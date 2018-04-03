「泰」美味！ 皇室認證泰國藍象餐廳來台客座

2018-04-03 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



四月泰國潑水節，是東南亞地區最盛大的傳統節日。台北晶華酒店特別邀請泰國皇室認證、全球知名的藍象餐廳 (Blue Elephant)來台大展廚藝，在4月4日至15日在一樓栢麗廳、azie以及位於信義誠品六樓的泰市場海鮮自助餐廳推出「Regent X Blue Elephant泰皇美饌佳節」，眾多經典泰式美食供消費者點用。

位於泰國曼谷市的藍象餐廳是當地具代表性的餐廳之一，除了擁有傳承泰國皇室御廚手藝的美味料理之外，它所主辦的廚藝學校更是吸引了大批的觀光客前往一窺泰式料理的奧妙。藍象餐廳的創始人Madam Nooror年輕時遠嫁比利時，和夫婿在布魯塞爾定居，不久她在當地以泰國吉祥物「大象」以及泰國皇室的顏色「藍色」為名，開設了藍象餐廳，餐廳開幕之後廣受歡迎，相繼在倫敦、哥本哈根、巴黎等，包括曼谷2間分店在內，全球共有12個據點