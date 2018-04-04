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想買車看過來 4月購車優惠懶人包

2018-04-04 14:37聯合報 記者陳威任╱即時報導

即日起至2018年4月30日止，入主新世代家庭智能休旅Ford Kuga Eco...
即日起至2018年4月30日止，入主新世代家庭智能休旅Ford Kuga EcoBoost® 180時尚影音型，舊換新即享NT$ 82.8萬元限量優惠。圖／福特六和提供
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台灣車市第一季開出紅盤，繳出114,161輛掛牌數，較去年同期成長6%。車商趁勝追擊，在四月份祭出優惠購車方案，有計畫購車的民眾不妨觀察看看，等待合適時機進場。

TOYOTA & LEXUS

TOYOTA總代理和泰汽車在四月份推出「TOYOTA豪禮大四喜」活動，只要將舊車(不限廠牌)賣給TOYOTA認證中古車並購買TOYOTA新車，除舊車收購價金外，可額外獲得最高5萬購車金；此外更有不限特定系統，TOYOTA提供全車保固總計5年或14萬公里；另外還附上首年竊盜險，除免自負額外還附加全損免折舊新車附加條款；當被保險車輛因保險事故遺失或毀損時，理賠金額不需扣除折舊，車主用車更有保障；另外更提供最高可享60萬0利率分期優惠。

LEXUS上個月銷售大爆發，突破2,000台大關，刷新LEXUS自1997年導入後單月販賣台數最新紀錄。四月份繼續推出全車系零利率專案，RX車系正18年式車款推出180萬 60期零利率；CT200h、IS車系、ES車系、GS車系、NX300、NX300h、RX350(L)、RX450h(L)準18年式車款推出120萬 60期零利率；LX570、RC車系、LC車系、LS車系等正18年式車款推出100萬 40期零利率。

Ford

四月份入主Ford其他車款同步享多重優惠，安全家庭房車Ford Escort享50萬50期0利率及6年原廠不限里程延長保固 ；歐系智能轎跑Ford Focus EcoBoost 180車型享50萬0利率及4年原廠不限里程延長保固 ，再贈頂級晶瓷隔熱膜 (市值25,000元)；Ford Focus黑潮特仕版同享上述優惠，限量79.9萬元；美式硬漢皮卡Ford Ranger享4年原廠不限里程延長保固，車主推薦親友成為Ford Ranger車主，再享5,000元保養服務金；歐洲豪華商旅Ford Tourneo Custom福特旅行家享120萬50期0利率、3萬元配件金、4年原廠不限里程延長保固。

此外本月份更以Ford Kuga EcoBoost 180時尚型為基礎，推出時尚影音型特仕車，車艙配置全景電動天窗及智能影音系統，提供8吋高解析度螢幕、內建Navi導航系統、可預先600公尺偵測前方測速照相機的提示機制、1080p行車記錄器及四眼式倒車雷達與倒車顯影，提供警示音及120度廣角畫面，並顯示停車輔助線。在主被動安全防護上，Ford Kuga EcoBoost 180時尚影音型，配置7具SRS輔助氣囊及24項主被動安全配備，以毫不妥協的高規格安全及智能科技，為消費者打造幸福休旅新人生。

Nissan

裕隆日產為回饋長期支持愛護NISSAN的廣大車主，自即日起至4月30日止，消費者凡至全台NISSAN展示中心試乘NISSAN車款，皆可免費獲得限量NISSAN LED環臂帶一份，更限時推出「55生風」購車優惠專案，期間內入主NISSAN國產全車系與進口車JUKE，即可享有最高5萬元配件金、5次免費定期保養、5年竊盜險、PM2.5負離子空氣濾網 5片、高額分期零利率及延長保固等購車豪禮，優惠總價值最高達12萬元，另外，符合政府舊換新補助條件更可享5萬元優先領專案，讓消費者輕鬆入主NISSAN優質車款。

此外，即日起至4月30日止，延續NISSAN智行安全方案，NISSAN ALL NEW LIVINA豪華版以上車規免費升級搭載後方盲區偵測系統，包含「BSW盲點警示系統」及「RCTA後方車側警示系統」，能偵測視線死角車況，當視線死角來車，系統便會發出警示提醒，防範意外發生，讓車主安心享受駕馭樂趣。

