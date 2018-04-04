偷學健身教練撇步！連假消脂甩肉去

2018-04-04 14:37 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



World Gym教練Ina示範「後弓步啞鈴彎舉」，借助啞鈴或者是用身邊隨手可得的寶特瓶罐裝水取代，彎舉的動作透過重量的增加，每次以15到20次為一組。圖／World Gym提供 分享 facebook 夏日即將到來，將進入海邊戲水的旺季，還沒做好消脂甩肉的人，不妨就藉著連續假期跟著健身教練偷學幾招，輕鬆駕馭無袖上衣，以及簡單穿T恤都好看的撇步。

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夏天到了，上衣或許可以遮住女生還沒準備好的馬甲線，但短袖上衣卻遮不住你的肉肉的手臂！該怎麼辦？World Gym教練Ina特別設計了「後弓步啞鈴彎舉」，借助啞鈴或者是用身邊隨手可得的寶特瓶罐裝水取代，彎舉的動作透過重量的增加，每次以15到20次為一組。不需搶快，按照一定頻率步調進行，藉以訓練股四頭肌、臂肌、二頭肌，打造手臂的迷人曲線。這個運動不只能把手臂練結實、練出線條，還可以自行增加強度，配合弓箭步的動作，一起訓練下半身。

厚實胸肌惹人關注

不只是女生要考慮外觀形象，男性族群也要煩惱，穿背心、窄版T恤，甚至到海邊或游泳池畔，裸上半身時，是否有著厚實胸膛。World Gym的教練Eryc說，想要練胸肌可使用操作簡屬於入門款的「Chest Press」訓練機。當坐在器材上後，依身高調整椅凳到合適位置，接著握著兩側把手、握把位置概略在胸兩乳突點處平行線上，肘部彎曲概約90度，開始前檢查動作並確認挺胸姿勢並收緊肩，接著深呼吸，呼氣推出感受胸大肌出力，接著吸氣慢慢還原、大約推過程2秒回放過程2秒，感受胸肌拉緊，重複動作約15到20次為一組。

穿對衣服成功一半