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「卡管案」歹戲拖棚　台大教授批：大學自主倒退幾十年

評／文化資產陳悅記清明節前的劫數

連假宅在家防無聊！3大電信影音平台把家裡變成電影院

2018-04-03 17:32聯合報 記者陳立儀╱即時報導

清明5天連假如果沒有計畫出遊，宅在家也不必怕無聊，中華電信MOD、遠傳friDay影音、台灣大哥大myVideo都有好片放送，除了強檔電影之外，還有同步跟播的韓劇、韓國綜藝節目以及專為小朋友精選的動畫，全家大小都顧到。

中華電信MOD推主打具慎終追遠意涵的《可可夜總會》，以及講述親情、生死輪迴的重量級韓片《與神同行》，同時提供《野蠻遊戲：瘋狂叢林》、《東方快車謀殺案》、《陰兒房第4章：鎖命亡靈》、《STAR WARS：最後的絕地武士》、《雷神索爾3：諸神黃昏》及MOD獨家搶先開放48小時VOD發行的勵志電影《奇蹟男孩》等多部院線直送熱銷鉅片。

MOD「電影199」春假特別策畫「長假看片王」，推薦近期院線票房熱銷電影、金馬54佳作與奧斯卡加持電影，並針對兒童節推出「兒童動畫節」專區，獨家提供《名偵探柯南：唐紅的戀歌》開放包月會員收視，還有《小王子》、《芭蕾奇緣》、《酷瓜人生》、《你的名字》、《彩虹小馬大電影》等多部優質動畫；「戲劇199」則推出收視創紀錄的韓劇《有品味的她》，還有《醫療船》、《女管家》、《黑色復仇》、《翻牆的記憶》等多部強檔戲劇。

遠傳friDay影音繼連續5年獨家線上直播金馬獎頒獎典禮，今年也將第4度與金馬奇幻影展攜手合作，影迷們除了可享數部精選奇幻電影之外，還有機會再抽金馬奇幻電影票；由韓國綜藝鬼才羅PD製作、男神蘇志燮及女神朴信惠出演的最新實境綜藝節目《森林中的小屋》，4月6日在韓國首播，friDay也將於4月7日起每周六同步跟播。

台灣大哥大myVideo推出「整個城市都是電影院」特別企畫，即日起至6月30日於數位機上盒myVideo觀賞任一部電影，即可獲得一次抽獎機會。獎品包括日本來回機票、東京迪士尼、大阪環球影城門票、iPhone X等。

4月myVideo新上架多部好萊塢強檔電影，主推猩球崛起最終篇章《猩球崛起：終極決戰》，「0元專區」精選電影、戲劇、卡通等豐富內容免費看到飽，特別推薦超強動作片《捍衛任務2：殺神回歸》、同步跟播韓劇《那個男人吳秀》、小朋友最喜歡的《可愛巧虎島》等。

myVideo主打的院線強片同樣是榮登台灣影史韓片票房冠軍的《與神同行》，另有重新演繹世紀經典完美犯罪案的《東方快車謀殺案》、原班人馬強勢回歸的《歌喉讚3》、甫獲金球獎最佳原創歌曲的《大娛樂家》等。「myVideo豪華月租」4月更獨家上架金馬獎最佳電影《血觀音》、真人真事改編的《金錢世界》等，申辦台灣大寬頻500M光纖上網指定方案，可使用機上盒內建的myVideo服務享受「0元專區」影片免費看及myVideo豪華月租前3個月免費看到飽，現在跳槽到台灣大寬頻500M光纖上網申辦指定方案，每月799元，還可享最高2,000元現金禮券。

台灣大哥大myVideo推出「整個城市都是電影院」特別企畫。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大myVideo推出「整個城市都是電影院」特別企畫。圖／台灣大哥大提供
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電影動畫韓國
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

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