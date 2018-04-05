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Hello Kitty 聯名萌上身 金飾腕表童心大爆發

2018-04-05 16:14聯合報 記者孫曼╱即時報導

風靡全球已逾40年的Hello Kitty，跨時代魅力依舊不墜，多款聯名個搶在兒童月上市，可愛造型搶攻新世代市場。鎮金店Just Gold長期與三麗鷗獨家聯名合作授權珠寶商品，暢銷魅力有目共睹，這次合作以三麗鷗旗下全球最受歡迎的偶像Hello Kitty為主角，一口氣分別推出「Hello Kitty經典復刻」系列、「Hello Kitty小熊」系列與「Hello Kitty & Daniel」系列。日本鐘表品牌卡西歐（Casio）與Hello Kitty合作，以周遊列國的Hello Kitty打造大受歡迎的兩地時間腕表BGA-190KT。

Just Gold首發上市的「Hello Kitty經典復刻」系列以Hello Kitty於 1976年問世的造型為主，細緻的釉彩技巧配上繽紛色彩，突顯Hello Kitty招牌蝴蝶結標誌和經典藍色吊帶褲重現當初Hello Kitty 萌翻全世界的原始模樣。「Hello Kitty小熊系列」結合Hello Kitty與她最要好的小熊玩偶，讓Hello Kitty穿上俏皮可愛的小熊裝變身。而「Hello Kitty & Daniel」系列，以純金描繪出Hello Kitty與男友Daniel的浪漫婚禮，結合甜蜜戀愛的象徵，非常討喜。

Hello Kitty & Daniel系列耳環，15,600元。圖／鎮金店提供
Hello Kitty & Daniel系列耳環，15,600元。圖／鎮金店提供
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Hello Kitty小熊系列吊墜（不含鍊），8,600元。圖／鎮金店提供
Hello Kitty小熊系列吊墜（不含鍊），8,600元。圖／鎮金店提供
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Just Gold x Hello Kitty 經典復刻系列蝴蝶結造型單耳耳環，...
Just Gold x Hello Kitty 經典復刻系列蝴蝶結造型單耳耳環，8,800元。圖／鎮金店提供
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Hello Kitty & Daniel 心形吊墜（不含鍊），14,200元。圖...
Hello Kitty & Daniel 心形吊墜（不含鍊），14,200元。圖／鎮金店提供
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經典復刻系列Hello Kitty單耳耳環 ，11,000元。圖／鎮金店提供
經典復刻系列Hello Kitty單耳耳環 ，11,000元。圖／鎮金店提供
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也曾多次與hello Kitty合作聯名的卡西歐BABY-G，此次以兩地時間顯示的BGA-190為基礎，設計細節周遊列國的Hello Kitty。指針以Hello Kitty經典紅色蝴蝶結作點綴，表帶則印彷彿護照戳章一樣的各種Hello Kitty圖案，行李箱造型的表盒和表背上更有飛行員造型的Hello Kitty，是原創設計。腕表共有黑白兩色可選，特地選於4月4日上市。

Hello Kitty聯名BABY-G特別限量系列黑色款，5,500元。圖／卡西...
Hello Kitty聯名BABY-G特別限量系列黑色款，5,500元。圖／卡西歐提供
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Hello Kitty聯名BABY-G特別限量系列白色款，5,500元。圖／卡西...
Hello Kitty聯名BABY-G特別限量系列白色款，5,500元。圖／卡西歐提供
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Hello Kitty聯名BABY-G特別限量系列富行李箱造型包裝盒，5,500...
Hello Kitty聯名BABY-G特別限量系列富行李箱造型包裝盒，5,500元。圖／卡西歐提供
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卡西歐再次與風靡全球的Hello Kitty聯名推出BABY-G特別限量系列。圖...
卡西歐再次與風靡全球的Hello Kitty聯名推出BABY-G特別限量系列。圖／卡西歐提供
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Hello Kitty
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