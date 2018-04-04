女權扛肩上 現代感包覆老靈魂

2018-04-04 23:45 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ／專題報導



VALENTINO在經典輪廓中以大鳴大放的印花讓人眼睛一亮。 圖／VALENTINO提供 分享 facebook

Dior運用金屬、丹寧，讓款式經典的女裝有著亮眼力道。 圖／Dior提供 分享 facebook

VERSACE也在經典的實穿單品中，表現新穎的設計。 圖／VERSACE提供 分享 facebook

GUCCI的仿真人頭，帶來社群高度關注。 圖／GUCCI提供 分享 facebook

腰封、抓皺的設計，路易威登在復古輪廓中以未來感打造創新的視覺。 圖／LV提供 分享 facebook

BURBERRY的彩虹帽有著無須言說的氣度與態度。 圖／BURBERRY提供 分享 facebook

2018秋冬時裝周落幕，一連串精采喧囂重歸平靜，之中浮出最明顯的意念就是將復古二字做更為浮誇或炫技的表現，此外，在肩膀輪廓多所著墨，也呼應女權主義的高漲，以花朵、繭型或闊肩剪裁來強調女性力量。

經典靈魂 現代包裝

昨日重現，是2018秋冬時裝周的第一眼印象，設計師從品牌核心價值與經典輪廓中，將經典單品現代化，讓當代的圖案混搭波西米亞、面料重組的運動街頭感，或是以未來感包覆懷舊高雅的女性姿態，成為貫穿本季的核心。

例如，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）以巴黎女子的優雅，將大衣、百褶裙等實用單品做更精緻的變化款與寬肩設計，晚禮服的抓皺、腰封，也成為具有未來感的視覺表現；VALENTINO的浪漫主義除了展現在鋪天蓋地的花朵、垂墜迤邐的飄逸線條之外，也將典雅的斗篷轉變為如花朵綻放的輪廓；Dior英氣勃發卻不失女性柔媚的褲裝，搭襯報童帽，像是穿梭時空而來的洗鍊巴黎女子，卻運用丹寧布、金屬感等面料，延伸出當代藝術氛圍濃厚的新女性風采。

這些似是而非、似古又像今的設計，為女性衣著帶來一種新鮮感，就是時間軸到底帶來了什麼變化？更為灑脫、拋卻束縛的意念，以及隨著#MeToo等社群運動，都讓平權、自由等命題更直接反應在服裝上，以標語、剪裁、用色、面料中發聲，百家爭鳴。最明顯的就是格紋，以螢光、拼接、撞色、混搭動物紋與印花等各種樣式，盡情表現，格紋本身的線條是約束的，透過變化加乘後卻表現為打破藩籬的姿態，以VERSACE的格紋針織衫為例，搭襯古典尖領襯衫、酒紅皮革長褲、駝色大衣，在格紋本身做撞色處理，都為這一套看似復古實穿的裝扮帶來當代街頭感。

肩膀輪廓 變化多端

路易威登、FENDI則在斗篷短褂上做文章，繭型圓弧的肩線，讓小斗篷有更為新穎的樣貌，前者以強烈的藍、白條紋營造清透的未來感，後者有著摩登的都會洗鍊風味。

此外，CELINE將束口打褶設計作為大衣小披肩的下襬，有強烈的品牌標誌性，作為前任創意總監Phoebe Philo的最後一季作品，除了經典風衣，還有以絲巾隨意打結的浪漫長洋裝，在深沉的酒紅色調中蘊藏低調卻別致的剪裁；MIU MIU的外套和大衣不僅oversize，輪廓更像奇花異卉般在上身開了一朵蕈狀花，顏色以泡泡糖紫、綠、桃紅等，就像柔美但有個性的倔強女孩。

帽飾多款 玩心大起

帽子，是2018秋冬女裝的淘氣單品，也是不可忽略的亮點所在，ISSEY MIYAKE帶來一場冬季的仙境傳說，以針織和縐褶延續蒸氣延展的布料設計，運用羊毛織成低針數，創造全新材質，展現極地的冰寒、極光，銀、白、黑與極光絢爛的紅、藍，讓帽子猶如雪球彈飛或是冰霰四散般，帶來特別的表情。

BURBERRY卸任的創意總監Christopher Bailey在畢業作品中，運用彩虹作為語彙，讓愛自由，也設計出樣式經典卻覆以七色彩虹的帽子；Saint Laurent的雷峰帽，溫暖時髦且有著奢華的氣質；PRADA的鐘型帽，是優雅仕女的印象卻用霓虹色系打造，是相當搶眼的單品。

搞怪走秀 提著人頭

而將霓虹發展到極致的PRADA，在秀上展示多套以粉彩螢光色製成的流蘇裙裝，遠看像是演唱會揮舞的螢光煙花，是俏麗有趣的洋裝。而論及搞怪，當屬GUCCI的提著仿真人頭走秀，延伸自D.J. Haraway「賽博格宣言」，此一讚頌「混種」、破除二元論的宣示，並存自然男性與女性、正常與異形等對立元素，因此真人提著假頭，是創作思維的延伸，也是GUCCI向來擅長的話題操作，運用洗眼睛的頻率來加深觀賞者的印象，小恐龍造型提包更成為網友眼睛一亮、告白「這個我想要」的矚目配件。

TOD’S秀上將狗狗抱上伸展台，以汪星人的好感度增加討論度；Calvin Klein在紐約時裝周以爆米花鋪設成室內雪地，將現場打造為美國經典恐怖片的場景，也讓「無怪不歡」的時裝發表，多了黑色幽默。