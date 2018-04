Hello Kitty 聯名萌上身 金飾腕表童心大爆發

2018-04-05 聯合報



風靡全球已逾40年的Hello Kitty,跨時代魅力依舊不墜,多款聯名個搶在兒童月上市,可愛造型搶攻新世代市場。鎮金店Just Gold長期與三麗鷗獨家聯名合作授權珠寶商品,暢銷魅力有目共睹,這次合作以三麗鷗旗下全球最受歡迎的偶像Hello Kitty為主角,一口氣分別推出「Hello Kitty經典復刻」系列、「Hello Kitty小熊」系列與「Hello Kitty & Daniel」系列。日本鐘表品牌卡西歐(Casio)與Hello Kitty合作,以周遊列國的Hello Kitty打造大受歡迎的兩地時間腕表BGA-190KT。

Just Gold首發上市的「Hello Kitty經典復刻」系列以Hello Kitty於 1976年問世的造型為主,細緻的釉彩技巧配上繽紛色彩,突顯Hello Kitty招牌蝴蝶結標誌和經典藍色吊帶褲重現當初Hello Kitty 萌翻全世界的原始模樣。「Hello Kitty小熊系列」結合Hello Kitty與她最要好的小熊玩偶,讓Hello Kitty穿上俏皮可愛的小熊裝變身。而「Hello Kitty & Daniel」系列,以純金描繪出Hello Kitty與男友Daniel的浪漫婚禮,結合甜蜜戀愛的象徵,非常討喜。

Hello Kitty & Daniel系列耳環,15,600元。Hello Kitty小熊系列吊墜(不含鍊),8,600元。Just Gold x Hello Kitty 經典復刻系列蝴蝶結造型單耳耳環,8,800元。Hello Kitty & Daniel 心形吊墜(不含鍊),14,200元。經典復刻系列Hello Kitty單耳耳環 ,11,000元。