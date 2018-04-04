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章子怡加持，CINDY CHAO耳環蘇富比雙倍拍出

2018-04-04 21:50聯合報 記者陳若齡╱即時報導

耳環向來是女星吸睛利器，如今也是國際拍賣場的聚焦珍寶，日前落幕的香港蘇富比春季拍賣主題之一「閃耀星光紅毯的珠寶」中，便有諸多高級珠寶品牌的耳環成為焦點，其中出自藝術珠寶師Cindy Chao同名品牌CINDY CHAO The Art Jewel的一對楓葉耳環，最具知名度，不僅類似款深受中外女星喜愛，拍賣的這副還曾被章子怡配戴過，最終以超過底標價2.1倍的港幣137萬5,000元 (約台幣510萬3,000元) 拍出，影后加持不同凡響。

CINDY CHAO四季系列的楓葉耳環一直是紅毯上女星鍾愛的珠寶，包括大陸女星李冰冰、白百何、艾美亞當斯（Amy Adam）、莎瑪海耶克（Salma Hayek）等東西方女星都曾配戴與這次拍品的類似款出席盛會，凱蒂荷姆斯（Katie Holmes）私下也曾配戴外出。此次拍品章子怡在出席以及宣傳大陸節目「演員的誕生」時配戴過，更添話題性。

楓葉耳環以秋末漸枯鬈曲的葉片為靈感，透過古老蠟雕以及3D立體鑲嵌工藝，格外展現生命力，配戴時隨舉止擺動更顯靈動璀璨，也因此受到女星青睞。此次香港蘇富比春拍作品為2017年新作，延續精緻工藝外，更強調雕塑和層次感，由黃而漸白鑽石的色彩鋪陳則彰顯了季節感，另也大量運用玫瑰式切割美鑽 (Rose Cut Diamond)，展現露珠水滴流轉於葉面上的寫意景緻。

CINDY CHAO The Art Jewel楓葉耳環，以超過底標價2.1倍、...
CINDY CHAO The Art Jewel楓葉耳環，以超過底標價2.1倍、港幣1,375,000元 (台幣約510萬3,000元) 拍出。圖／擷自蘇富比拍賣目錄。
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CINDY CHAO The Art Jewel楓葉耳環，以超過底標價2.1倍、...
CINDY CHAO The Art Jewel楓葉耳環，以超過底標價2.1倍、港幣1,375,000元 (台幣約510萬3,000元) 拍出。圖／擷自蘇富比拍賣目錄。
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大陸女星白百何配戴CINDY CHAO The Art Jewel楓葉耳環，為此...
大陸女星白百何配戴CINDY CHAO The Art Jewel楓葉耳環，為此次拍賣的類似款。圖／擷自網路
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大陸女星李冰冰配戴CINDY CHAO The Art Jewel楓葉耳環，全白...
大陸女星李冰冰配戴CINDY CHAO The Art Jewel楓葉耳環，全白鑽版。圖／擷自網路
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CINDY CHAO The Art Jewel楓葉耳環，18K白金及黃金鑲嵌1...
CINDY CHAO The Art Jewel楓葉耳環，18K白金及黃金鑲嵌1130顆約25.16克拉白鑽、314顆約1.23克拉黃鑽。圖／CINDY CHAO提供
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章子怡在中國節目《演員的誕生》宣傳形象照中，曾配戴CINDY CHAO The ...
章子怡在中國節目《演員的誕生》宣傳形象照中，曾配戴CINDY CHAO The Art Jewel楓葉耳環。圖／擷自網路
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前阿湯嫂凱蒂荷姆斯外出配戴CINDY CHAO The Art Jewel楓葉耳...
前阿湯嫂凱蒂荷姆斯外出配戴CINDY CHAO The Art Jewel楓葉耳環，為此次拍賣的類似款。圖／擷自網路
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