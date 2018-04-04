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清明連假首日國道雙向車流量 今年可能創史上最高

迎夏家電下殺4折起 滿999加碼現折200

2018-04-04 12:56經濟日報 記者楊雅婷╱即時報導

春回大地，氣溫逐漸升高，創業家兄弟（8477）旗下生活市集、3C市集推出「早鳥迎夏大FUN價」優惠活動，推出迎夏降溫家電，包含風扇、水冷扇、移動式空調，全區殺破六折起，結帳滿999輸入「ya200」還可再現折200元；另外，創業家兄弟旗下三大平台生活市集、好吃市集、3C市集也同步聯手推出「春日新生活」專區，精選熱銷百大商品，4月3日至16日活動期間消費不限金額，就可登記抽日本麗克特春日食尚組，組合包含果汁機、冰淇淋機及格子三明治機。

台灣高溫屢創紀錄，生活市集、3C市集根據近年消費數據顯示，往年採買夏家電的高峰月份落在5~7月左右，今年夏季家電買氣提早出現採買潮，電扇仍為銷售大宗，「電扇」關鍵字近一個月搜尋量月成長超過30倍，銷量更大幅較2月份成長5.2倍，因應近年來的節能趨勢，DC電扇較傳統風扇省電60%，已成為市場主流品項，占整體風扇商品比例達50%，價格區間約落在700至3,000元之間，其中又以1,500元左右的款式最受青睞。站內熱銷第一名「歌林節能遙控DC電風扇」，3月份銷量已達往年5月份的買氣成績，「上元360度外旋循環電扇」則祭出早鳥好康買一送一優惠，超低價798元即可買到2台循環電扇，超高CP值帶動3月月銷量超過3,000台。

整體觀察近幾年夏家電需求，水冷扇、移動式冷氣買氣崛起，水冷扇去年夏季銷量較前年成長3倍，移動式冷氣更是大幅增長5倍銷量。水冷扇可加入冰水、冰塊，吹出冷風讓室內快速降溫，九成商品訴求負離子功能，涼爽之餘兼具空氣清淨。

家電創業家兄弟3C
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

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