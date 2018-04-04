電動機車進化 充換電更方便

2018-04-04 23:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林鼎智 ╱台北報導



GoStation 2.0電池交換站在斷電後具有維持 48hr營運的特色。 記者林鼎智／攝影 分享 facebook

在2035年禁止販售燃油車的政策下，國內電動機車市場競爭逐漸白熱化。Kymco光陽機車日前於東京推出Ionex車能網，主打開放式平台設計，Ionex充換電站在不需特定電控系統、電機系統或特定電池芯規格的情況下，只要電池大小規格相符，即可進行充換。

在車輛設計方面，光陽Ionex電動車採一顆內建核心電池（core battery）、兩顆抽換式電池設計，在單一內建核心電池的情況下仍可騎乘，並具有與一般燃油車款共用零件、旗下5,000多個經銷據點優勢。

而以電動重型機車為主的Gogoro智慧雙輪，則在上市屆滿3年之際推出「GoCharger® Mobile隨車電池充電器」與「GoStation 2.0電池交換站」。GoCharger Mobile充電器在110V家用插座下充電6小時即可達到82%電量，讓騎士在家也能充電。

升級後的GoStation 2.0電池交換站則精進電池演算管理、資安防護，並具有停電後可以自主電力維持48小時營運的特色，同時Gogoro換電站也將進駐東部地區，達成全台能源網絡佈建，結合Gogoro 3年內銷售突破6萬台、超過1千萬次電池交換的穩定優勢，將使這場電動機車大戰競爭更加激烈。