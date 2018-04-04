影╱展現台灣軟實力 文化部攜9品牌11原創角色進攻日本

2018-04-04 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本最大規模文創產業展覽、日本授權展四日在東京登場，文化部今年籌畫了Fresh Taiwan台灣原創館，帶領9個品牌、11個台灣原創角色進攻日本市場。

接受文化部委託的聯合數位文創IP授權發展部總監羅嘉惠表示，台灣原創角色有著多元的文化背景，此次參展的9個品牌經過慎選，有其獨特風格，具有豐富的台灣元素，並在台灣人的生活中受到喜愛，希望呈現多元多樣的台灣特色。

這是台灣文創商品第3度進前進日本授權展。Fresh Taiwan台灣原創館日前已經參加過2017上海國際品牌授權展，吸引逾2000人次造訪，當場還簽下高達2.5億新台幣的合作意向書；在2018年香港國際授權展也吸引了400家授權廠商，簽訂合作意向書超過40張。

駐日副代表郭仲熙表示，台灣不是只有小籠包、珍珠奶茶，年輕世代軟實力更是出色，這次參展作品充分展現了台灣文化興盛。

本次在日本授權展登場的包括擁有百萬粉絲的「鬧一波大師」、與台灣虎航聯名合作的太空貓「kuroro」、在台灣經營半世紀的服飾品牌搞怪猴子大王｢八奈奈」、描繪台灣家庭與上班族文化，成功洽談12國廠商打開全球市場的「米粒大叔」、結合不同文化背景與個性貓咪的「貓舌蘭」、具有同列本土特色的光腳精靈「赤毛族」、描述東方傳說裡的人物與妖怪的本土3D動畫「閻小妹」、東方奇幻故事展現台灣文創的「小八將」、以水光風三元素精靈守護台灣的「塔哇歐瑪司」、追求夢想的台灣版愛麗絲「愛米莎」以及代表等待與希望的「小紅人」。

日本授權展4日在東京登場，文化部帶領9個品牌、11個台灣原創角色進攻日本市場。東京記者蔡佩芳／攝影 分享 facebook

Fresh Taiwan台灣原創館在上海國際品牌授權展、香港國際授權展都大有斬獲，4日出展日本授權展，希望幫助台灣文創打開日本市場。東京記者蔡佩芳／攝影 分享 facebook

Fresh Taiwan台灣原創館在上海國際品牌授權展、香港國際授權展都大有斬獲，4日出展日本授權展，希望幫助台灣文創打開日本市場。東京記者蔡佩芳／攝影 分享 facebook

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