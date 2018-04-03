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評／文化資產陳悅記清明節前的劫數

韓妞最愛美妝APRILSKIN來囉！屈臣氏獨家開賣

2018-04-03 17:09聯合報 記者陳立儀╱即時報導

網路上經常可見代購的韓國美妝品牌APRILSKIN終於大勢襲台，首波推出6項熱門明星商品，包括討論度超高的養膚底妝系列、在韓國創下熱銷200萬顆的魔法石洗面皂等清潔系列等，獨家在全台190間屈臣氏門市開賣，即日起至4月25日選購任一款APRILSKIN商品皆可享8.5折優惠。

APRILSKIN的魔法石洗面皂在網路上一炮而紅，每次推出彩妝、底妝與清潔系列都迅速擄獲韓妞的心，這次同步在台上市的還有富含柞木木炭的黑魔法石洗面皂、魔法深層潔面刷、遮瑕保濕的完美魔法毛孔妝前乳、針對細緻眼部研發的完美魔法眼妝打底液等，售價350～610元。

出身自氣墊粉餅大國的APRILSKIN，以自豪的自然成份研發推出適合所有膚質的魔法雪白定妝氣墊粉餅，塗抹時水潤、上妝後乾爽，搭配金屬櫻花色澤的質感包裝，輕鬆打造零油光的清透妝容，共有3種色號，售價830元。

韓國保養品牌Medicube也宣布正式進軍台灣，首推旗下兩個明星產品系列，包括專為敏感、粉刺肌膚設計的Red系列及打造零毛孔光滑肌的Zero系列，獨家在全台216間屈臣氏門市販售。

Medicube的明星商品Red淨透美體皂是頸部或上半身油質不平衡肌膚的專屬清潔產品，採用茶樹、紅豆與羅勒精華，同系列還有Red修護舒緩霜、Red修復遮瑕液、Red控油粉餅、Red積雪草去痕修護面膜等，售價380～1,180元不等；Zero系列則有Zero3步骤妙鼻贴、Zero角質清潔棉及面霜等，售價380～1,129元。

即日起至4月25日於屈臣氏購買Medicube Red修護舒緩霜送迷你版Red淨透美體皂；購買任一藥妝醫美品牌總消費金額超過3,000元即可獲得500元折價券。

Medicube明星商品Red淨透美體皂，售價490元。圖／Medicube提供
Medicube明星商品Red淨透美體皂，售價490元。圖／Medicube提供
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APRILSKIN因為推出魔法石洗面皂在網路上一炮而紅。圖／APRILSKIN提...
APRILSKIN因為推出魔法石洗面皂在網路上一炮而紅。圖／APRILSKIN提供
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APRILSKIN每次推出彩妝、底妝、清潔系列都迅速擄獲韓妞的心。圖／APRIL...
APRILSKIN每次推出彩妝、底妝、清潔系列都迅速擄獲韓妞的心。圖／APRILSKIN提供
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韓國美妝品牌APRILSKIN大勢襲台。圖／APRILSKIN提供
韓國美妝品牌APRILSKIN大勢襲台。圖／APRILSKIN提供
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