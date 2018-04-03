Harrods信義店新開幕 持提袋不限金額消費就送經典款

2018-04-03 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



英國百年品牌Harrods來台10周年，至今全台已有9家店櫃，Harrods持續深耕台灣，在新光三越台北信義新天地A8 B2全新打造亞洲唯一旗艦店。除了店裝耳目一新外，首次從英國空運來台頂級手工巧克力，以茶起家的Harrods，2018年回歸初衷，以茶為本，除了引進全新茶品外，預計今年上半年開始提供英國本店專屬的「手秤茶服務」，讓消費者感受到專業的英式茶品體驗。

Harrods自2007年由新光三越正式代理進口，銷售排行榜前三強依序為茶、PVC提袋、與Harrods泰迪熊，10年來賣出的茶品數量達35萬個品項，PVC提袋賣出20萬個，泰迪熊超過6萬隻。