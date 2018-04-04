國際大型電子舞曲慶典 WCDK 9月首爾登場

2018-04-04 15:08 中央社 台北4日電



今年韓國將舉辦多場國際性大型電子舞曲（EDM）慶典，其中預計9月將在首爾舉辦的World Club Dome Korea 2018，將會邀請全球前3名的DJ參加，預估將吸引12萬人參加。

根據交通部觀光局近6年中華民國國民出國目的地統計，近年來台灣旅客到韓國遊玩的人數越來越多，101年53萬2729人次，106年達到88萬8526人次。

除了到當地旅遊外，也有許多遊客是衝著韓國舉辦的許多大型國際賽事或慶典，像是今年的冬季奧運等。

韓國觀光公社日前也在旅遊發布會上宣布，今年韓國將會舉辦多場國際性大型電子舞曲（EDM）慶典，像是2018年世界DJ節（World DJ Festival）、韓國超級音樂節（Ultra Music Festival Korea）2018、WorldClub Dome Korea 2018。

其中WCDK是世界頂尖的EDM節慶，也是亞洲規模最大、最豪華陣容的EDM慶典。

負責WCDK的MPC partners策略事業本部課長魯水晶（Roh su Jung）說，WCDK去年為第一屆，邀請世界百大DJ前10名當中的5名DJ來韓國表演，吸引12萬人參加，其中有3萬人是外國旅客。今年希望擴大WCDK在亞洲的影響力，將會邀請世界百大DJ前3名的DJ參加活動。

魯水晶指出，WCDK希望可以讓遊客進到會場的一瞬間，就像來到以音樂為主題的遊樂場，可以放下自己的憂慮、憂愁，與外界一起體驗動感的音樂。

根據規劃，今年WCDK預計將在9月14日到9月16日在首爾登場，可望吸引12萬人以上參加，屆時活動現場將有一座主舞台，5座各類型舞台及其他外部活動等，將會有200多組DJ參加。