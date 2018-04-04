親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明學問全攻略
婆媳過招甘苦談
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

僑外生來台就學暴增 「整班註冊後就不見了？」

3大必搶時尚聯名商品 迪士尼控不可不知

2018-04-04 14:40聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

MEXICO DELEGATION以Minnie褶邊裙裝點綴。圖／Onitsuk...
MEXICO DELEGATION以Minnie褶邊裙裝點綴。圖／Onitsuka Tiger提供
分享
迪士尼的魅力可說是席捲全球，無論是大人小孩都能被這個奇幻王國的夢幻想像力吸引，就連時尚品牌也不斷推出相關的聯名商品，讓消費者可以將夢想中的世界隨身穿戴。今年上半年又有那些不可不搶的最新迪士尼聯名商品呢？

Onitsuka Tiger Mickey& Minnie系列鞋款

今年是米奇、米妮誕生90周年，日本時尚休閒品牌Onitsuka Tiger攜手迪士尼聯名推出「MICKEY & MINNIE」系列，將經典鞋款換上可愛的新衣服，以紅、白、黑三色呈現，像是MEXICO 66就配上Mickey經典白手套，MEXICO DELEGATION則是以Minnie褶邊裙裝點綴，帶點逗趣、三八的角色性格，非常搶眼。

Grace gift 愛麗絲夢遊仙境

一直以來與迪士尼合作密切的Grace gift，近來以「愛麗絲夢遊仙境」為主題推出包款與鞋子，其中做成書本狀的手拿包外型真的就像一本書一樣，搭配金屬鍊帶方便替換使用，兩種揹法滿足更多造型需求。其他像是水桶包、高跟涼鞋也都主要以符合故事情節的粉嫩色調來展現，相信熱愛甜美風格的女孩一定愛不釋手。

CHARLES & KEITH Tsum Tsum系列

迪士尼旗下Tsum Tsum系列角色因為有著圓滾滾的造型備受喜愛，CHARLES & KEITH看準此風格，攜手Tsum Tsum推出新款聯名系列，糅合了米妮造型特點打造超大蝴蝶結手拿包、點點荷葉邊肩背包等，更以粉嫩多彩的絨球裝飾細節妝點繫帶便鞋、穆勒鞋。專為兒童設計的Little系列中，也能見到Tsum Tsum造型的米妮臉孔。

繫帶毛絨球便鞋1,590元，圖／CHARLES & KEITH提供
繫帶毛絨球便鞋1,590元，圖／CHARLES & KEITH提供
分享
MEXICO 66配上Mickey經典白手套。圖／Onitsuka Tiger提...
MEXICO 66配上Mickey經典白手套。圖／Onitsuka Tiger提供
分享
CHARLES & KEITH攜手迪士尼Tsum Tsum推出新款聯名系列。圖／...
CHARLES & KEITH攜手迪士尼Tsum Tsum推出新款聯名系列。圖／CHARLES & KEITH提供
分享
蝴蝶結手拿包1,590元，圖／CHARLES & KEITH提供
蝴蝶結手拿包1,590元，圖／CHARLES & KEITH提供
分享
Grace gift以「愛麗絲夢遊仙境」為主題推出包款與鞋子，其中做成書本狀的手...
Grace gift以「愛麗絲夢遊仙境」為主題推出包款與鞋子，其中做成書本狀的手拿包外型逗趣可愛。圖／摘自官網
分享
米妮風格拖鞋850元，圖／CHARLES & KEITH提供
米妮風格拖鞋850元，圖／CHARLES & KEITH提供
分享
Grace gift以「愛麗絲夢遊仙境」為主題推出包款與鞋子，其中做成書本狀的手...
Grace gift以「愛麗絲夢遊仙境」為主題推出包款與鞋子，其中做成書本狀的手拿包外型逗趣可愛。圖／摘自官網
分享
Mickey& Minnie系列米奇款3,600元。圖／Onitsuka Tig...
Mickey& Minnie系列米奇款3,600元。圖／Onitsuka Tiger提供
分享
Mickey& Minnie系列米妮款3,600元。圖／Onitsuka Tig...
Mickey& Minnie系列米妮款3,600元。圖／Onitsuka Tiger提供
分享
Grace gift以「愛麗絲夢遊仙境」為主題推出包款與鞋子，其中做成書本狀的手...
Grace gift以「愛麗絲夢遊仙境」為主題推出包款與鞋子，其中做成書本狀的手拿包外型逗趣可愛。圖／摘自官網
分享
毛絨球圓形手拿包1,590元，圖／CHARLES & KEITH提供
毛絨球圓形手拿包1,590元，圖／CHARLES & KEITH提供
分享
荷葉邊運動鞋1,090元，圖／CHARLES & KEITH提供
荷葉邊運動鞋1,090元，圖／CHARLES & KEITH提供
分享

