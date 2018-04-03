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簡嫚書產後露面挺詹朴 笑說身形比例怪怪全因胸部太大

2018-04-03 22:02聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

APUJAN於信義新天地新光三越A4開設春季期間限定店，僅至4月底止，簡嫚書為表支持特地出席開幕，這也是她產後首次露面，她表示有點緊張，且笑說胸部相對身形比例實在太大了，讓她相當不習慣。

設計師詹朴品牌APUJAN首度開設快閃店，簡嫚書以一身粉色半透明緹花套裝亮相，露出修長細腿，她說以前穿最小尺寸的衣服還要修改，現在是穿最小尺寸無須修改，身材還沒完全恢復，但詹朴設計的衣服相對顯瘦讓她很有安全感；因為已經關在家裡很久，可以打扮得美美出席活動相當開心。設計師詹朴表示，很開心邀約舊識簡嫚書出席，服裝不該掩飾個性，應是讓不同的人穿出自我風采。語畢簡嫚書笑說他講得真好、何必自謙口才不佳，顯現兩人好交情。

APUJAN新光三越A4開設的春季期間限定店至4月30日止，店內主要以2018春夏新品為主，並展售過往經典單品，大約是3：2的比例，此外，也首度曝光少數2018秋冬款式，預計下半年會在其他百貨開設快閃店，為未來展店計畫做先行體驗。快閃店期間推出滿額贈活動，購物滿2萬元有機會獲得限量30個的緹花提袋，另外推出限量緹花圍巾10條。店裝運用春夏系列主題「當花瓣落下」，展現奇幻與浪漫的春季氛圍，調色盤、畫架、博物館風格的透明畫框、恐龍骨骸與花瓣，表現詹朴獨有的設計特質。

APUJAN品牌期間限定店為期四周。圖／APUJAN提供
APUJAN品牌期間限定店為期四周。圖／APUJAN提供
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APUJAN春季限定店開幕，設計總監詹朴（左）與簡嫚書（右）出席。記者陳立凱／攝...
APUJAN春季限定店開幕，設計總監詹朴（左）與簡嫚書（右）出席。記者陳立凱／攝影
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快閃店期間限量淺藍雙色緹花圍巾，售價10,500元。圖／APUJAN提供
快閃店期間限量淺藍雙色緹花圍巾，售價10,500元。圖／APUJAN提供
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APUJAN春季限定店開幕，名模張敏弘出席。記者陳立凱／攝影
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APUJAN快閃店位於信義新光三越A4館4樓。圖／APUJAN提供
APUJAN快閃店位於信義新光三越A4館4樓。圖／APUJAN提供
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APUJAN春季限定店開幕，簡嫚書出席。記者陳立凱／攝影
APUJAN春季限定店開幕，簡嫚書出席。記者陳立凱／攝影
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APUJAN首度開設品牌期間限定店。圖／APUJAN提供
APUJAN首度開設品牌期間限定店。圖／APUJAN提供
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