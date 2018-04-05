進入KPOP世界 韓推追星行程可錄單曲

2018-04-05 14:25 中央社 台北5日電



喜歡韓國藝人的粉絲們都希望到韓國一睹明星風采，韓國錄音室相中粉絲追星商機，推出限定行程，讓粉絲可以進到歌手的錄音間，接受聲樂老師訓練，錄製自己的單曲。

從2000年起，韓流風靡台灣，這股風潮也吹向全世界，為了推展韓國觀光，及相中粉絲帶來的商機，連韓國的專業錄音室也推出限定行程，讓民眾可以進到平常韓流歌手錄音的錄音間，與專業的聲樂老師一起錄製一首自己的單曲。

錄音室MUSICKING執行長盧光均（Roh Kwang Kyun）在日前舉行的觀光發布會上表示，此限定行程每天僅有12名名額，大多數為20歲到30歲左右的年輕人，錄製的歌曲不限於韓國歌曲。

盧光均說，平均每名體驗者90分鐘就可以完成與聲樂老師會面、錄製歌曲等，體驗結束後就可以拿到錄製且已完成後製的單曲。體驗者也可以加購選擇拍攝30秒的MV。

盧光均表示，由於一般人進到錄音間裡都會很緊張，因此也會提供許多趣味活動，消除緊張感。

盧光均說，除了韓國當地人外，也有許多香港、台灣及新加坡等地的觀光客前往體驗，因此錄音室有會說中文、英文及廣東話的工作人員，讓國外的觀光客也能朝聖韓流明星的錄音間。

至於去年最受到觀光客歡迎的歌曲，盧光均說，是電視劇「孤單又燦爛的神－鬼怪」的歌曲Beautiful。