讓你玩得像當地人 韓國推7色主題行程

2018-04-04 15:06 中央社 台北4日電



結合賞櫻、運動休閒及慶典娛樂多種元素的「慶州櫻花馬拉松」將於4月7日開跑。 圖／韓國觀光公社提供 分享 facebook 越來越多人喜歡到韓國旅遊，為了讓觀光客更深入遊韓國，韓國觀光公社推7色主題旅遊行程，並邀請韓國團體BTOB擔任觀光大使，帶領遊客從傳統市場、表演、特色體驗等，玩得更貼近當地民情。

根據交通部觀光局的近6年中華民國國民出國目的地統計顯示，近年來台灣旅客到韓國遊玩的人數越來越多，從101年53萬2729人次，106年達到88萬8526人次。

韓國觀光公社也為了推展觀光，今年推出韓國主題旅遊節，除了規劃7色主題旅遊行程外，也邀請韓國團體BTOB擔任觀光大使。

韓國觀光公社觀光商品部長權炳典（Kwon Byung Jeon）表示，韓國是四季分明的國家，但除了風景之外，還有很多很有特色的旅遊景點，像是傳統市場、KPOP文化、表演節目等等。

根據韓國觀光公社規劃的7色主題為表演、傳統市場、遊輪、運動、國際活動、特色體驗跟美食。

其中表演部分，韓國觀光公社表示，韓國有集音樂、舞蹈、故事於一身的各種精彩表演，像是台灣也很知名的亂打秀、FIRE MAN、HERO塗鴉秀等。

傳統市場部分，韓國觀光公社指出，觀光客不僅可以近距離觀察韓國人的日常生活，還可以享受到各種美食跟看點。像是韓國首爾的通人市場，觀光客可以用韓國的傳統貨幣在市場內消費，購買自助便當；首爾的望遠市場更是由居民與藝術家一起構成的特色市場。

韓國觀光公社說，運動部分韓國每年都會舉辦慶洲櫻花馬拉松大賽，讓觀光客漫跑在櫻花盛開的路上；滑雪節則會提供各種滑雪教學課程及滑雪大賽、文化表演跟各種體驗活動等。