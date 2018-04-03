透視未來感 春夏沒有PVC不夠時髦

2018-04-03 14:10 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



流行是一種輪迴，幾年前夯過的PVC透視風潮在今年又回到時尚舞台。包括香奈兒、Valentino、Balenciaga等品牌皆大玩塑料遊戲，用帶點未來感的透視風增添個性與性感。 香奈兒春夏可說是一場大型PVC派對。圖／香奈兒提供 分享 facebook

香奈兒春夏可說是一場大型PVC派對，從看起來像雨衣的斗篷外套、透明拼接皮革包款，甚至是長短靴，都能見到PVC質料，呈現出創藝總監卡爾拉格斐從大自然的水、光所得到的靈感，透視材質讓陽光、月光、粉嫩色元素可以互相穿透交融，夢幻又寫實，視覺上也充滿變化。斜紋軟呢GABRIELLE包也外罩一層PVC，而經典菱格紋皮革也拼接了PVC化為俏皮的後背包，讓蕭敬騰、昆凌等人都愛不釋手。

「將平凡的東西注入想像力」是Valentino春夏設計主題，光滑的PVC質料為百搭實穿的單品注入驚喜，沉穩色調的布料混搭PVC呈現優雅前衛並存的質感，或搭以亮片閃爍耀眼光芒。透視感的高跟鞋就像灰姑娘的玻璃鞋一樣夢幻，而拖鞋、涼鞋則是搭配指標性的鉚釘以及甜美蝴蝶結裝飾。Spike包更以PVC搭配深色內層包款，來個「包中包」樣式，特別有趣。