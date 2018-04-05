親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明學問全攻略
婆媳過招甘苦談
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

走替代路多看風景？ 國民黨轟賀陳旦講風涼話

嚇！新竹出現隨機攻擊 女遭機車大鎖砸頭濺血

星巴克掀咖啡文化新頁 粉絲也想知道的事

2018-04-05 14:01中央社 台北5日電

星巴克來台20年後，不僅雙尾美人魚的招牌矗立全台大街小巷，也為市場掀起咖啡革命，...
星巴克來台20年後，不僅雙尾美人魚的招牌矗立全台大街小巷，也為市場掀起咖啡革命，且台灣星巴克曾推出很多全球獨賣飲品，其中一款抹茶飲品還紅回日本，這些全出自台灣的點子。。 圖/統一星巴克提供
分享
星巴克來台20年後，不僅雙尾美人魚的招牌矗立全台大街小巷，也為市場掀起咖啡革命，且台灣星巴克曾推出很多全球獨賣飲品，其中一款抹茶飲品還紅回日本，這些全出自台灣的點子。

星巴克（Starbucks）在1998年進入台灣市場，成為連鎖咖啡市場的佼佼者，動向也成為連鎖咖啡館的指標。商業發展研究院曾分析，星巴克挾帶品牌基礎、體驗行銷與創新服務，由於提供高附加價值吸引顧客，即使消費商品相對高價，且從2011年以來二度次調漲部分商品售價，還是有消費者願意埋單。

邁入20週年的台灣星巴克正在華山藝文特區舉辦特展，4月12日結束的特展中放入許多忠實星粉都不一定知道的秘密，像星巴克女神「Siren」LOGO的秘密，就在這次特展一次說清楚。

台灣星巴克透露，星巴克LOGO歷經四款的改變，草創初期的品牌LOGO是咖啡色的，設計靈感是始於16世紀的雙尾美人魚木雕。1987年首度更改LOGO，圖像變得比較明亮清楚，顏色也轉化為綠色。

到1992年，則是將美人魚拉近，這時LOGO也是星巴克進入台灣時的LOGO。而2011年星巴克40周年時更換全新的LOGO，將原本環繞在圓形美人魚圖像以外的外圈直接拿掉，並去掉位於內圈和外圈之間的「STARBUCKSCOFFEE」的字樣，象徵未來星巴克帶給人的，不只是一杯咖啡的體驗。

去年4月時卸下執行長職位的星巴克創辦人兼執行董事長舒茲（Howard Schultz），也曾在1998年來台參加第7間忠誠門市的開幕剪綵，顯見對台灣市場的重視。

過去20年間，為融入在地化，台灣星巴克陸續開發出如「紫甜薯奶霜星冰樂」、「臺玖號花生仙草星冰樂」 ，還有連日本人都驚豔並引進日本星巴克的「抹茶奶霜星冰樂」等台灣限定飲品。2000年的時候台灣星巴克推出咖啡蛋捲，帶點焦糖味的義大利烘培調理出的咖啡蛋捲，成為知名伴手禮，也是獨步全球的創舉。

台灣星巴克解釋，「焦糖吉利星冰樂」概念來自珍珠奶茶，「抹茶奶霜星冰樂」是台灣研發紅回日本，「紫甜薯奶霜星冰樂」、「臺玖號花生仙草星冰樂」，都是透過舉辦創意比賽得名後，才加入星冰樂名單中；不過，全台星巴克熱銷的第一名飲料還是那提。

台灣星巴克今年一月起由統一企業集團獨資經營，隨著去年12月台灣星巴克在離島馬祖南竿開出全台最北的店，且今年3月底淡水雲門劇場旁設立全台第435家門市，統一企業未來要如何深耕台灣咖啡市場，進而擴張版圖，咖啡迷將更為關注。

