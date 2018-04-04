男孩以上大叔未滿 黃騰浩十年《光陰》練成從容自在

2018-04-04 01:11 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



憑著賀歲電影《角頭2王者再臨》裡沉默寡言卻狠勁十足的阿標，新年度才剛開始，黃騰浩已再度創造了一個讓人記憶深刻的角色。而他在近日熱播的新劇《1006的房客》中搖身一變成多金富二代，上演充滿懸疑感的推理情節。下了戲，穿上agnès b.春夏男裝，又化身率性型男熟練俐落地展演隨興時尚風格。一切看似不費力的轉換演出，其實也花了十幾年的時間摸索。

憂鬱句點王？搞笑、撩妹不是問題

出道以來，因為憂鬱不多話的頹廢氣質，無論是戲中角色或是本人，黃騰浩一直給人難以親近的感覺，直到08年的《光陰的故事》讓他發揮與外表反差很大的暖男特質一舉爆紅，戲路越來越廣，性格也越來越放。10年過後，現在的他自述：「雖然還在學習中，但這幾年我的確變得比較活潑。以前的個性太方正，現在會很自然地跟工作人員開玩笑，大家合作起來也會比較輕鬆，我很喜歡這樣的自己。」(採訪前本來擔心他是個嚴肅的人或句點王，沒想到工作時他可以自動調整為耍寶撩妹模式。)

從瀟灑帥氣的眷村少年到陽光浪漫男，從無厘頭搞笑醫生再到神秘高傲的富二代，黃騰浩一下得用平時說得不是很道地的母語客家話演出談論勞工權益的電視劇，一下又得單靠眼神和氣場去詮釋黑道電影，多年來嘗試了各類角色，遊走商業片和劇展類型戲劇間，自然也經歷了台灣戲劇環境從精雕細琢到速食文化的過程。而侷限的劇本類型，也讓他經常去思考演員這條路究竟還能走多久？在他的生涯規劃裡，甚至也放入了往幕後發展這個選項。

「每個演員都想嘗試戲劇張力和結構完整的東西，這些東西都需要時間去磨，但台灣流行速食文化，像連續劇經常是邊拍邊播邊改劇本，也許這也算是一種特有的類型劇吧！」黃騰浩無奈地說。遇到這樣不按牌理出牌的拍戲情況，被打亂的節奏與細節他只能盡力去跟編劇、導演討論、爭取，充分溝通後再取自己過得去的中間值方式來表演。只要能讓某部分的觀眾看得開心，也算是圓滿完成演出。

新戲演「妹控」 跋扈大男人上身

邁入不惑之年的他，理應等著坐享大叔專屬的熟男市場，只是台灣的戲劇類型侷限下，要想成功殺出一條大叔之路其實並沒有那麼容易。「台灣還不流行大叔這種類型，尤其中、青這兩代的演員舞台更是少之又少。」有機會的話他也想嘗試有故事的市井小民、邊緣人，只要是背後有所設定、深度夠的角色他都覺得是有趣的。「對一個演員來說，如果能夠挑戰的角色類型越多，表演舞台和空間可以再廣一點，那會是一件很幸福的事。」這次新作品《1006的房客》，正是一部他心中誠意滿滿之作。

「這部戲包含了很多元素，題材又新，有穿越、喜劇、職場鬥爭、親情糾葛等等，包括場景、美術、服裝、行銷等等多個環節都很有誠意又專業，可以說開創了台劇的新規格，跟這樣的團隊合作很舒服、開心，相信參與其中的所有人都會希望這部戲能夠成為自己的代表作。」他在戲中飾演心思細膩的富二代吳瀚文，與謝沛恩合作扮演一對身上看似背了許多秘密的兄妹。這也讓他大呼終於了解到「妹控」的精神面。

「這個角色和妹妹的羈絆很重，是以前演出經驗中很少碰到的。因為家裡都是男孩，我從小就想要有一個妹妹，所以這次也算是圓了夢想。」他更透露假如未來有女兒，自己一定會是不折不扣的女兒奴。吳瀚文這個角色身上的自信與痞味，還有一點跋扈大男人的氣質，更和他以往嘗試過的戲路大不相同，相信粉絲們從中一定可以獲得很多新鮮感。

