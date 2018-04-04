上山下海16年 紙風車唐吉軻德6日重返國家戲劇院

2018-04-04 22:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



上山下海16年，唐吉軻德即將重返國家戲劇院。2002年，紙風車劇團代表作「唐吉軻德冒險故事—銀河天馬」於國家戲劇院首演；2006年起，「唐吉軻德」走出劇場到台灣各地巡演，為百萬偏鄉孩子打造戲劇初體驗。後天(6日)該劇將重返國家戲劇院，展現為台灣孩子追夢的勇氣。

2006年，紙風車接續推動「319鄉村兒童藝術工程」、「368鄉鎮市區兒童藝術工程」。整整12年，「唐吉軻德冒險故事—銀河天馬」演出團隊走遍全台，從本島到離島，甚至到海外演出，迄今擁有150萬觀賞人次。

紙風車指出，2006年的台灣，社會氛圍低迷混亂，「唐吉軻德」決定下鄉，用戲劇傳達正面力量。12年過去，當年觀眾已從國小生成長為20多歲的成年人，年輕演員從單身演到為人父母，也有贊助者從爸媽升級成阿公阿嬤。

「唐吉軻德冒險故事」開場便以氣勢磅礡的風車大戰，帶給觀眾震撼的視覺感受。接著運用移動式場景創造出既古典又夢幻的「時間之河」，並以黑光突破現實幻境，運用多媒體結合數百顆星星燈，將天上的銀河搬進劇場。最經典的情節莫過於四頭龍闖進觀眾席，讓觀眾身歷其境，也讓唐吉軻德的冒險更顯精彩刺激。

戲裡的唐吉軻德告訴觀眾：「身為一個英勇的騎士，本來就應該幫助別人，相信自己，堅持到底。」總編導李永豐表示，希望透過這個故事告訴現代父母「讓孩子走出自己的路」，也告訴孩子「不要害怕走出自己的路。」