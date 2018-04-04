親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明學問全攻略
婆媳過招甘苦談
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

僑外生來台就學暴增 「整班註冊後就不見了？」

偷學健身教練撇步！連假消脂甩肉去

2018-04-04 14:37聯合報 記者曾智緯╱即時報導

World Gym教練Ina示範「後弓步啞鈴彎舉」，借助啞鈴或者是用身邊隨手可得...
World Gym教練Ina示範「後弓步啞鈴彎舉」，借助啞鈴或者是用身邊隨手可得的寶特瓶罐裝水取代，彎舉的動作透過重量的增加，每次以15到20次為一組。圖／World Gym提供
分享
夏日即將到來，將進入海邊戲水的旺季，還沒做好消脂甩肉的人，不妨就藉著連續假期跟著健身教練偷學幾招，輕鬆駕馭無袖上衣，以及簡單穿T恤都好看的撇步。

甩開蝴蝶袖看這裡

夏天到了，上衣或許可以遮住女生還沒準備好的馬甲線，但短袖上衣卻遮不住你的肉肉的手臂！該怎麼辦？World Gym教練Ina特別設計了「後弓步啞鈴彎舉」，借助啞鈴或者是用身邊隨手可得的寶特瓶罐裝水取代，彎舉的動作透過重量的增加，每次以15到20次為一組。不需搶快，按照一定頻率步調進行，藉以訓練股四頭肌、臂肌、二頭肌，打造手臂的迷人曲線。這個運動不只能把手臂練結實、練出線條，還可以自行增加強度，配合弓箭步的動作，一起訓練下半身。

厚實胸肌惹人關注

不只是女生要考慮外觀形象，男性族群也要煩惱，穿背心、窄版T恤，甚至到海邊或游泳池畔，裸上半身時，是否有著厚實胸膛。World Gym的教練Eryc說，想要練胸肌可使用操作簡屬於入門款的「Chest Press」訓練機。當坐在器材上後，依身高調整椅凳到合適位置，接著握著兩側把手、握把位置概略在胸兩乳突點處平行線上，肘部彎曲概約90度，開始前檢查動作並確認挺胸姿勢並收緊肩，接著深呼吸，呼氣推出感受胸大肌出力，接著吸氣慢慢還原、大約推過程2秒回放過程2秒，感受胸肌拉緊，重複動作約15到20次為一組。

穿對衣服成功一半

當然有了確實的運動、健身，當然還要穿對服裝，除了不容易受傷，還能幫助動作更確實有效。不論男、女的服飾都首重延展性佳和透氣性，而且運動後毛細孔擴張的同時，還要記得穿上輕薄的外套藉以保暖，不易著涼。而做瑜珈時的貼身服裝則需要能感受的看到伸展時的肌肉變化適時的調整，鞋款的挑選也是學問，慢跑運動時的中底需要有足夠支撐性、甚至能有反饋彈力為佳，其次則再考慮包覆性。但健身時則相反，如深蹲動作時，就該穿著薄底的鞋款，太厚的鞋底可能會導致重心不穩，造成危險。

ASICS Gel Nimbus白金版男性慢跑鞋，約5,180元。圖／ASICS...
ASICS Gel Nimbus白金版男性慢跑鞋，約5,180元。圖／ASICS提供
分享
Reebok Floatriede RS女性慢跑鞋，約4,550元。圖／Reeb...
Reebok Floatriede RS女性慢跑鞋，約4,550元。圖／Reebok提供
分享
FILA訓練用針織外套，約2,980元。圖／FILA提供
FILA訓練用針織外套，約2,980元。圖／FILA提供
分享
FILA Yoga女單穿背心，約1,980元。圖／FILA提供
FILA Yoga女單穿背心，約1,980元。圖／FILA提供
分享
想要練胸肌可使用操作簡屬於入門款的「Chest Press」訓練機，教練Eryc...
想要練胸肌可使用操作簡屬於入門款的「Chest Press」訓練機，教練Eryc說這是健身愛好者都推薦的運動。圖／World Gym提供
分享
FILA訓練用抗UV T恤，約1,480元。圖／FILA提供
FILA訓練用抗UV T恤，約1,480元。圖／FILA提供
分享

