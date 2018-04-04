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女權扛肩上 現代感包覆老靈魂

2018-04-04 23:45聯合報 記者楊詩涵／專題報導

VALENTINO在經典輪廓中以大鳴大放的印花讓人眼睛一亮。 圖／VALENTI...
VALENTINO在經典輪廓中以大鳴大放的印花讓人眼睛一亮。 圖／VALENTINO提供
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Dior運用金屬、丹寧，讓款式經典的女裝有著亮眼力道。 圖／Dior提供
Dior運用金屬、丹寧，讓款式經典的女裝有著亮眼力道。 圖／Dior提供
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VERSACE也在經典的實穿單品中，表現新穎的設計。 圖／VERSACE提供
VERSACE也在經典的實穿單品中，表現新穎的設計。 圖／VERSACE提供
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GUCCI的仿真人頭，帶來社群高度關注。 圖／GUCCI提供
GUCCI的仿真人頭，帶來社群高度關注。 圖／GUCCI提供
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腰封、抓皺的設計，路易威登在復古輪廓中以未來感打造創新的視覺。 圖／LV提供
腰封、抓皺的設計，路易威登在復古輪廓中以未來感打造創新的視覺。 圖／LV提供
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BURBERRY的彩虹帽有著無須言說的氣度與態度。 圖／BURBERRY提供
BURBERRY的彩虹帽有著無須言說的氣度與態度。 圖／BURBERRY提供
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2018秋冬時裝周落幕，一連串精采喧囂重歸平靜，之中浮出最明顯的意念就是將復古二字做更為浮誇或炫技的表現，此外，在肩膀輪廓多所著墨，也呼應女權主義的高漲，以花朵、繭型或闊肩剪裁來強調女性力量。

經典靈魂 現代包裝

昨日重現，是2018秋冬時裝周的第一眼印象，設計師從品牌核心價值與經典輪廓中，將經典單品現代化，讓當代的圖案混搭波西米亞、面料重組的運動街頭感，或是以未來感包覆懷舊高雅的女性姿態，成為貫穿本季的核心。

例如，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）以巴黎女子的優雅，將大衣、百褶裙等實用單品做更精緻的變化款與寬肩設計，晚禮服的抓皺、腰封，也成為具有未來感的視覺表現；VALENTINO的浪漫主義除了展現在鋪天蓋地的花朵、垂墜迤邐的飄逸線條之外，也將典雅的斗篷轉變為如花朵綻放的輪廓；Dior英氣勃發卻不失女性柔媚的褲裝，搭襯報童帽，像是穿梭時空而來的洗鍊巴黎女子，卻運用丹寧布、金屬感等面料，延伸出當代藝術氛圍濃厚的新女性風采。

這些似是而非、似古又像今的設計，為女性衣著帶來一種新鮮感，就是時間軸到底帶來了什麼變化？更為灑脫、拋卻束縛的意念，以及隨著#MeToo等社群運動，都讓平權、自由等命題更直接反應在服裝上，以標語、剪裁、用色、面料中發聲，百家爭鳴。最明顯的就是格紋，以螢光、拼接、撞色、混搭動物紋與印花等各種樣式，盡情表現，格紋本身的線條是約束的，透過變化加乘後卻表現為打破藩籬的姿態，以VERSACE的格紋針織衫為例，搭襯古典尖領襯衫、酒紅皮革長褲、駝色大衣，在格紋本身做撞色處理，都為這一套看似復古實穿的裝扮帶來當代街頭感。

肩膀輪廓 變化多端

路易威登、FENDI則在斗篷短褂上做文章，繭型圓弧的肩線，讓小斗篷有更為新穎的樣貌，前者以強烈的藍、白條紋營造清透的未來感，後者有著摩登的都會洗鍊風味。

此外，CELINE將束口打褶設計作為大衣小披肩的下襬，有強烈的品牌標誌性，作為前任創意總監Phoebe Philo的最後一季作品，除了經典風衣，還有以絲巾隨意打結的浪漫長洋裝，在深沉的酒紅色調中蘊藏低調卻別致的剪裁；MIU MIU的外套和大衣不僅oversize，輪廓更像奇花異卉般在上身開了一朵蕈狀花，顏色以泡泡糖紫、綠、桃紅等，就像柔美但有個性的倔強女孩。

帽飾多款 玩心大起

帽子，是2018秋冬女裝的淘氣單品，也是不可忽略的亮點所在，ISSEY MIYAKE帶來一場冬季的仙境傳說，以針織和縐褶延續蒸氣延展的布料設計，運用羊毛織成低針數，創造全新材質，展現極地的冰寒、極光，銀、白、黑與極光絢爛的紅、藍，讓帽子猶如雪球彈飛或是冰霰四散般，帶來特別的表情。

BURBERRY卸任的創意總監Christopher Bailey在畢業作品中，運用彩虹作為語彙，讓愛自由，也設計出樣式經典卻覆以七色彩虹的帽子；Saint Laurent的雷峰帽，溫暖時髦且有著奢華的氣質；PRADA的鐘型帽，是優雅仕女的印象卻用霓虹色系打造，是相當搶眼的單品。

搞怪走秀 提著人頭

而將霓虹發展到極致的PRADA，在秀上展示多套以粉彩螢光色製成的流蘇裙裝，遠看像是演唱會揮舞的螢光煙花，是俏麗有趣的洋裝。而論及搞怪，當屬GUCCI的提著仿真人頭走秀，延伸自D.J. Haraway「賽博格宣言」，此一讚頌「混種」、破除二元論的宣示，並存自然男性與女性、正常與異形等對立元素，因此真人提著假頭，是創作思維的延伸，也是GUCCI向來擅長的話題操作，運用洗眼睛的頻率來加深觀賞者的印象，小恐龍造型提包更成為網友眼睛一亮、告白「這個我想要」的矚目配件。

TOD’S秀上將狗狗抱上伸展台，以汪星人的好感度增加討論度；Calvin Klein在紐約時裝周以爆米花鋪設成室內雪地，將現場打造為美國經典恐怖片的場景，也讓「無怪不歡」的時裝發表，多了黑色幽默。

時裝周
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