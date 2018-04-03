不買可惜！TOM FORD全球限量頂級香氛禮盒登台

2018-04-03 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



向來喜愛與眾不同的TOM FORD，在PRIVATE BLEND私人調香系列更是發揮得淋漓盡致，堅持使用世界上最頂級的元素，搭配對時尚與品味的獨到見解，打造出多款獨具特色的奢華香氛，不過單價偏高，讓不少人喜歡卻下不了手。現在TOM FORD PRIVATE BLEND私人調香系列推出地中海系列、神秘東方系列等兩款最暢銷的香氛禮盒，一次就能擁有該系列3款香氣，全台各限量30組，4月開賣，要買就趁快！

TOM FORD EXCLUSIVE地中海系列擁有標誌性的清新柑橘調香氣，明亮清新而爽朗的氣味，深受亞洲消費者歡迎，並且高居銷售TOP 3。地中海系列頂級香氛禮盒內含地中海系列暖陽橙花、地中海系列阿瑪菲海岸、地中海系列神秘藍洞

等3款香氛各10ml，另附有海藍色鋼琴烤漆的高級訂製隨身香氛瓶，可以將喜愛的香味打包隨身攜帶。

NEROLI PORTOFINO地中海系列暖陽橙花中凝結了突尼西亞白色芬芳的橙花、義大利佛手柑與西西里檸檬，充滿蓬勃活力；MANDARINO DU AMALFI地中海系列阿瑪菲海岸的香調為新纖明亮的義大利柑橘、手擠檸檬皮、綠薄荷；COSTA AZZURRA 神秘藍洞的法國絲柏浮木與岩玫瑰灌木幽香搭配海鹽的氣味，讓人想起薩丁島上流連忘返的沙灘。

在TOM FORD私人調香系列當中，以珍稀的OUD沉香為主軸所打造的神祕東方系列最能代表TOM FORD的香氛哲學，打破了所有香氛常規，重新解構了頂級調香工藝，更是TOM FORD香氛在全球的銷售No.1。神秘東方系列頂級香氛禮盒內含私人調香系列神祕東方、私人調香系列東方花束、私人調香系列東方菸草等3款深邃沉穩的東方香調各10ml，搭配黑色調的高級訂製隨身香氛瓶，隱形磁扣設計方便隨心所欲替換並提供頂級香氛妥善保護。