賣場麵包架版圖 年年在長大

2018-04-05 13:29 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 陳素玲 ／台北報導



家樂福擴大麵包市場，除台式麵包外現在也開始推異國風麵包。圖為法國進口有機麵包。 家樂福／提供 分享 facebook

台灣烘培市場驚人，量販店近年紛紛投入烘焙市場，陳列空間愈來愈大，銷售量也直線上升。

愛買表示，賣場民眾很多是家庭主婦，每天除了買菜，因為多數家庭早餐以麵包為主，家庭主婦採買日常生活用品或買菜，麵包也是不可或缺的商品。賣場基於讓消費者一次購足，多年前開始投入麵包市場，為了滿足消費者新鮮需求，更在現場直接製作，以透明半開放式廚房，讓消費者見證製作過程。

愛買發現，烘焙商品族群8成是小家庭，消費者信賴安全原料、專業烘焙商品，目前賣場每個月可銷出20萬顆烘焙商品。陳列麵包空間一年比一年大，與三年前相比，陳列空間大了三成。為了讓消費者選擇更多，不斷開發新的麵包品項，更要跟上國人養生多元趨勢，目前麵包銷售品項多達100多種。

全聯很早就開始賣麵包甜點，發現因為CP值高，頗受歡迎，兩年前整合各家廠商自創wesweet烘培品牌，每一季或特殊節日推出各類烘焙商品，意外大幅提升全聯各家營業額。目前除了常溫麵包櫃，冰櫃的蛋糕甜點品項也愈來愈多。不過受限空間，只有少數分店可設立烘焙廚房，提供現做麵包。

家樂福一年就可以賣出1500萬個台式麵包，第二受歡迎的歐式麵包因為無油更有健康概念，也有500萬顆的業績。