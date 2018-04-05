賣場流行出「包」 比誰更有新鮮感

2018-04-05 13:25 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 陳素玲 ／台北報導



國人愛吃麵包甜點，春夏更是銷售旺季，量販店為了搶攻婆婆媽媽味蕾，紛紛推出自製烘焙食品，讓消費者採購日常用品時，連甜點麵包一次買足。為了打出名號，量販店繳盡腦汁開發獨家麵包。

愛買的「髒髒包」以丹麥麵包體，搭配瑞士巧克力內餡。 愛買／提供 分享 facebook

愛買推髒髒包 白目、羞羞口味多

例如愛買最近以韓國最夯的「髒髒包」為靈感，開發出台版「髒髒包」。爲符合消費者嚐鮮感，愛買的台灣版「髒髒包」，結合經典丹麥麵包體，搭配瑞士巧克力內餡，口感香軟，3月19日在板橋南雅店試賣就賣出500顆。由於顧客好評不斷，3月24日起全台愛買16間分店推出髒髒包，後續並有白巧克力（白目包）、草莓巧克力口味（羞羞包）相繼上市。

愛買新開發的「黑糖酒粕餐包」，以富含膳食纖維的酒粕代替麵粉，內餡有水蜜桃乾、芒果乾。 愛買／提供 分享 facebook

除了「髒髒包」，因應春夏是野餐、露營季節，愛買推出「春季手感烘焙」系列商品，精選20項人氣商品包含家庭號起酥蛋糕、青蔥布里歐、燕麥高纖麵包等，另外新開發「黑糖酒粕餐包」，以富含膳食纖維的酒粕，代替20%的麵粉，更添加黑糖帶出麵包香氣，結合在地水蜜桃乾、芒果乾等食材打造極具口感內餡，滿足消費者味覺享受。

老鷹紅豆銅鑼燒是全聯暢銷的獨家甜點。 全聯／提供 分享 facebook

全聯招牌銅鑼燒 老鷹紅豆顧保育

全聯超市也是賣力搶攻甜點麵包商機，整合各家烘培廠商創立wesweet品牌，推出各種麵包甜點。包括兩年前與日本合作進口冷凍麵糰，現場製作熱騰騰的阪急麵包，因為不同於一般麵包嚼勁，既是全聯獨家商品，也頗為暢銷。

甜點類則有招牌的老鷹紅豆銅鑼燒，用「機械播種、自然熟成、安全管理」的老鷹紅豆做餡料，提供消費者美味且安心的紅豆，因為同時兼顧生態保育及健康，十分受到消費者的喜愛，目前已是全聯甜點的銷售冠軍，2017年銷售逾1.5億元，熱賣約250萬盒。

全聯草莓雙餡生乳捲。 全聯／提供 分享 facebook

春夏季節草莓進入盛產節，全聯利用草莓季製作11款蛋糕、布丁及麵包，像是草莓雙餡生乳捲、草莓波蘿泡芙，因為搭上國人對草莓抗拒不了的吸引力，創造不錯的業績。

家樂福無麩質米瑪芬。家樂福／提供 分享 facebook

家樂福無麩質麵包 看到過敏商機

家樂福原本以台式麵包為主，隨著麵包市場不斷成長，利用國際企業特性，引進法國有機麵包、土耳其麵包等。此外，台灣過敏人口多，家樂福趁勢研發無麩質麵包，讓民眾時時有新鮮感。