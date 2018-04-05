Melody、許路兒、蔡淑臻 4字頭女生凍齡肌密

2018-04-05 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



許路兒的凍齡美貌紅到國外，不管是奔4或是坐4，她和時尚媽咪殷悅Melody、模特兒蔡淑臻近期倒是都在臉書曬出保養術，不管是不是「葉佩雯」，她們和粉絲的互動以及美肌照片，都讓人忍不住多看一眼。

時尚媽咪Melody在巴黎時裝周期間開直播，寫著「你一直問保養～來聊一下吧」，標註頂級個人行動spa來盛讚她手中的香奈兒最頂級乳霜，也是3月全新上市的SUBLIMAGE奢華精質系列「香奈兒奢華極萃乳霜」，蘊含專利的五月梵尼蘭精萃PFA，是香奈兒實驗室針對五月梵尼蘭生長週期的開花、結果、成熟等階段分析，從中獲取的護膚成分，僅需用在保養最後一步驟中，以雙手由臉部中央向外輕輕按摩五官，舒緩塗抹即可；Melody向來深具說服力，這則直播共有64次分享，粉絲留言「現在就殺去買！省得等等又缺貨」。

Melody在法國時裝周期間直播分享香奈兒奢華極萃乳霜。圖／Melody時尚媽咪提供 分享 facebook

許路兒則是和雪花秀新品「滋陰生人蔘煥顏露」合照，雖是化妝水的保養程序，但介於凝露和凝凍之間相當豐厚，均勻拍彈後快速吸收保持潤澤感，許路兒表示她喜歡人蔘的氣味，「算一算雪花秀的人蔘修護霜在前年底就已經在我的保養好物名單裡了……這次新體驗了同系列的煥顏露和活膚乳，我喜歡放在妝前使用，接下來比較溫暖的季節也好適合」，美麗臉龐讓粉絲留言「女神ㄤ～根本完美零死角～」。

許路兒手拿新上市的雪花秀滋陰生人蔘煥顏露。圖／取自臉書 分享 facebook 許路兒手拿新上市的雪花秀滋陰生人蔘煥顏露。圖／取自臉書 分享 facebook