六福村連假兒童免費！首日入園2萬人，免排隊有撇步

2018-04-04 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



連假樂園人潮眾多，六福村提醒遊客入園時可下載先「Lineup」APP，即可預約熱門設施、快速通關免排隊。圖／六福村提供 分享 facebook

新竹六福村主題遊樂園為吸客，即起的連續假日祭出「12歲以下兒童免費入園」以及「全民499元」(成人原價999元)優惠促銷。優惠奏效，兒童節早上8點不到，園區門口就出現車潮，入口處擠滿大小遊客等待入園。園區為因應大量遊客，提早15分鐘開放入園，園方表示，一個上午已湧進超過1萬人次，預估連續假日首日入園人數上看2萬人次。

遊園人潮眾多，六福村教授撇步：入園時下載先「Lineup」APP，即可預約各項熱門設施的遊玩時間、快速通關免排隊；可於入園時預訂餐廳，或是購買隨買隨吃、園區最新推出的「萌Q動物造型包子」等；而遊園動線，建議從裡玩到外，不走冤枉路。

六福村園內最歡迎的動物明星「狐獴家族」，正是電影「獅子王」裡可愛的丁滿，即將在4月中旬的非洲部落慶典「動物派對」中成為最佳主角。今日園方搶先開放「狐獴迷宮」動物互動導覽體驗，小朋友將裝滿狐獴最愛的麵包蟲食球投擲至「狐獴迷宮」中，讓狐獴走迷宮闖關尋找。保育員還特別設計以透明材質製作迷宮，讓民眾可以清楚觀察狐獴，寓教娛樂吸引眾多親子遊客圍觀體驗。

六福村於4 月4日至4月8日5天連假，推出「12歲以下兒童免費入園」，大人通通享「全民499元」(成人原價999元)優惠。除了優惠之外，到六福村搭乘大眾運輸交通工具更便利，可於高鐵新竹站搭乘觀光2號公車直達六福村，也新增桃園高鐵站至六福村的免費接駁專車，皆可上六福村官網預約搭乘。

六福村一早售票口湧入人潮。圖／六福村提供 分享 facebook