連假沒地方去？10大飯店Buffet新菜優惠懶人包

2018-04-04 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



台北六福萬怡酒店推出兒童節活動，參加有機會拿到兒童免費的下午茶券。圖／台北六福萬怡酒店提供 分享 facebook 許多人趁連假期間出國觀光，但也有不少人選擇留在台灣度過悠閒假期。本報整理出10大飯店自助餐廳活動，除了有餐廳推出新菜色外，還有祭出優惠活動，像是可抽8折優惠券、2人同行第2人半價，或是參加兒童節活動有機會得到兒童下午茶券，不如和三五好友或是全家人一起吃大餐，度過美好難忘時光。

1.台北文華東方酒店

文華Cafe在清明兒童節連假期間推出午、晚間「饗‧吃‧吧」以及「週末午間鮮‧吃‧吧」活動，除了有多項新菜色，如傳統法式鴨肝凍、印式香芒大蝦沙律、波士頓龍蝦黑松露義大利麵等，還有超萌甜點吧，超過10種精品級甜點，紅絲絨蛋糕、橙香起士棒棒糖、開心果櫻桃磅蛋糕、蘋果塔等，顏色鮮豔又好拍，大小朋友都開心。價位介於1,580元到1,980元間，另加入Line官方帳號或是掃描QRcode還可抽8折優惠券。

2.王朝大酒店

王朝大飯店SUNNY BUFFET則推出壽星用餐優惠，若是當日壽星在餐廳內用餐，2人或以上同行，壽星就可享有免費好康，還能拿到單人用餐5折酬賓券。當月壽星4人以上同行，壽星本人享有5折優惠，同樣可獲得單人用餐5折酬賓券。換算下來，若是午餐時段8人以上用餐，最高可以省下2,000元。午晚餐價位980元到1,180元間。

3.豐Food

為了慶祝兒童節到來，豐Food於4月4日到4月20日間，不僅端出各種兒童節限定菜色，像是大人小孩無法抗拒的髒髒包，有草莓及抹茶限定口味，並針對80公分到100公分小小孩祭出免收費優惠。除了兒童外，若是全家人在4月4日到8日間前往用餐，並拍照上傳12歲以下小朋友照片到票選平台，召集親友投票，還可獲得價格8,000元的寶寶寫真照，或是木樂地遊樂園區入場券。

4.寒舍艾麗酒店

La Farfalla義式餐廳於4月1日起推出12道全新春季主菜，重量級新主菜包含「炭烤美國紅櫻豚梅花」、「黑松露帕瑪火腿雞肉捲」、「清蒸石斑魚佐西班牙香腸甜蝦醬」、「伊比利豬僧帽肌」、「香煎澳洲銀鱸國寶魚」、「36小時低溫烹調美國特選安格斯牛小排」、「澳洲M9和牛紐約客」等海陸佳餚，每道1,280起。4月2日到4月30日周一至周四午晚餐時段，加碼推出春季限定嘗鮮活動，兩人同行第二人半價的超值優惠。

5.礁溪長榮鳳凰酒店

長榮鳳凰酒店（礁溪）桂冠自助餐廳，即日起到6月底前，推出米其林二星中餐廳桃の木鎮店名菜，一共有8道，包含鎮江黑醋豚肉、水鷄、辣汁煮海螺、麻辣炒鴨舌、乾炒茄子、Ａ菜炒臘肉、椒油紅蘿蔔絲、紅油豬腳，無限量供應饕客吃到飽，午餐、晚餐價格分別是880元、980元。

6.板橋凱撒大飯店

板橋凱撒大飯店從即日起到4月15日推出加拿大美食節，朋派自助餐廳一次可品嘗到加拿大微笑主廚昆汀所規畫的30道料理，每人最低980元起，千元有找就能吃到美味異國料理。

7.淡水福容大飯店

淡水福容大飯店在去年拿下世界奢華飯店大獎，今年在國內評比網站獲得全台10大口碑五星飯店、好評影響力五星飯店等，因此祭出回饋活動，田園自助百匯從4月1日到5月31日間，可享有85折優惠，阿基師茶樓9折，另景觀情人塔買1送1，可與另一半一起度過難忘假期。田園自助百匯價位介於780元到980元間。

8.Mega50餐飲及宴會

50樓Cafe自助餐廳從即日起到4月22日間，推出海鮮大會串，包含生猛海鮮吧，有各種淡菜、鮑魚、小章魚、花蟹等，還有相當受歡迎的壽司檯，有干貝、海膽、北極貝握壽司，假日晚餐再增加炙燒牡丹蝦握壽司。另還有現流生魚片、碳烤澎湖牡蠣、爐烤美國自然牛等多樣美味料理。每人價格介於780元到980元間。

9.南投雲品溫泉酒店

南投雲品溫泉酒店丹彤西餐廳，於4月4日到4月8日連假期間，除了針對兒童節規畫限定菜色，並祭出優惠活動，中午用餐享用二位成人同行，就招待一名兒童免費，不過僅限定為12歲或150公分以下的兒童。另在此訂下午茶，全家人一同用餐，同行有兒童可獲贈巧克力鍋。

10.六福萬怡酒店