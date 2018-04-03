簡嫚書產後露面挺詹朴 笑說身形比例怪怪全因胸部太大

2018-04-03 22:02 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



APUJAN於信義新天地新光三越A4開設春季期間限定店，僅至4月底止，簡嫚書為表支持特地出席開幕，這也是她產後首次露面，她表示有點緊張，且笑說胸部相對身形比例實在太大了，讓她相當不習慣。

設計師詹朴品牌APUJAN首度開設快閃店，簡嫚書以一身粉色半透明緹花套裝亮相，露出修長細腿，她說以前穿最小尺寸的衣服還要修改，現在是穿最小尺寸無須修改，身材還沒完全恢復，但詹朴設計的衣服相對顯瘦讓她很有安全感；因為已經關在家裡很久，可以打扮得美美出席活動相當開心。設計師詹朴表示，很開心邀約舊識簡嫚書出席，服裝不該掩飾個性，應是讓不同的人穿出自我風采。語畢簡嫚書笑說他講得真好、何必自謙口才不佳，顯現兩人好交情。