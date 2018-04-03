品牌換血大風吹！Dior前男裝設計師接Berluti創意總監

2018-04-03 18:42 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



幾乎沒有讓時尚迷等太久，也一如眾家媒體所預測，Berluti新任創意總監最後底定，由前Dior男裝設計師Kris Van Assche取代Haider Ackermann。

對LVMH集團而言，從Kim Jones離開LV男裝設計大位，成為Dior繼任設計師，以及Off-White設計師Virgil Abloh攀上巔峰，執掌LV男裝設計兵符，再到Kris Van Assche接下Berluti，種種的安排宛如一場大換血。背後有何考量，非管理階層的人難以得知，姑且先不討論Kris Van Assche是否真的適合Berluti，以及他是否能跨越Haider Ackermann替品牌所築起的高牆。不如先問，為何Haider Ackermann會成為這場集團換血的出局者？畢竟他成功的開啟了一個新的時代風格，也頗受到媒體的愛戴。

根據WWD的報導，有業內人士就指稱Haider Ackermann會下台，原因很簡單，在一個以男裝為主的品牌裡，他不過是個新手，僅有不到5年的男裝設計資歷。雖然Haider Ackermann的女裝極為成功，甚至還謠傳被老佛爺Karl Lagerfeld欽點，有望成為香奈兒的接班人選之一。從他2016年接下Berluti創意總監後，的確也把他擅長的女性設計帶入男裝之中，並且在大秀時還穿插了幾件由女模詮釋的「中性」單品。雖然評價不俗，但是對過去沒有男裝歷史，想要站穩腳步的品牌來說，這一步走得太冒險了。

其次是，部分的人認為Haider Ackermann的另一個敗筆，是對品牌賺錢的系列不夠了解，也就是佔整體營收超過60%配件、皮具，才是Berluti的金雞母。但Haider Ackermann在過去兩年間，除了更動鞋款顏色變化以及推行新的包包Logo設計之外，著力的部分的確不多，或許這也成為了他的致命傷。如果以上理由為真，那麼擁有超過10年以上男裝設計資歷的Kris Van Assche會出線，一點也就不讓人意外，也無怪乎設計師現在能悠哉的於塞席爾島輕鬆度假，不過未來他將也會面臨同樣的考驗。