「隔空彈奏音樂」 歌劇院讓你體驗特爾西琴

2018-04-05 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



2018年歌劇院台灣國際藝術節（NTT-TIFA）首次全球公開徵件，從28個國家、147件投稿作品中，遴選出波蘭新銳藝術家歐拉．瑪齊耶斯嘉《手足舞蹈音樂會》，4月7、8日在歌劇院全球首演。

這次演出靈感來自最早的跳舞電子樂器「特爾西琴」啟發創作，是不需觸碰就能演奏的獨特樂器，運用舞者身體、樂器天線互動產生聲音，擴展了觀眾「隔空彈奏音樂」的無邊想像。

「特爾西琴」取名自希臘神話舞蹈之神，是由俄國音樂家兼物理學家李昂‧特雷門，特別為舞者妻子量身打造的跳舞樂器，1930年首度公開亮相令觀眾大開眼界。

「特爾西琴」不是敲打發出聲音，發聲原理是利用樂器天線四周的弱電磁場和人體靜電互動，影響特爾西琴電容大小、振盪頻率，當舞者站在特定感應區塊，翩翩起舞即能創造出獨特音響。

特爾西琴本身相當敏感與敏銳，舞者的呼吸與伸展幅度、演出的空間大小、溫度、濕度都能化為出奇不意的音樂軌跡，每一次演出都是唯一。

《手足舞蹈音樂會》演出，現場設置8台特爾西琴，環繞舞台四周，3名歐洲舞者與琴共舞，邀請擁有科學背景的義大利音效設計師阿爾貝托・諾威羅，擔任現場音效。

配合《手足舞蹈音樂會》演出，歌劇院特別在1樓「秘境」展出特雷門琴，觀眾可以親自體驗，近距離試試「隔空彈琴」，展覽時間即日起至5月13日。