迪士尼
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

高雄國際動漫展展出4天 吸引萬人朝聖

2018-04-04 15:16

讓你玩得像當地人 韓國推7色主題行程

2018-04-04 15:06

連假沒地方去？10大飯店Buffet新菜優惠懶人包

2018-04-04 14:40

偷學健身教練撇步！連假消脂甩肉去

2018-04-04 14:37

想買車看過來 4月購車優惠懶人包

2018-04-04 14:37

飾品 搖曳度假風

2018-04-04 13:18

護膚換季 美妝新品煥光采

2018-04-04 13:18

潮鞋 酷爽輕繽紛

2018-04-04 13:18

「2018UT潮流聖典」開展 800多款商品145元起

2018-04-04 12:46

男孩以上大叔未滿 黃騰浩十年《光陰》練成從容自在

2018-04-04 01:11

代理轉直營！Porsch、Jaguar降價搶市

2018-04-03 23:29

好鍋才能煮好料 「德國雙人」獨家優惠

2018-04-03 23:27

簡嫚書產後露面挺詹朴 笑說身形比例怪怪全因胸部太大

2018-04-03 22:02

潘瑋柏和周揚青228萬「箱」撞 都和情事有關

2018-04-03 20:54

「泰」美味！ 皇室認證泰國藍象餐廳來台客座

2018-04-03 19:20

美妝天后宮母親節出招 SOGO全台獨家激增2成

2018-04-03 19:04

百貨母親節陸續開打 台北101引進星級美食助陣

2018-04-03 18:43

品牌換血大風吹！Dior前男裝設計師接Berluti創意總監

2018-04-03 18:42

口感再升級 肯德基創新「咔滋脆片炸雞」全台開賣

2018-04-03 18:42

搶先全球首賣 這款Dyson吸塵器新品在這買最划算

2018-04-03 17:44

連假宅在家防無聊！3大電信影音平台把家裡變成電影院

2018-04-03 17:32

Harrods信義店新開幕 持提袋不限金額消費就送經典款

2018-04-03 17:09

韓妞最愛美妝APRILSKIN來囉！屈臣氏獨家開賣

2018-04-03 17:09

搶先看！UNIQLO 2018 UT潮流盛典大展

2018-04-03 16:23

不買可惜！TOM FORD全球限量頂級香氛禮盒登台

2018-04-03 15:55

udn售票網特別企劃／訪台北101！當百萬美景畫家

2018-04-03 15:46

透視未來感 春夏沒有PVC不夠時髦

2018-04-03 14:10

豬隻上市健康證明喊停 改豬農自主管理

2018-04-03 14:07

星級飯店的故事料理 一口吃進新竹風味

2018-04-03 13:37

美白排行榜前10大出爐！ 母親節敗家有參考資料了

2018-04-03 12:07

兒童清明連假加碼搶商機 百貨、飯店化身親子天堂

2018-04-03 11:26

又大又舊就是潮！ 老爹鞋踩出時尚感

2018-04-03 01:03

宇舶表×刺青工坊 大師作畫 粉絲孫怡獻出手臂

2018-04-03 00:57

450件頂級作品 總價逾百億 Cartier珠寶展登台

2018-04-03 00:20

量販集點出招！ 日本柳宗理廚具等你換

2018-04-02 23:31

蔡依林暗挺吳季剛 造型水晶耳環好時髦

2018-04-02 23:21

學生證這時候最好用！到德誼數位買Mac省很大

2018-04-02 23:20

周年慶買不夠？新光三越初夏購物節 讓妳「妝」不完

2018-04-02 21:59

掀背王者升級 好動更安心

2018-04-02 21:57
看更多

熱門文章

大學生po台北觀察地圖 網讚「連北部人都不知道」

