百貨母親節陸續開打 台北101引進星級美食助陣

2018-04-03 18:43 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



百貨母親節陸續開打，各家百貨除祭出高回饋率的滿千送百活動，也規劃滿額抽海外旅行，同時搭配館內美食街改裝開幕，引進多家米其林星級小吃以外，還可持美食護照享優惠，希望藉此帶動顧客上門。

台北101購物中心以「女神享樂購」為主題，自4月12日至5月13日針對母親節檔期促銷，活動首周持台北101聯名卡消費享三重優惠，最高回饋可達16.2%；此外，館內美食街重新開幕，引進13家知名餐廳進駐，包括像是日本知名餐飲集團首度登台的「天丼琥珀」，以及米其林小販「了凡香港油雞飯麵」、CNN推薦來台必吃的芒果冰神店「思慕昔」等。同時，更發行一本「美食護照」，內含美食街、伴手禮優惠劵，價值超過2,500元，活動期間，憑TAIPEI 101 MALL APP電子優惠券畫面，即可至B1服務台領取。

京華城母親節檔從4月12日到5月13日，首4日全館當日累積4,000元送400元，刷京華卡當日累積滿4,000元送500元；京華卡友化妝品、內睡衣、香氛單筆滿3,000元送400元，另外，推出刷京華卡或持Living Card+單筆2,500元抽關島5天4夜自由行等好禮。