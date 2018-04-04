通路玩聯名 甜出超人氣

2018-04-04 23:23 聯合報 記者 聯合報 記者 王韶憶 ╱台北報導



7-ELEVEN全球首賣GODIVA經典熱巧克力，首周熱銷47萬杯。 圖／7-ELEVEN提供 分享 facebook

通路業者近來紛紛與國外品牌玩聯名，像是7-ELEVEN全球首賣的GODIVA經典熱巧克力、全家的貝禮詩特調、與哈根達斯聯名的阿芙佳朵特調，以及讓網友瘋搶的全聯Hershey's聯名甜點，都擁有高討論度，透過相互合作除了拉抬買氣，更能提升品牌價值。

全聯甜點自有品牌We Sweet借鏡日本超市開發聯名甜點的經驗，加上過去曾以Hershey's的巧克力醬做蛋糕口感濃郁，很受消費者歡迎，因此興起合作念頭。以高CP值甜點為宗旨，在去年推出的聯名巧克力甜點一上市造成熱潮，兩波活動總銷量數百萬盒，其中預購款的巧克力布朗尼在2天就完售3周份量。

濃情美國經典巧克力燒是全聯Hershey's聯名甜點的人氣第一名。 圖／全聯提供 分享 facebook

7-ELEVEN與GODIVA早於2014年世界巧克力大賞就開始合作，並為7-ELEVEN推出獨家巧克力商品，先前推出的CITY CAFE風味飲GODIVA經典熱巧克力，更是GODIVA全球首度將現做飲品導入便利商店通路，雙方耗時半年籌備，上市時消費者在社群網站如IG、FB上打卡超過上千則，打造出如時尚潮流必備品。

全家打出的則是「大人味」，陸續推出包含辻利抹茶、貝禮詩特調、與哈根達斯聯名的阿芙佳朵特調，其中貝禮詩特調相關飲品，創下限量50萬杯1個月就賣完的紀錄。同時以產品創新為策略，像是貝禮詩拿鐵特調就設計專屬的聯名杯款，可作為紀念；阿芙佳朵特調則可自行搭配特製濃縮咖啡食用，增加樂趣。

觀察像是GODIVA、哈根達斯、Hershey's皆是世界知名大廠，帶有高質感的特色，提升通路品牌價值感，但同時打破了產品既有的價格框架，讓民眾覺得很超值，也更願意去嘗鮮。像是GODIVA店內推出的經典熱巧克力售價200元，但在7-ELEVEN購買只要99元，相對划算，限量50萬杯，首周熱銷47萬杯，破歷史紀錄。

全聯Hershey's聯名甜點則以銅板價吸客，讓年輕族群嘗鮮無負擔，熱銷前3名分別是濃情美國巧克力燒、經典巧克力泡芙、冰心蛋糕捲經典巧克力三重奏，通通百元有找，光3款就狂賣超過百萬盒。