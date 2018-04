章子怡加持,CINDY CHAO耳環蘇富比雙倍拍出

2018-04-04 21:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳若齡 ╱即時報導



耳環向來是女星吸睛利器,如今也是國際拍賣場的聚焦珍寶,日前落幕的香港蘇富比春季拍賣主題之一「閃耀星光紅毯的珠寶」中,便有諸多高級珠寶品牌的耳環成為焦點,其中出自藝術珠寶師Cindy Chao同名品牌CINDY CHAO The Art Jewel的一對楓葉耳環,最具知名度,不僅類似款深受中外女星喜愛,拍賣的這副還曾被章子怡配戴過,最終以超過底標價2.1倍的港幣137萬5,000元 (約台幣510萬3,000元) 拍出,影后加持不同凡響。

CINDY CHAO四季系列的楓葉耳環一直是紅毯上女星鍾愛的珠寶,包括大陸女星李冰冰、白百何、艾美亞當斯(Amy Adam)、莎瑪海耶克(Salma Hayek)等東西方女星都曾配戴與這次拍品的類似款出席盛會,凱蒂荷姆斯(Katie Holmes)私下也曾配戴外出。此次拍品章子怡在出席以及宣傳大陸節目「演員的誕生」時配戴過,更添話題性。