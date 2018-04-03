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豬隻上市健康證明喊停 改豬農自主管理

2018-04-03 14:07聯合晚報 記者彭宣雅／台北報導

原訂4、5月推行豬隻上市須附獸醫簽核的健康證明措施，確定喊停，改為豬農自行簽證豬...
原訂4、5月推行豬隻上市須附獸醫簽核的健康證明措施，確定喊停，改為豬農自行簽證豬隻健康聲明。 圖／聯合報系資料照片
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農委會原訂4、5月要推行豬隻上市須附獸醫簽核的健康證明措施，證明「外觀看起來健康」才可上市，現在確定不做了，改為豬農自主健康管理，自行簽證豬隻健康聲明。若發現隱匿疫情，將依照動物傳染病防治條例，最高重罰100萬元，且撲殺不補償。

今年7月1日起，我國將向世界動物衛生組織OIE申請口蹄疫拔針(停止施打疫苗) ，原先農委會防檢局規畫4、5月間，每批上市的豬隻要由獸醫師簽發「健康證明書」，證明「外觀都是健康的」才可上市。

依畜牧法規定，飼養20頭豬就須牧場登記，依法聘請獸醫師或特約獸醫師；防檢局動物防疫組今年初在養豬界間宣傳，引起豬農大反彈，部分牧場獸醫聞訊不願再續約或主動解約，導致有牧場找不到獸醫。

嘉義縣養豬協會理事長張豐欣表示，原本規定獸醫僅判定「外觀都是健康的」，但若開健康證明，幾天後豬出問題，「要算誰的?」。加上當初堅持健康證明要讓獸醫簽名，但獸醫奔波多個場，事後到底哪個豬場有疫病，恐怕也難證明。

農委會副主委黃金城表示，事後檢討、與豬農溝通後，發現會增加防疫困難，加上畜牧獸醫為了協助豬農簽核健康證明書，在出豬(把豬隻拍賣)前奔走穿梭多間牧場，反而會增加防疫的風險，「不應讓獸醫師承擔道德風險」，因此調整由養豬戶都為自己的豬負責。

黃金城說，現在改為豬隻上市前由畜牧業者自主管理，畜主為自己飼養的豬隻簽健康聲明掛保證，如果在屠宰場、拍賣場被攔截到出現疫病未通報，將重罰畜牧主。依「動物傳染病防治條例」，隱匿疫情未報可罰5萬至100萬元，就用最高重罰100萬元，且「一毛錢都不補償」。

獸醫師牧場農委會養豬場口蹄疫
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