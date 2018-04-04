偷學健身教練撇步！連假消脂甩肉去
夏日即將到來，將進入海邊戲水的旺季，還沒做好消脂甩肉的人，不妨就藉著連續假期跟著健身教練偷學幾招，輕鬆駕馭無袖上衣，以及簡單穿T恤都好看的撇步。
甩開蝴蝶袖看這裡
夏天到了，上衣或許可以遮住女生還沒準備好的馬甲線，但短袖上衣卻遮不住你的肉肉的手臂！該怎麼辦？World Gym教練Ina特別設計了「後弓步啞鈴彎舉」，借助啞鈴或者是用身邊隨手可得的寶特瓶罐裝水取代，彎舉的動作透過重量的增加，每次以15到20次為一組。不需搶快，按照一定頻率步調進行，藉以訓練股四頭肌、臂肌、二頭肌，打造手臂的迷人曲線。這個運動不只能把手臂練結實、練出線條，還可以自行增加強度，配合弓箭步的動作，一起訓練下半身。
厚實胸肌惹人關注
不只是女生要考慮外觀形象，男性族群也要煩惱，穿背心、窄版T恤，甚至到海邊或游泳池畔，裸上半身時，是否有著厚實胸膛。World Gym的教練Eryc說，想要練胸肌可使用操作簡屬於入門款的「Chest Press」訓練機。當坐在器材上後，依身高調整椅凳到合適位置，接著握著兩側把手、握把位置概略在胸兩乳突點處平行線上，肘部彎曲概約90度，開始前檢查動作並確認挺胸姿勢並收緊肩，接著深呼吸，呼氣推出感受胸大肌出力，接著吸氣慢慢還原、大約推過程2秒回放過程2秒，感受胸肌拉緊，重複動作約15到20次為一組。
穿對衣服成功一半
當然有了確實的運動、健身，當然還要穿對服裝，除了不容易受傷，還能幫助動作更確實有效。不論男、女的服飾都首重延展性佳和透氣性，而且運動後毛細孔擴張的同時，還要記得穿上輕薄的外套藉以保暖，不易著涼。而做瑜珈時的貼身服裝則需要能感受的看到伸展時的肌肉變化適時的調整，鞋款的挑選也是學問，慢跑運動時的中底需要有足夠支撐性、甚至能有反饋彈力為佳，其次則再考慮包覆性。但健身時則相反，如深蹲動作時，就該穿著薄底的鞋款，太厚的鞋底可能會導致重心不穩，造成危險。
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