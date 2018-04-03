潘瑋柏和周揚青228萬「箱」撞 都和情事有關

2018-04-03 20:54 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



潘瑋柏傳出與上海東方航空空姐Luna_xuany戀愛中，爆料者以兩人IG的照片和桌子木紋比對，察覺曬照片的背景可能是同一只LOUIS VUITTON X Supreme限量訂製箱，雖然潘瑋柏所屬唱片公司不回應、空姐也關閉IG，卻讓這只228萬的箱款再度引起話題，而這口箱子也曾是周揚青送給小豬羅志祥的生日禮物。

2017秋冬男裝系列的LOUIS VUITTON X Supreme限量聯名商品，是路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）前任男裝藝術總監Kim Jones主導、與紐約潮牌Supreme合作的系列，將LV經典Monogram印花與Supreme最具代表性的Box Logo標誌結合，以耀眼的紅色奪取目光，是2017年的時尚盛事，之中最貴的一件單品就是限量訂製的LOUIS VUITTON X Supreme Malle Courrier 90箱款，訂製價228萬元，2017年7月底周揚青也秀出這口箱子和滑板，是送給羅志祥的生日禮物。