2018-04-04 07:30

鞋全家福到底是怎麼活下來的？ 網路上熱議的十大長青店家

2018-04-03 16:24

國道「紫爆」！清明連假5天首日 一早塞翻了

2018-04-04 08:24

搭飛機度蜜月行李憑空消失 阿聯酋航空拒賠償

2018-04-03 16:24

男空服員發疹仍出勤 麻疹群聚疫情恐擴大

2018-04-03 19:29

分流破功！ 國5往花蓮車潮再度塞爆宜蘭蘇澳

2018-04-04 09:52

一本書只賺30元 作家爆出版內幕：砸萬元衝排行榜

2018-04-03 22:35

清明連假首日國道雙向車流量 今年可能創史上最高

2018-04-04 13:16

無人機不能隨便飛了 想「上路」得先拿證

2018-04-03 23:36

簡嫚書產後露面挺詹朴 笑說身形比例怪怪全因胸部太大

2018-04-03 22:02

男孩以上大叔未滿 黃騰浩十年《光陰》練成從容自在

2018-04-04 01:11

避開高乘載提前上路 蘇花改清晨卻「塞好塞滿」

2018-04-04 09:43

百元價且行車快 清明連假這種區間列車超搶手

2018-04-04 09:30

今日星座運勢／金牛 藍綠色幸運 注意刀燙傷

2018-04-04 00:00

醒醒啊！蘇花改已經很塞了 還有車發呆路中央15秒

2018-04-04 14:32

金馬濃霧特報！吳德榮：高溫可達31度 北市可能更熱

2018-04-04 06:22

怕子女離婚！ 老人遺囑新添「防兒媳女婿條款」

2018-04-04 11:00

清明連假先暖後冷 周六、周日北部低溫下探13度

2018-04-04 04:57

新加坡貴婦茶TWG出包 農藥違規遭退運

2018-04-03 17:42

潘瑋柏和周揚青228萬「箱」撞 都和情事有關

2018-04-03 20:54

虎航男空服員染麻疹仍出勤 疾管署研議開罰

2018-04-03 20:43

「我們都叫陳瑞斌」 三人同名同姓一起跑馬還製作團服

2018-04-03 15:54

運動傷害 醫師不建議長時間冰敷

2018-04-03 23:33

金馬濃霧影響航班 松山機場擠滿旅客

2018-04-04 10:14

搶先全球首賣 這款Dyson吸塵器新品在這買最划算

2018-04-03 17:44

搶先看！UNIQLO 2018 UT潮流盛典大展

2018-04-03 16:23

生活趣聞／可愛老媽養蟲記

2018-04-04 06:00

國道多處路段紫爆！ 高公局說原因有二

2018-04-04 08:51

下班注意 大台北有局部雨勢

2018-04-03 16:43

合歡山杜鵑花季晚到 即時影像掌握花訊

2018-04-03 17:43

大叔的中年小事／身上哪個地方有蒼蠅屎

2018-04-04 06:00

為什麼有些人富有？研究發現運氣比努力重要

2018-04-04 13:33

不會壞、吃了變木乃伊？推翻4個速食的莫須有罪名

2018-04-04 08:00

口感再升級 肯德基創新「咔滋脆片炸雞」全台開賣

2018-04-03 18:42

全台瘋媽祖！「白沙屯拱天宮媽祖悠遊卡」首次發行

2018-04-03 17:55

高公局預估明後天國道南下壅塞 北上午後多處瓶頸

2018-04-04 10:44

3天2夜花蓮自由行 套裝行程比原價至少省3千

2018-04-04 07:58

Harrods信義店新開幕 持提袋不限金額消費就送經典款

2018-04-03 17:09

國道南下今最塞！國5高乘載結束 下午將再現車潮

2018-04-04 12:08

國家文藝獎贈獎，林強向侯孝賢深深一鞠躬，場面感人

2018-04-03 17:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top