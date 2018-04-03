搶先看！UNIQLO 2018 UT潮流盛典大展

2018-04-03 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



從4月4日起至4月8日為止，UNIQLO在台北華山文創園區舉辦「2018 UT潮流盛典」，規劃了7大主題專區。包括了週刊少年Jump 50周年紀念系列、話題的拉麵系列，以及漫威電影系列，展出超過800款的T恤，其中包括今年UTGP設計大賽的得獎作品，不容錯過。

「UT系列」可說是UNIQLO穩坐日本國民品牌王座的利器，十幾年以來推出近萬款的設計，其中也不乏與知名設計師、藝術家、動漫合作的限定款。今年登場的UT潮流盛典則延續相同的概念，有著7大主題環繞了日本的特色文化，如浮世繪、拉麵和凡爾賽玫瑰，或是與英國皇家御用家飾品牌聯名，每一款都別具特色，總計超過800款的嶄新設計，比起2017年還多出一倍。展現跨越世代與多元類型的潮流文化，和延續品牌宗旨，以舒適材質與新穎設計，讓所有人都能體驗服裝的樂趣。

展區中包括了今年UTGP設計大賽的得獎作品，以漫威原創漫畫和電影為主題，冠軍得主更是來自台灣，而這也是自2005年開始舉辦比賽以來，首次由台灣選手獲得這項大賽的冠軍。自由接案工作者的Zee擊敗了來自世界不同國家，超過8000件的作品競爭，他表達了超級英雄們放假時，裝備們也要「休息」的想像畫面，獲得評審們的青睞。Zee表示創作時思考的是漫威電影不可或缺的幽默元素與UNIQLO品牌兩者間的共通性，也期盼穿著者能和他一同徜徉，最快在4月25日的品牌門市及網路商店都能購買到。