日本也可以這樣玩 二線城市慢活遊

2018-04-05 11:13 中央社 台北5日電



日本旅遊示意圖。 中央社 分享 facebook 台灣民眾愛去日本，想要新的體驗，不妨從二線城市進入日本，春遊農場採草莓、登佛寺坐禪抄經、倘佯花海、泡溫泉，吃和牛與海鮮大餐，體驗不同於東京、大阪的風情。

日本東京和大阪的繁忙步調超過台北，京都不僅外國遊客爆多，當地市政府還要徵收「住宿稅」。若是走進北關東，茨城、櫪木和群馬等二線城市提供觀光客各項旅遊優惠，靠著豐厚的歷史資產、山海產、農家風光吸引「慢活」的旅客。

茨城縣觀光物產協會表示，茨城是日本第二大農業縣，有以梅花聞名的日本三大名園之一的偕樂園，4月下旬到5月中旬滿山遍野種滿粉蝶花、掃帚草的常陸海濱公園，還有日本三大名瀑布之一的袋田瀑布，喜愛尋找刺激的人，更可體驗龍神大吊橋100公尺高的高空彈跳。

當地還有與中華文化密不可分的弘道館值得一遊。協會說，明末清初的思想家朱舜水不甘明朝滅亡，憤而帶著山東曲阜的孔子廟模型投奔德川將軍門下，後來德川第九代藩主德川齊昭在1841年時建立弘道館，與偕樂園配套建成。

弘道館當時供大臣15歲以上的兒子讀書之用，用論語為教科書，也包括習武、習醫，如同現今的綜合大學一般，直到明治維新最後一代德川的藩主曾被軟禁於此。弘道館和偕樂園都已被日本文化廳列為文化遺產。

群馬縣則以草津溫泉、伊香保溫泉等大小溫泉著名，位於伊香保溫泉區的「千明仁泉亭」是早年天皇來伊香保溫泉必到之處；數百級階梯中，有些店前地上鑲嵌金屬十二生肖圖，代表是當地當年最有錢的溫泉旅店，地位與眾不同。

群馬縣最新的景點和台灣有關，是4月將落成啟用的佛光山法水寺。妙聖法師告訴中央社記者，佛光山星雲大師2002年買下這塊面向茨城山6萬坪的土地，2014年4月動工興建法水寺，寺內大雄寶殿挑高14公尺，室內完全無柱，正中央一尊佛像高7公尺、重28公噸，由台灣師傅雕刻而成，堪稱全日本最大的石雕，佛像兩旁是星雲大師一筆字所寫的般若波羅蜜多心經，相當壯觀。

來到法水寺，妙聖法師說，信徒們可以選擇日本寺廟中少見到的坐禪或抄經，使自己的心平靜下來，沉澱雜亂思緒，抄經可以活化腦細胞、心清淨、人安靜，不但消除壓力和疲勞，還能提高專注力和忍耐力。

距茨城較近的櫪木縣，不能錯過世界遺產日光社寺，它是由日光東照宮、日光山輪王寺、日光二荒山神社的建造群103棟，及各種文化類景觀遺跡所構成。

景點逛累了，可以到草莓園親手採摘日本草莓。草莓園主沼尾浩明說，櫪木縣的草莓產量居全日本之冠，在日光區的專業草莓園有8家，每家草莓品種不同，從12月上旬到隔年6月中旬都有草莓可採，只是各月份價格不同。

沼尾浩明告訴中央社記者，他有4座大溫室，一年草莓產量約8公噸，在櫪木縣算是產量高，曾經得過日本農業大賞，園區採用可上下移動的高架栽培法，即使老人或殘障人士都可以方便進出採摘，貼心的服務也為他的得獎加分不少。