶、黑熊瓶、古厝瓶、美食瓶與懷舊瓶，繼姓名瓶、Emoji表情符號瓶之後，持續大玩包裝創意，肯定再掀蒐藏熱潮。
首發的花卉瓶，以紅色瓶身搭配粉白花朵，夢幻設計已在IG成為打卡熱門集讚照，結合7-ELEVEN櫻花季活動，正適合連假春遊賞花搭配飲用。全家便利商店也已推出獨家販售的黑熊瓶，將國寶台灣黑熊與藍鵲以Q版的模樣躍上瓶身，相當童趣可愛。接續即將登場的還有三款紀念瓶，以台灣三種生活概念為主軸，展現獨特寶島風情。以傳統古厝圖樣充分展現台灣建築特色的古厝瓶，4月11日起將在OK超商、萊爾富及大潤發陸續上架；美食瓶則以台灣人氣美食小籠包詮釋台灣人最重視的美食文化，4月13日起將於全聯福利中心獨家販售；還有將經典的藍白拖與復古茄芷袋放上瓶身的懷舊瓶，4月18日起於全台家樂福獨家販售。除了這五款台灣限定玻璃曲線瓶，可口可樂50周年特展相關訊息也將陸續揭露，喜愛可口可樂的粉絲們可得持續密切注意。
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