章子怡加持，CINDY CHAO耳環蘇富比雙倍拍出

2018-04-04 21:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳若齡 ╱即時報導



耳環向來是女星吸睛利器，如今也是國際拍賣場的聚焦珍寶，日前落幕的香港蘇富比春季拍賣主題之一「閃耀星光紅毯的珠寶」中，便有諸多高級珠寶品牌的耳環成為焦點，其中出自藝術珠寶師Cindy Chao同名品牌CINDY CHAO The Art Jewel的一對楓葉耳環，最具知名度，不僅類似款深受中外女星喜愛，拍賣的這副還曾被章子怡配戴過，最終以超過底標價2.1倍的港幣137萬5,000元 (約台幣510萬3,000元) 拍出，影后加持不同凡響。

CINDY CHAO四季系列的楓葉耳環一直是紅毯上女星鍾愛的珠寶，包括大陸女星李冰冰、白百何、艾美亞當斯（Amy Adam）、莎瑪海耶克（Salma Hayek）等東西方女星都曾配戴與這次拍品的類似款出席盛會，凱蒂荷姆斯（Katie Holmes）私下也曾配戴外出。此次拍品章子怡在出席以及宣傳大陸節目「演員的誕生」時配戴過，更添話題性。