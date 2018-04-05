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巨星寵小25歲嫩妻、美國振軍威 原來都靠它

大家都說美國買槍容易 台灣記者實際走一遭

昂貴蜂蜜已終結 現在正是吃蜜大好時機

2018-04-05 09:39聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

近年來氣候極端多變，加上農藥氾濫，致使蜂蜜嚴重減產，幾年來蜜價節節颷漲，今年拜氣候之賜，蜂蜜產量和價格均回穩，估計至少比去年便宜1成，產地價每公斤3到400元，雲林最具規模的蜜蜂工坊公司說，今年的蜂蜜的質、量俱佳，現在正是吃蜜的大好時機。

雲林縣土庫鎮是國內蜂蜜集散地，農會總幹事黃萬聰說，土庫雖只有兩班養蜂產銷班，占全國蜂農不到1/50，可是因早年土庫一直就是賣蜜重鎮，延傳至今，全國有一半以上的蜂蜜都匯集到土庫，處理包裝後再分銷各地，所以成為台灣重要的蜂蜜集散地。

蜂農李秉芳、李景涼等人指出，蜜蜂對環境和氣候很敏感，只要一有汙染或氣候多變，就容易引發大量死亡，近幾年的蜂蜜產量節節下降，尤其去年春天台灣本產蜂蜜產量幾乎掛零，主要是因蜜蜂在連續幾波的霸王級寒流中凍死，各地幾乎無蜂可產蜜，即便有蜂，產蜜量也極少，市面所賣的蜜，多半是庫存的舊蜜或是進口蜜，因量少也使蜜價飆漲，甚至還有錢買不到的窘態，可說是蜂蜜的寒冬。

「今年總算好轉了！」蜂農說，今年氣候較穩定，且無大寒，雨量適中，蜜產量比往年好，以200箱的蜂場來說，假若以目前的豐收情況，一整年約可產約5千公斤以上的蜜，今年產地價已漸回穩，每公斤約有300多元，不像前幾年有時還漲破每公斤500元，太貴吃蜜的人就少，所以期待今年能豐收，價穩帶動市場，以彌補前幾年損失。

蜜蜂工坊副總經理黃俊壹說，今年蜂蜜質、量均佳，且價格合理，尤其最近天氣轉熱，銷量明顯增加，此時可說是吃蜜最佳時機，民眾若擔心品質，可選購獲國家認證的優質蜜。

今年的蜂蜜質量俱佳，國內最具規模的雲林縣蜜蜂工坊忙著過濾分裝優質蜜上市。記者蔡維...
今年的蜂蜜質量俱佳，國內最具規模的雲林縣蜜蜂工坊忙著過濾分裝優質蜜上市。記者蔡維斌／攝影
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今年的蜂蜜質量俱佳，國內最具規模的雲林縣蜜蜂工坊忙著過濾分裝優質蜂蜜，因應市場所...
今年的蜂蜜質量俱佳，國內最具規模的雲林縣蜜蜂工坊忙著過濾分裝優質蜂蜜，因應市場所需。記者蔡維斌／攝影
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今年的蜂蜜質量俱佳，國內最具規模的雲林縣蜜蜂工坊忙著過濾分裝優質蜜上市。記者蔡維...
今年的蜂蜜質量俱佳，國內最具規模的雲林縣蜜蜂工坊忙著過濾分裝優質蜜上市。記者蔡維斌／攝影
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獲美國迪士尼獨家授權的雲林縣蜜蜂工坊強調，今年蜂蜜質量俱佳，正是吃蜜的大好時機，...
獲美國迪士尼獨家授權的雲林縣蜜蜂工坊強調，今年蜂蜜質量俱佳，正是吃蜜的大好時機，民眾若擔心買到劣質蜜，可選購國家認證的好蜜。記者蔡維斌／攝影
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