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美妝天后宮母親節出招 SOGO全台獨家激增2成

2018-04-03 19:04聯合報 記者江佩君╱即時報導

今年美妝市場春暖花開，今年1～3月百貨美妝平均成長7%，SOGO忠孝館更成長15%，母親節預購也有10%成長，在預購開紅盤下，SOGO台北店母親節首波於4月6日起至4月30日展開，首四日推出化妝品單筆滿5,000送500抵用券，香氛彩妝單筆滿3,000送300。

今年SOGO台北店首度推出雙門檻回饋，除了5,000送500衝高客單外，也以香氛、指定彩妝單筆滿3,000送300的低門檻吸引年輕客。此外，4月4日至4月15日還有7大銀行刷滿5,000以上回饋4%，國泰世華SOGO聯名卡4月4日至4月30日推出刷滿5,000享5%回饋，聯名卡回饋較去年更高。但無論4%或5%回饋與首四日的美妝滿千送百回饋，只能擇一優惠使用。

有「美妝天后宮」坐鎮的SOGO台北店來勢洶洶，帶來60款全台獨家商品，較過去激增2成。像是推出TOM FORD私人調香系列全亞洲首賣，雅詩蘭黛強勢新品「小銀瓶」也推出特惠組Pro極速緊緻肌密全能精華組價值6,535元，優惠價4,300元。還有外面賣到缺貨的資生堂國際櫃尚質修容組，限量200組在母親節推出；DIOR、蘭蔻都有買一送八的組合，贈品數衝新高。

除了優惠組夠強勢外，SOGO忠孝館美妝話題也不斷。除了ANNA SUI重返台灣市場外，DIOR全台唯一backstage櫃裝在忠孝館2樓登場，CHANEL 4月5日至4月11日推出期間限定的全台獨家活動，TIFFANY & Co. CAFE香氛快閃店即將於4月27日至5月3日推出。復興館則推出多項客製服務，像是肌膚隻要彩妝貼鑽、YSL唇彩刻字、JO MALONE夾禮物機快閃，以及香氛品牌diptyque也正式進駐。

另外，針對連假商機，4月4日、4月5日SOGO忠孝館推出持快樂購卡化妝品區滿1千元就送價值499元的專科面膜28片，每天限量500組。

在母親節檔期，SOGO忠孝館美妝香氛品牌多了約10個品牌加入戰力，像是TOM FORD、ADDICTION、DIOR backstage、Chloe與Tiffany香氛等，去年母親節忠孝館美妝業績為4.4億，今年上看6億。而SOGO台北店母親節業績預估成長10%。

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SOGO復興館獨家，蘭蔻超輕盈加倍防護組價值6,088元，優惠價3,900元，限量40組。圖／SOGO提供
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SOGO忠孝館、復興館全台獨家，雅詩蘭黛Pro極速緊緻肌密全能精華組價值6,535元，優惠價4,300元，限量100組。圖／SOGO提供
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SOGO母親節
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

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