從買鞋哲學到人生態度 不再勉強自己

之前拍戲過累瘦了七公斤的黃騰浩，拍攝這次專訪換穿兩套agnès b.春夏男裝，沒想變瘦了的身形意外襯托本季隨興不羈的設計風貌。休閒感的深色西裝配印花襯衫比較像他平常會穿的造型，另一套亮色格紋套裝則是因為較高的辨識度，適合工作時穿。agnès b. 2018春夏男裝設計源自生活與藝術文化的啟發，其中更受攝影師Ryan Mcginley作品「Bearer of Light」 影響，以藍調打造出單一色系的服飾系列。此外也融入色彩豐富、風格青春的街頭時裝風格，塗鴉、印花彼此混搭，展現活潑又經典的法式時尚。

自曝曾是一名「鞋控」的黃騰浩，最嚴重時連尺寸不合的鞋還是會硬買回家，「是一種強迫症，就算穿起來腳都變形了也會買，結果穿了一次就擺在家裡，還好我現在戒掉這個習慣了。」此話一出，沒想到引來經紀人在一旁吐槽他前一天才差點又買了好幾雙鞋。「總之就是比較不會勉強自己去買不適合自己的東西。」現階段的他面對生活中的現實面，同樣也秉持著不勉強的心態。「以前年輕的時候都會希望自己不要被討厭，但慢慢就學著不被這些事影響。好比說如果遇到大小眼的情況，我後來都覺得只要彼此保持距離，做好自己就好，這種事影響不了我的。」

不強迫自己去迎合每個人，專注演出之外也學著用自覺最舒適的姿態去享受工作、跟人相處，即使卸下工作裝扮，私底下的他依然是當初那個慢熱又話不多的人，但是只要心情和狀態允許，看來他十分樂意為了整體氣氛著想而轉換性格模式，輕鬆變身成那個「男孩以上大叔未滿」，活潑搞笑連他自己都欣賞的黃騰浩。

★空閒時都在幹嘛？

打電動，是會為了打電動廢寢忘食的人，「但不會玩物喪志。」(特別強調)

休息的時候可以為了一個遊戲窩在家，七天不出門也無所謂。(如果大家發現粉絲團都沒在更新的時候就知道，他如果不是在拍戲，八成是在忙著打電動。)

看電影，前陣子看了義大利名導保羅傑諾維西探討人性隱私的作品《完美陌生人》，很推薦細膩有趣的劇本和演員之間跳脫傳統制式表演方式的特殊火花。

看動畫、漫畫，但強調自己不是二次元的人，也不會蒐集相關的東西。

★出道以來最有挫折感的事：被最信任的人背叛，求學階段和職場上都有碰過，這會讓他覺得自己做人很失敗。

★最有默契的女演員：賴雅妍，可以說是閨密程度，「如果他背叛我會很想死。」(超激動)

★維持身材的秘訣：完全不忌口，喜歡台式小吃，像是滷肉飯。如果有空重訓時會充分攝取紅肉蛋白，平常也會自己煎牛排。像速食這類垃圾食物也會吃，但沒有特別愛。

★養生方式：喝咖啡XD

★喜歡女生做怎樣的打扮？

簡單、乾淨、舒服。裸妝，不喜歡妝感太強、太過野豔的辣妹型，假睫毛太厚重的不ok。

★跟自己個性反差最大的角色：《實習醫生》的金子傑，剛開始演的時候有一點點不自在。

用客家話演戲比較難，還是台詞很少比較難？「當然是台詞少比較難。」演《角頭2》的時候一度很擔心自己會沒有存在感，除了台詞少之外情緒必須很冷，當下有種綁手綁腳的感覺，但也是一個開心好玩的經驗，還好後來得到的反應都是不錯的。(以觀眾的角度來看其實阿標這個角色塑造的非常鮮明，幾乎讓人忘記原本的黃騰浩是什麼樣子)