星巴克咖啡館
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

進入KPOP世界 韓推追星行程可錄單曲

2018-04-05 14:25

「隔空彈奏音樂」 歌劇院讓你體驗特爾西琴

2018-04-05 11:15

日本也可以這樣玩 二線城市慢活遊

2018-04-05 11:13

昂貴蜂蜜已終結 現在正是吃蜜大好時機

2018-04-05 09:39

上山下海16年 紙風車「唐吉軻德」將重返國家戲劇院

2018-04-05 03:43

電動機車進化 充換電更方便

2018-04-04 23:56

女權扛肩上 現代感包覆老靈魂

2018-04-04 23:45

通路玩聯名 甜出超人氣

2018-04-04 23:23

上山下海16年 紙風車唐吉軻德6日重返國家戲劇院

2018-04-04 22:35

章子怡加持 CINDY CHAO耳環蘇富比雙倍拍出

2018-04-04 21:50

2萬人一起聽五月天！香港迪士尼度假區 優惠套票開賣

2018-04-04 17:25

六福村連假兒童免費！首日入園2萬人，免排隊有撇步

2018-04-04 17:12

高雄國際動漫展展出4天 吸引萬人朝聖

2018-04-04 15:16

讓你玩得像當地人 韓國推7色主題行程

2018-04-04 15:06

3大必搶時尚聯名商品 迪士尼控不可不知

2018-04-04 14:40

連假沒地方去？10大飯店Buffet新菜優惠懶人包

2018-04-04 14:40

偷學健身教練撇步！連假消脂甩肉去

2018-04-04 14:37

想買車看過來 4月購車優惠懶人包

2018-04-04 14:37

飾品 搖曳度假風

2018-04-04 13:18

護膚換季 美妝新品煥光采

2018-04-04 13:18

潮鞋 酷爽輕繽紛

2018-04-04 13:18

「2018UT潮流聖典」開展 800多款商品145元起

2018-04-04 12:46

男孩以上大叔未滿 黃騰浩十年《光陰》練成從容自在

2018-04-04 01:11

代理轉直營！Porsch、Jaguar降價搶市

2018-04-03 23:29

好鍋才能煮好料 「德國雙人」獨家優惠

2018-04-03 23:27

簡嫚書產後露面挺詹朴 笑說身形比例怪怪全因胸部太大

2018-04-03 22:02

潘瑋柏和周揚青228萬「箱」撞 都和情事有關

2018-04-03 20:54

「泰」美味！ 皇室認證泰國藍象餐廳來台客座

2018-04-03 19:20

美妝天后宮母親節出招 SOGO全台獨家激增2成

2018-04-03 19:04

百貨母親節陸續開打 台北101引進星級美食助陣

2018-04-03 18:43

品牌換血大風吹！Dior前男裝設計師接Berluti創意總監

2018-04-03 18:42

口感再升級 肯德基創新「咔滋脆片炸雞」全台開賣

2018-04-03 18:42

搶先全球首賣 這款Dyson吸塵器新品在這買最划算

2018-04-03 17:44

連假宅在家防無聊！3大電信影音平台把家裡變成電影院

2018-04-03 17:32

Harrods信義店新開幕 持提袋不限金額消費就送經典款

2018-04-03 17:09

韓妞最愛美妝APRILSKIN來囉！屈臣氏獨家開賣

2018-04-03 17:09

搶先看！UNIQLO 2018 UT潮流盛典大展

2018-04-03 16:23

不買可惜！TOM FORD全球限量頂級香氛禮盒登台

2018-04-03 15:55

udn售票網特別企劃／訪台北101！當百萬美景畫家

2018-04-03 15:46
看更多

熱門文章

一年才開出一次 3.59億大福彩頭獎落屏東

2018-04-04 22:22

好天氣最後一天...今高溫31度 明轉冷後天低溫13度

2018-04-05 04:59

墾丁為何輸沖繩？ 吳鳳點出關鍵原因

2018-04-05 12:11

一張台北捷運圖 看網美最愛出沒哪些區域

2018-04-05 07:30

韓國為何也過清明節 台韓習俗大不同

2018-04-05 09:13

空服員染麻疹繼續上工 台灣虎航麻疹群聚感染增1例

2018-04-04 15:56

【小孟塔羅】清明拜完祖先後哪方面的厄運會遠離？

2018-04-04 15:33

麻疹疫情延燒 接觸人數逾1300

2018-04-05 00:49

你不知道的台灣 衛報列台10大有趣真相

2018-04-05 12:02

墾丁香雞堡65元內容物寒酸 網嘆「比台北貴」

2018-04-05 12:35

麻疹風波延燒 高雄2人疑似感染83人須打疫苗

2018-04-04 21:45

昂貴蜂蜜已終結 現在正是吃蜜大好時機

2018-04-05 09:39

今日星座運勢／牡羊 人際能量佳 溝通多傾聽思考

2018-04-05 00:00

明變天！ 冷氣團周末南下 玉山有機會降雪

2018-04-05 11:23

連假沒地方去？10大飯店Buffet新菜優惠懶人包

2018-04-04 14:40

麻疹群聚感染增1空服員 接觸案例突破1300人

2018-04-04 17:42

英曼布克獎改回吳明益國籍 鄭麗君：英主動通知我方

2018-04-04 20:50

身後事崇尚自然 環保葬近10年成長20倍

2018-04-05 09:09

六福村連假兒童免費！首日入園2萬人，免排隊有撇步

2018-04-04 17:12

章子怡加持 CINDY CHAO耳環蘇富比雙倍拍出

2018-04-04 21:50

高雄國際動漫展展出4天 吸引萬人朝聖

2018-04-04 15:16

2萬人一起聽五月天！香港迪士尼度假區 優惠套票開賣

2018-04-04 17:25

蔬果便宜到爆 清明節祭祖澎湃

2018-04-04 15:53

空氣差！連三天西部橘害 清晨夜晚有機會紅害

2018-04-05 04:58

連假宅在家易有親子衝突？專家：多溝通避免情緒反彈

2018-04-04 17:31

想買車看過來 4月購車優惠懶人包

2018-04-04 14:37

親子手牽手／女人的乳房屬於誰？

2018-04-05 08:48

金門太武山基地 5百人入營祭祖

2018-04-05 00:15

大陸沙塵暴要來了？ 鄭明典：周五之後影響程度不確定

2018-04-05 10:41

空服員染麻疹仍執勤？ 台虎：就醫都被診斷為感冒

2018-04-05 13:28

動動小雨傘 巴金森病友練肌肉

2018-04-05 00:01

日本也可以這樣玩 二線城市慢活遊

2018-04-05 11:13

3大必搶時尚聯名商品 迪士尼控不可不知

2018-04-04 14:40

偷學健身教練撇步！連假消脂甩肉去

2018-04-04 14:37

台灣客源穩定 公主遊輪108年再來

2018-04-04 16:38

金馬連日霧擾交通 吳德榮：4月大陸沿岸平流霧最頻繁

2018-04-05 06:55

清明掃墓樹葬區環境清幽用思念緬懷故人

2018-04-05 11:38

影╱展現台灣軟實力 文化部攜9品牌11原創角色進攻日本

2018-04-04 16:17

兒盟調查：兩成台灣孩子不幸福 愈大愈不快樂

2018-04-04 15:44

逾九成民眾同意 北市動物園明年6月有12天休園

2018-04-04 15:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top