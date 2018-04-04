3大必搶時尚聯名商品 迪士尼控不可不知
迪士尼的魅力可說是席捲全球，無論是大人小孩都能被這個奇幻王國的夢幻想像力吸引，就連時尚品牌也不斷推出相關的聯名商品，讓消費者可以將夢想中的世界隨身穿戴。今年上半年又有那些不可不搶的最新迪士尼聯名商品呢？
Onitsuka Tiger Mickey& Minnie系列鞋款
今年是米奇、米妮誕生90周年，日本時尚休閒品牌Onitsuka Tiger攜手迪士尼聯名推出「MICKEY & MINNIE」系列，將經典鞋款換上可愛的新衣服，以紅、白、黑三色呈現，像是MEXICO 66就配上Mickey經典白手套，MEXICO DELEGATION則是以Minnie褶邊裙裝點綴，帶點逗趣、三八的角色性格，非常搶眼。
Grace gift 愛麗絲夢遊仙境
一直以來與迪士尼合作密切的Grace gift，近來以「愛麗絲夢遊仙境」為主題推出包款與鞋子，其中做成書本狀的手拿包外型真的就像一本書一樣，搭配金屬鍊帶方便替換使用，兩種揹法滿足更多造型需求。其他像是水桶包、高跟涼鞋也都主要以符合故事情節的粉嫩色調來展現，相信熱愛甜美風格的女孩一定愛不釋手。
CHARLES & KEITH Tsum Tsum系列
迪士尼旗下Tsum Tsum系列角色因為有著圓滾滾的造型備受喜愛，CHARLES & KEITH看準此風格，攜手Tsum Tsum推出新款聯名系列，糅合了米妮造型特點打造超大蝴蝶結手拿包、點點荷葉邊肩背包等，更以粉嫩多彩的絨球裝飾細節妝點繫帶便鞋、穆勒鞋。專為兒童設計的Little系列中，也能見到Tsum Tsum造型的米妮臉孔。
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