健身
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

高雄國際動漫展展出4天 吸引萬人朝聖

2018-04-04 15:16

讓你玩得像當地人 韓國推7色主題行程

2018-04-04 15:06

3大必搶時尚聯名商品 迪士尼控不可不知

2018-04-04 14:40

連假沒地方去？10大飯店Buffet新菜優惠懶人包

2018-04-04 14:40

想買車看過來 4月購車優惠懶人包

2018-04-04 14:37

飾品 搖曳度假風

2018-04-04 13:18

護膚換季 美妝新品煥光采

2018-04-04 13:18

潮鞋 酷爽輕繽紛

2018-04-04 13:18

「2018UT潮流聖典」開展 800多款商品145元起

2018-04-04 12:46

男孩以上大叔未滿 黃騰浩十年《光陰》練成從容自在

2018-04-04 01:11

代理轉直營！Porsch、Jaguar降價搶市

2018-04-03 23:29

好鍋才能煮好料 「德國雙人」獨家優惠

2018-04-03 23:27

簡嫚書產後露面挺詹朴 笑說身形比例怪怪全因胸部太大

2018-04-03 22:02

潘瑋柏和周揚青228萬「箱」撞 都和情事有關

2018-04-03 20:54

「泰」美味！ 皇室認證泰國藍象餐廳來台客座

2018-04-03 19:20

美妝天后宮母親節出招 SOGO全台獨家激增2成

2018-04-03 19:04

百貨母親節陸續開打 台北101引進星級美食助陣

2018-04-03 18:43

品牌換血大風吹！Dior前男裝設計師接Berluti創意總監

2018-04-03 18:42

口感再升級 肯德基創新「咔滋脆片炸雞」全台開賣

2018-04-03 18:42

搶先全球首賣 這款Dyson吸塵器新品在這買最划算

2018-04-03 17:44

連假宅在家防無聊！3大電信影音平台把家裡變成電影院

2018-04-03 17:32

Harrods信義店新開幕 持提袋不限金額消費就送經典款

2018-04-03 17:09

韓妞最愛美妝APRILSKIN來囉！屈臣氏獨家開賣

2018-04-03 17:09

搶先看！UNIQLO 2018 UT潮流盛典大展

2018-04-03 16:23

不買可惜！TOM FORD全球限量頂級香氛禮盒登台

2018-04-03 15:55

udn售票網特別企劃／訪台北101！當百萬美景畫家

2018-04-03 15:46

透視未來感 春夏沒有PVC不夠時髦

2018-04-03 14:10

豬隻上市健康證明喊停 改豬農自主管理

2018-04-03 14:07

星級飯店的故事料理 一口吃進新竹風味

2018-04-03 13:37

美白排行榜前10大出爐！ 母親節敗家有參考資料了

2018-04-03 12:07

兒童清明連假加碼搶商機 百貨、飯店化身親子天堂

2018-04-03 11:26

又大又舊就是潮！ 老爹鞋踩出時尚感

2018-04-03 01:03

宇舶表×刺青工坊 大師作畫 粉絲孫怡獻出手臂

2018-04-03 00:57

450件頂級作品 總價逾百億 Cartier珠寶展登台

2018-04-03 00:20

量販集點出招！ 日本柳宗理廚具等你換

2018-04-02 23:31

蔡依林暗挺吳季剛 造型水晶耳環好時髦

2018-04-02 23:21

學生證這時候最好用！到德誼數位買Mac省很大

2018-04-02 23:20

周年慶買不夠？新光三越初夏購物節 讓妳「妝」不完

2018-04-02 21:59

掀背王者升級 好動更安心

2018-04-02 21:57
看更多

熱門文章

大學生po台北觀察地圖 網讚「連北部人都不知道」

