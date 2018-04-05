星巴克掀咖啡文化新頁 粉絲也想知道的事

2018-04-05 14:01 中央社 台北5日電



星巴克來台20年後，不僅雙尾美人魚的招牌矗立全台大街小巷，也為市場掀起咖啡革命，且台灣星巴克曾推出很多全球獨賣飲品，其中一款抹茶飲品還紅回日本，這些全出自台灣的點子。。 圖/統一星巴克提供 分享 facebook 星巴克來台20年後，不僅雙尾美人魚的招牌矗立全台大街小巷，也為市場掀起咖啡革命，且台灣星巴克曾推出很多全球獨賣飲品，其中一款抹茶飲品還紅回日本，這些全出自台灣的點子。

星巴克（Starbucks）在1998年進入台灣市場，成為連鎖咖啡市場的佼佼者，動向也成為連鎖咖啡館的指標。商業發展研究院曾分析，星巴克挾帶品牌基礎、體驗行銷與創新服務，由於提供高附加價值吸引顧客，即使消費商品相對高價，且從2011年以來二度次調漲部分商品售價，還是有消費者願意埋單。

邁入20週年的台灣星巴克正在華山藝文特區舉辦特展，4月12日結束的特展中放入許多忠實星粉都不一定知道的秘密，像星巴克女神「Siren」LOGO的秘密，就在這次特展一次說清楚。

台灣星巴克透露，星巴克LOGO歷經四款的改變，草創初期的品牌LOGO是咖啡色的，設計靈感是始於16世紀的雙尾美人魚木雕。1987年首度更改LOGO，圖像變得比較明亮清楚，顏色也轉化為綠色。

到1992年，則是將美人魚拉近，這時LOGO也是星巴克進入台灣時的LOGO。而2011年星巴克40周年時更換全新的LOGO，將原本環繞在圓形美人魚圖像以外的外圈直接拿掉，並去掉位於內圈和外圈之間的「STARBUCKSCOFFEE」的字樣，象徵未來星巴克帶給人的，不只是一杯咖啡的體驗。

去年4月時卸下執行長職位的星巴克創辦人兼執行董事長舒茲（Howard Schultz），也曾在1998年來台參加第7間忠誠門市的開幕剪綵，顯見對台灣市場的重視。

過去20年間，為融入在地化，台灣星巴克陸續開發出如「紫甜薯奶霜星冰樂」、「臺玖號花生仙草星冰樂」 ，還有連日本人都驚豔並引進日本星巴克的「抹茶奶霜星冰樂」等台灣限定飲品。2000年的時候台灣星巴克推出咖啡蛋捲，帶點焦糖味的義大利烘培調理出的咖啡蛋捲，成為知名伴手禮，也是獨步全球的創舉。

台灣星巴克解釋，「焦糖吉利星冰樂」概念來自珍珠奶茶，「抹茶奶霜星冰樂」是台灣研發紅回日本，「紫甜薯奶霜星冰樂」、「臺玖號花生仙草星冰樂」，都是透過舉辦創意比賽得名後，才加入星冰樂名單中；不過，全台星巴克熱銷的第一名飲料還是那提。

台灣星巴克今年一月起由統一企業集團獨資經營，隨著去年12月台灣星巴克在離島馬祖南竿開出全台最北的店，且今年3月底淡水雲門劇場旁設立全台第435家門市，統一企業未來要如何深耕台灣咖啡市場，進而擴張版圖，咖啡迷將更為關注。