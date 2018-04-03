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星級飯店的故事料理 一口吃進新竹風味

2018-04-03 13:37聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹豐邑喜來登大飯店在休閒旅遊、餐飲美食都以新竹當地特色為主，提供最「接地氣」當地特色體驗，至今飯店落腳新竹8週年，年初啟動新竹故事募集活動，廣邀生活或工作在新竹的民眾將自己的風城故事投稿分享，飯店五星主廚挑選出6篇新竹故事，打造專屬的創意故事料理，令人驚艷。

「鮭香遊子」講述一個在南部純樸鄉下長大的年輕人到往北方陌生城市工作，磨練洗滌一番後，習得一身好本領及成就。「在真正來新竹生活之前，我對新竹的認識並不深，搬來新竹生活後，因為工作關係認識竹市眷村文化、竹縣客家文化等，讓我與這塊土地有了更多的連結」，每當返鄉探望家人再回到工作崗位，總是帶著滿滿的喜悅及歸屬感(鮭)來，「現在，新竹是我的家」。

「九降風情風沙雞」講述作者尚未到新竹前，對新竹只有「風城」的印象，後來住在新竹，夏天遇到颱風，騎車在頭前溪橋立刻變身武林高手水上飄，強風吹亂機車動線；秋天的九降風，多了柿子香，也成為作者最喜歡的季節；冬天寒風配上雨水，時不時登上全台最低溫冠軍寶座，家裡的衣服怎樣也不會乾；春天微涼的風偶爾搭配趕不走的寒流，忽大忽小讓人捉摸不定。

「紫米妻霸起士球」講述在新竹生活30個年頭的在地人，生活中印象最深的不是拿到第一張獎狀或第一份薪水，而是在客家村中一直伴隨成長的客家麻糬「七罷」。每每「七罷」出現在生活中，就代表了一件重要的事件或活動發生在這一刻，不論是過年、廟會、親朋好友喜宴、都有最熟悉又對味的七罷，也意味著又要走向另一個階段。

除了充滿特色的故事料理，業者也策畫全台首創「IG快閃專車」，邀請知名網路女神領軍，帶著民眾前往新竹熱門打卡景點，親自傳授美照拍攝秘技，每一梯次報名受理名額至多16人，將由專車接送前往新竹各地景點，IG快閃專車活動線上報名：https://www.accupass.com/go/2018IG。更多周年慶系列活動詳情請洽新竹喜來登03 620 6000，或上新竹喜來登官網和粉絲專頁查詢。

「新舊交替 塹城起飛」選用在地烏魚子及柿餅，結合西式手法，呈現城市新舊交替及繁華...
「新舊交替 塹城起飛」選用在地烏魚子及柿餅，結合西式手法，呈現城市新舊交替及繁華興盛的美。圖／新竹豐邑喜來登大飯店提供
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「九降風情風沙雞」以客家庄常見土雞，結合藜麥油炸酥脆，呈現風沙的酥脆口感。圖／新...
「九降風情風沙雞」以客家庄常見土雞，結合藜麥油炸酥脆，呈現風沙的酥脆口感。圖／新竹豐邑喜來登大飯店提供
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「Sweet_Memory」苦中帶甜的層次感，讓離鄉打拼的人們想起青春無邪的珍貴...
「Sweet_Memory」苦中帶甜的層次感，讓離鄉打拼的人們想起青春無邪的珍貴童年。圖／新竹豐邑喜來登大飯店提供
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「鮭香遊子」代表著遊往北方城市努力工作的遊子，返鄉後帶著滿滿的喜悅感「鮭」來工作...
「鮭香遊子」代表著遊往北方城市努力工作的遊子，返鄉後帶著滿滿的喜悅感「鮭」來工作岡位。圖／新竹豐邑喜來登大飯店提供
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「懷舊古早味蛋糕」象徵新竹熱鬧圓圈，加入在地龍眼蜜，將樸實幸福的家鄉味甜蜜重現。圖／新竹豐邑喜來登大飯店提供
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傳統粢耙代表媽媽們款待賓客的用心，以粢耙諧音取名妻霸，推出中西結合「紫米妻霸起司...
傳統粢耙代表媽媽們款待賓客的用心，以粢耙諧音取名妻霸，推出中西結合「紫米妻霸起司球」。圖／新竹豐邑喜來登大飯店提供
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