2018-04-04 07:30

鞋全家福到底是怎麼活下來的？ 網路上熱議的十大長青店家

2018-04-03 16:24

國道「紫爆」！清明連假5天首日 一早塞翻了

2018-04-04 08:24

搭飛機度蜜月行李憑空消失 阿聯酋航空拒賠償

2018-04-03 16:24

男空服員發疹仍出勤 麻疹群聚疫情恐擴大

2018-04-03 19:29

分流破功！ 國5往花蓮車潮再度塞爆宜蘭蘇澳

2018-04-04 09:52

一本書只賺30元 作家爆出版內幕：砸萬元衝排行榜

2018-04-03 22:35

清明連假首日國道雙向車流量 今年可能創史上最高

2018-04-04 13:16

無人機不能隨便飛了 想「上路」得先拿證

2018-04-03 23:36

簡嫚書產後露面挺詹朴 笑說身形比例怪怪全因胸部太大

2018-04-03 22:02

男孩以上大叔未滿 黃騰浩十年《光陰》練成從容自在

2018-04-04 01:11

避開高乘載提前上路 蘇花改清晨卻「塞好塞滿」

2018-04-04 09:43

百元價且行車快 清明連假這種區間列車超搶手

2018-04-04 09:30

今日星座運勢／金牛 藍綠色幸運 注意刀燙傷

2018-04-04 00:00

醒醒啊！蘇花改已經很塞了 還有車發呆路中央15秒

2018-04-04 14:32

金馬濃霧特報！吳德榮：高溫可達31度 北市可能更熱

2018-04-04 06:22

怕子女離婚！ 老人遺囑新添「防兒媳女婿條款」

2018-04-04 11:00

清明連假先暖後冷 周六、周日北部低溫下探13度

2018-04-04 04:57

新加坡貴婦茶TWG出包 農藥違規遭退運

2018-04-03 17:42

潘瑋柏和周揚青228萬「箱」撞 都和情事有關

2018-04-03 20:54

虎航男空服員染麻疹仍出勤 疾管署研議開罰

2018-04-03 20:43

「我們都叫陳瑞斌」 三人同名同姓一起跑馬還製作團服

2018-04-03 15:54

運動傷害 醫師不建議長時間冰敷

2018-04-03 23:33

金馬濃霧影響航班 松山機場擠滿旅客

2018-04-04 10:14

搶先全球首賣 這款Dyson吸塵器新品在這買最划算

2018-04-03 17:44

搶先看！UNIQLO 2018 UT潮流盛典大展

2018-04-03 16:23

生活趣聞／可愛老媽養蟲記

2018-04-04 06:00

國道多處路段紫爆！ 高公局說原因有二

2018-04-04 08:51

下班注意 大台北有局部雨勢

2018-04-03 16:43

合歡山杜鵑花季晚到 即時影像掌握花訊

2018-04-03 17:43

大叔的中年小事／身上哪個地方有蒼蠅屎

2018-04-04 06:00

為什麼有些人富有？研究發現運氣比努力重要

2018-04-04 13:33

不會壞、吃了變木乃伊？推翻4個速食的莫須有罪名

2018-04-04 08:00

口感再升級 肯德基創新「咔滋脆片炸雞」全台開賣

2018-04-03 18:42

全台瘋媽祖！「白沙屯拱天宮媽祖悠遊卡」首次發行

2018-04-03 17:55

高公局預估明後天國道南下壅塞 北上午後多處瓶頸

2018-04-04 10:44

3天2夜花蓮自由行 套裝行程比原價至少省3千

2018-04-04 07:58

Harrods信義店新開幕 持提袋不限金額消費就送經典款

2018-04-03 17:09

國道南下今最塞！國5高乘載結束 下午將再現車潮

2018-04-04 12:08

國家文藝獎贈獎，林強向侯孝賢深深一鞠躬，場面感人

2018-04-03 17:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top