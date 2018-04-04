3大必搶時尚聯名商品 迪士尼控不可不知

2018-04-04 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



MEXICO DELEGATION以Minnie褶邊裙裝點綴。圖／Onitsuka Tiger提供 分享 facebook 迪士尼的魅力可說是席捲全球，無論是大人小孩都能被這個奇幻王國的夢幻想像力吸引，就連時尚品牌也不斷推出相關的聯名商品，讓消費者可以將夢想中的世界隨身穿戴。今年上半年又有那些不可不搶的最新迪士尼聯名商品呢？

Onitsuka Tiger Mickey& Minnie系列鞋款

今年是米奇、米妮誕生90周年，日本時尚休閒品牌Onitsuka Tiger攜手迪士尼聯名推出「MICKEY & MINNIE」系列，將經典鞋款換上可愛的新衣服，以紅、白、黑三色呈現，像是MEXICO 66就配上Mickey經典白手套，MEXICO DELEGATION則是以Minnie褶邊裙裝點綴，帶點逗趣、三八的角色性格，非常搶眼。

Grace gift 愛麗絲夢遊仙境

一直以來與迪士尼合作密切的Grace gift，近來以「愛麗絲夢遊仙境」為主題推出包款與鞋子，其中做成書本狀的手拿包外型真的就像一本書一樣，搭配金屬鍊帶方便替換使用，兩種揹法滿足更多造型需求。其他像是水桶包、高跟涼鞋也都主要以符合故事情節的粉嫩色調來展現，相信熱愛甜美風格的女孩一定愛不釋手。

CHARLES & KEITH Tsum Tsum系列