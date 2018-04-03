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搶先看！UNIQLO 2018 UT潮流盛典大展

2018-04-03 16:23聯合報 記者曾智緯╱即時報導

從4月4日起至4月8日為止，UNIQLO在台北華山文創園區舉辦「2018 UT潮流盛典」，規劃了7大主題專區。包括了週刊少年Jump 50周年紀念系列、話題的拉麵系列，以及漫威電影系列，展出超過800款的T恤，其中包括今年UTGP設計大賽的得獎作品，不容錯過。

「UT系列」可說是UNIQLO穩坐日本國民品牌王座的利器，十幾年以來推出近萬款的設計，其中也不乏與知名設計師、藝術家、動漫合作的限定款。今年登場的UT潮流盛典則延續相同的概念，有著7大主題環繞了日本的特色文化，如浮世繪、拉麵和凡爾賽玫瑰，或是與英國皇家御用家飾品牌聯名，每一款都別具特色，總計超過800款的嶄新設計，比起2017年還多出一倍。展現跨越世代與多元類型的潮流文化，和延續品牌宗旨，以舒適材質與新穎設計，讓所有人都能體驗服裝的樂趣。

展區中包括了今年UTGP設計大賽的得獎作品，以漫威原創漫畫和電影為主題，冠軍得主更是來自台灣，而這也是自2005年開始舉辦比賽以來，首次由台灣選手獲得這項大賽的冠軍。自由接案工作者的Zee擊敗了來自世界不同國家，超過8000件的作品競爭，他表達了超級英雄們放假時，裝備們也要「休息」的想像畫面，獲得評審們的青睞。Zee表示創作時思考的是漫威電影不可或缺的幽默元素與UNIQLO品牌兩者間的共通性，也期盼穿著者能和他一同徜徉，最快在4月25日的品牌門市及網路商店都能購買到。

UTGP的冠軍得主Zee透露「因為過去漫威的T恤都是比較青少年、比較潮，所以我試著用軟調和文青的筆觸去呈現，結果意外的受到好評，UNIQLO還發展出童裝的系列」。偏愛日式風格的Zee欣賞來自日本選手的設計，雖然沒有得獎但獨特的詮釋手法，讓他印象深刻。即將在本月底前往漫威總部參觀的他坦言「本來有Google會有什麼可看，但都沒找到資料，感覺會有無法想像得事情會發生」，而且獲得這個冠軍頭銜，因此多了海外接案的機會，這樣的發展也在Zee的預料之外。

UNIQLO的2018年UTGP大賽冠軍來自台灣，自由接案工作者Zee身穿得獎作...
UNIQLO的2018年UTGP大賽冠軍來自台灣，自由接案工作者Zee身穿得獎作品。圖／UNIQLO提供
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UNIQLO的2018年UTGP大賽冠軍作品，男裝590元、童裝390元。圖／U...
UNIQLO的2018年UTGP大賽冠軍作品，男裝590元、童裝390元。圖／UNIQLO提供
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2018 UT潮流盛典還呈列了與週刊少年Jump 50周年紀念系列。圖／UNIQ...
2018 UT潮流盛典還呈列了與週刊少年Jump 50周年紀念系列。圖／UNIQLO提供
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UNIQLO 2018 UT潮流盛典，今年多了過去沒有的拉麵、浮世繪文化主題。圖...
UNIQLO 2018 UT潮流盛典，今年多了過去沒有的拉麵、浮世繪文化主題。圖／UNIQLO提供
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從4月4日起至4月8日為止，UNIQLO在台北華山文創園區舉辦「2018 UT潮...
從4月4日起至4月8日為止，UNIQLO在台北華山文創園區舉辦「2018 UT潮流盛典」。圖／UNIQLO提供
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