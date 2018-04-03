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透視未來感 春夏沒有PVC不夠時髦

2018-04-03 14:10聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

流行是一種輪迴，幾年前夯過的PVC透視風潮在今年又回到時尚舞台。包括香奈兒、Valentino、Balenciaga等品牌皆大玩塑料遊戲，用帶點未來感的透視風增添個性與性感。

香奈兒春夏可說是一場大型PVC派對。圖／香奈兒提供
香奈兒春夏可說是一場大型PVC派對。圖／香奈兒提供
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香奈兒春夏可說是一場大型PVC派對，從看起來像雨衣的斗篷外套、透明拼接皮革包款，甚至是長短靴，都能見到PVC質料，呈現出創藝總監卡爾拉格斐從大自然的水、光所得到的靈感，透視材質讓陽光、月光、粉嫩色元素可以互相穿透交融，夢幻又寫實，視覺上也充滿變化。斜紋軟呢GABRIELLE包也外罩一層PVC，而經典菱格紋皮革也拼接了PVC化為俏皮的後背包，讓蕭敬騰、昆凌等人都愛不釋手。

「將平凡的東西注入想像力」是Valentino春夏設計主題，光滑的PVC質料為百搭實穿的單品注入驚喜，沉穩色調的布料混搭PVC呈現優雅前衛並存的質感，或搭以亮片閃爍耀眼光芒。透視感的高跟鞋就像灰姑娘的玻璃鞋一樣夢幻，而拖鞋、涼鞋則是搭配指標性的鉚釘以及甜美蝴蝶結裝飾。Spike包更以PVC搭配深色內層包款，來個「包中包」樣式，特別有趣。

Off-White與Jimmy Choo聯名鞋款中也能見到PVC材質，尤其將細跟高跟鞋搭配襪套般樣貌的PVC更是為性感女人味增添帥氣個性，看樣子下雨天也想穿高跟鞋不再是問題。Balenciaga則是以彩色圓點裝點出可愛的PVC外罩，讓手提包也有雨衣可以穿。

透明PVC白色飾帶圓帽，36,900元。圖／香奈兒提供
透明PVC白色飾帶圓帽，36,900元。圖／香奈兒提供
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黑白印花PVC鍊帶包，18,600元。圖／香奈兒提供
黑白印花PVC鍊帶包，18,600元。圖／香奈兒提供
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Valentino Garavani Rockstud Spike鉚釘裝飾PVC...
Valentino Garavani Rockstud Spike鉚釘裝飾PVC提包，65,000元。圖／Valentino提供
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藏藍色皮革拼接斜紋軟呢GABRIELLE包(中)，16萬2,100元。圖／香奈兒...
藏藍色皮革拼接斜紋軟呢GABRIELLE包(中)，16萬2,100元。圖／香奈兒提供
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香奈兒春夏可說是一場大型PVC派對。圖／香奈兒提供
香奈兒春夏可說是一場大型PVC派對。圖／香奈兒提供
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Valentino Garavani鉚釘裝飾PVC鞋面拖鞋，23,600元。圖／...
Valentino Garavani鉚釘裝飾PVC鞋面拖鞋，23,600元。圖／Valentino提供
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Valentino春夏以光滑的PVC質料為百搭實穿的單品注入驚喜，沉穩色調的布料...
Valentino春夏以光滑的PVC質料為百搭實穿的單品注入驚喜，沉穩色調的布料混搭PVC呈現優雅前衛並存的質感，或搭以亮片閃爍耀眼光芒。圖／Valentino提供
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Valentino Garavani PVC拼接蝴蝶結裝飾高跟鞋，32,400元...
Valentino Garavani PVC拼接蝴蝶結裝飾高跟鞋，32,400元。圖／Valentino提供
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Valentino Garavani PVC拼接蝴蝶結裝飾涼鞋，29,000元。...
Valentino Garavani PVC拼接蝴蝶結裝飾涼鞋，29,000元。圖／Valentino提供
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昆凌示範蜜桃色皮革拼接透明PVC雙層設計小背包，10萬3,900元。圖／香奈兒提...
昆凌示範蜜桃色皮革拼接透明PVC雙層設計小背包，10萬3,900元。圖／香奈兒提供
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白色皮革橡膠拼接球鞋，27,900元。圖／香奈兒提供
白色皮革橡膠拼接球鞋，27,900元。圖／香奈兒提供
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韓國人氣部落客&名模Irene Kim穿Off-White x Jimmy Ch...
韓國人氣部落客&名模Irene Kim穿Off-White x Jimmy Choo聯名PVC鞋款。圖／Off-White提供
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Valentino春夏以光滑的PVC質料為百搭實穿的單品注入驚喜，沉穩色調的布料...
Valentino春夏以光滑的PVC質料為百搭實穿的單品注入驚喜，沉穩色調的布料混搭PVC呈現優雅前衛並存的質感，或搭以亮片閃爍耀眼光芒。圖／Valentino提供
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蕭敬騰背藏藍色皮革拼接斜紋軟呢GABRIELLE包，16萬2,100元。圖／香奈...
蕭敬騰背藏藍色皮革拼接斜紋軟呢GABRIELLE包，16萬2,100元。圖／香奈兒提供
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黑色緞面鞋頭拼接透明PVC雙色長靴，41,000元。圖／香奈兒提供
黑色緞面鞋頭拼接透明PVC雙色長靴，41,000元。圖／香奈兒提供
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白色皮革拼接透明PVC露趾手套，19,700
白色皮革拼接透明PVC露趾手套，19,700
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Balenciaga則是以彩色圓點裝點出可愛的PVC外罩，讓手提包也有雨衣可以穿...
Balenciaga則是以彩色圓點裝點出可愛的PVC外罩，讓手提包也有雨衣可以穿。圖／Balenciaga提供
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藍綠色透視鍊條托特包，11萬8,800元。圖／香奈兒提供
藍綠色透視鍊條托特包，11萬8,800元。圖／香奈兒提供
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Off-White x Jimmy Choo Claire 100 粉紅色高跟鞋...
Off-White x Jimmy Choo Claire 100 粉紅色高跟鞋，42,000元。圖／Off-White提供
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Valentino Garavani Rockstud Spike鉚釘裝飾PVC...
Valentino Garavani Rockstud Spike鉚釘裝飾PVC提包，65,000元。圖／Valentino提供
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