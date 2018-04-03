代理轉直營！Porsch、Jaguar降價搶市

2018-04-03 23:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林鼎智 ╱台北報導



Jaguar品牌首款電動車I-PACE，預計於2019年上半年導入來台。 圖／Jaguar Land Rover提供 分享 facebook

近年不少車廠陸續來台成立分公司，並從原本的地區代理商轉為原廠直營。以Mazda為例，改由原廠來台直營後，不僅加快新車導入步調，在銷售方面也帶來實質成長，去年繳出全年22,359輛的亮眼成績，同時預計今年引進國內買家期盼的全新Mazda6/Mazda6 Ｗagon車型。

無獨有偶，甫在今年開春之際，豪華品牌Porsch與Jaguar Land Rover也宣布由原廠來台設立分公司。Porsche Taiwan在收回永業的代理權後，除了迅速導入美型實用的Panamera Sport Turismo豪華獵旅外，更預告將在下半年導入第三代Cayenne休旅、911 GT2 RS與911 GT3 RS性能跑車，同時針對現有台北、桃園、台中、高雄等6處據點進行升級，並於新北市增添展示中心，展現深耕台灣的決心。

Porsche Taiwan將於下半年導入全新第三代Cayenne休旅。 圖／Porsche提供 分享 facebook

Jaguar Land Rover則是在九和汽車轉為旗下經銷商後，迅速端出增添配備並降價的牛肉，像是Jaguar XE入門車款在增添配備後維持198萬；而XF則調降6萬來到233萬，同時預計導入跨界休旅Jaguar E-PACE與品牌首款電動車I-PACE。

Jaguar Land Rover Taiwan也極富誠意，包括Discovery Sport降幅達11%，入門車型來到194萬、Range Rover Evoque跨界休旅則創下最大降幅20%。另外在新車導入規劃上，除了預計5月發表Range Rover Velar，8月也將帶來18年式Range Rover與Range Rover Sport，並提供PHEV插入式油電混合車型，搶攻國內層峰買家。