Mitsubishi

凡於本月底前至中華三菱官網預約試乘COLT PLUS、NEW OUTLANDER、GRAND LANCER、ZINGER、ECLIPSE CROSS、PAJERO任一車款，試乘後至活動網站完成登錄即可參加陶板屋優惠券、購車金抽獎活動，於6/30前完成購車領牌還可抽「長榮航空直飛航點雙人機票」。

Honda

Honda Taiwan 歡慶15 周年，全車系感謝回饋，即日起到5月底，至全國 Honda Cars 來店試乘，即有機會獲得冰島極光浪漫雙人行、日本豪華雙人旅遊或是國內頂級飯店住宿券等好禮。活動期間內入主領牌，即享參加月月加碼抽3年免費原廠保養大獎，活動總價值超過600萬元，越早參加中獎機會越高！

KIA

KIA旗下廣受小資族歡迎的morning、動力、安全、科技、空間及油耗一路完勝的最強國產MPV Carens、搭載1.6升柴油動力引擎的設計潮車Soul，甚至是新世紀型格跑旅All-New Sportage，以及絕佳大空間七人座SUV Sorento，本月份指定車款皆可申辦1萬8起，超低頭款新車開回家的理財優惠專案，全車系更將ESC電子車身穩定控制系統、VSM車身動態管理系統、TPMS胎壓監測系統、HAC上坡起步輔助系統、ABS電子式防鎖死煞車系統，以及BAS煞車力道輔助系統等六大安全配備列為標準配備，提供更完善的保障。

Volkswagen

台灣福斯汽車自2015年正式成立以來，便持續提供最創新、優異的多元化產品陣容。承襲提供駕乘安全的承諾，Volkswagen陸續升級Front Assist車前碰撞預警系統（含AEB自動輔助緊急煞車系統）以及ACC主動式車距調節巡航系統等多項高科技主、被動安全配備。此外，為感謝消費者熱烈支持，針對全球最暢銷掀背車款Golf，增列230 TSI R-Line車型，標準配備多項R-Line專屬配備，完美實踐「物有所值、創新、高性能」品牌理念。

為讓台灣消費者得以輕鬆入主卓越德製掀背，現入主Golf掀背車款之指定車型，即可享低頭款77,000元、低月付7,700元起、72期低利率貸款且含第一年乙式車體險；或50萬30期零利率貸款優購方案。

Audi

繼去年台灣奧迪正式引進全新Audi Q2，擁有小而巧的車身尺碼、獨特個性化的外觀與如Go-Kart般的靈活操控，不僅強化旗下Q Family 系列陣容，也成為新世代年輕群族購車新選擇，除全新Audi Q2 新成員加入之外，Audi Q Family 擁有堅強陣容如兼具實用機能與優雅線條的Audi Q3 、搭載最新能征服全地形quattro ultra 四輪傳動系統，暢行無阻的Audi Q5與品牌旗艦SUV- Audi Q7 配備多項Audi Intelligence 智慧安全科技，成為守護家庭出遊最佳的夥伴。

為讓喜愛Audi Q 系列的車迷朋友們能輕鬆入主，台灣奧迪特別推出Audi Q Family 首選方案，即刻入主Q 系列車款即可獲得一年乙式保險與五年原廠保固，另外購買Audi Q2 與Q3 車型還可享有100萬零利率購車優惠; Audi Q5 及Q7的準車主也享有120萬超值零利率購車優惠。

Infiniti

INFINITI TAIWAN為滿足更多豪華車主對於獨創自我風格的渴望，全新INFINITI Q30 18年式即日起創世登場，並推出全新「菁英款」新台幣137萬元，可讓車主輕鬆入主；新增全新「北極銀」車色，完美展現INFINITI Q30的驚艷魅力。INFINITI TAIWAN邀您入主風格菁英最愛的魅力車款，恣意享受駕馭樂趣。

安全家庭房車Ford Escort享50萬50期0利率及6年原廠不限里程延長保固...
安全家庭房車Ford Escort享50萬50期0利率及6年原廠不限里程延長保固 。圖／福特六和提供
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裕隆日產延續NISSAN智行安全方案，自即日起至4月30日止，入主 ALL NEW LIVINA豪華版以上車規免費升級搭載後方盲區偵測系統，安全升級不加價。圖／裕隆日產提供
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中華三菱本月推出試乘好食機優惠活動。圖／中華三菱提供
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本月KIA全車系享超低頭款1萬8起，超低頭款開回家理財專案，44.9萬元morning輕鬆開回家。圖／台灣森那美起亞提供
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Audi和泰車LexusNissan福特
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