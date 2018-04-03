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美白排行榜前10大出爐！ 母親節敗家有參考資料了

2018-04-03 12:07聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

Yahoo奇摩時尚美妝頻道、網友熱搜關鍵字、時尚美妝部落客總結票選出來的「百萬人氣美妝榜」中的10大美白商品公布，人氣冠軍是Kiehl’s契爾氏激光極淨白淡斑精華，亞軍、季軍分別是KOSE高絲藥用雪肌精、ALBION艾倫比亞健康化妝水N，另總共有3支開架商品躍入前十大。

ALBION艾倫比亞健康化妝水N，165ml售價1,980元、330ml售價3,...
ALBION艾倫比亞健康化妝水N，165ml售價1,980元、330ml售價3,200元。圖／圖／取自品牌官網
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Kiehl’s激光極淨白淡斑精華一推出就引發網友熱烈討論，在ptt板上也有相當多的使用評價，創造了高回購力，它的優勢除了主訴求的淨白淡斑之外，部落客例如丹妮婊姐的推波助瀾也有助攻效應；第二名的KOSE藥用雪肌精則是美白常勝軍，幾乎每個女孩都知道它、甚至生命中都曾出現過一瓶雪肌精，品牌常推出加大容量版時以饗熱愛濕敷的女孩們；ALBION健康化妝水N為相對高價單品，但使用過後也造成高黏著度，至今在日本仍每年銷售超過百萬瓶。

3款入榜的開架淨白保養商品分別是位居6到8名之間的專科完美透白化粧水（清爽型）、DR.WU VC微導美白精華液、肌研白潤冰淨毛孔緊緻亮白精華，而根據這份調查，網友最在意的是淡斑和淨白這兩個關鍵字，在專櫃品牌不斷換新成分的狀況下，開架品牌以CP值搶市。此外，可同時濕敷是消費者的趨勢用法，而從榜單的結果來看，仍可發現白嫩美肌是亞洲女性側重追求的膚況，日系品牌幾乎是壓倒性的勝利。

《Yahoo奇摩時尚美妝頻道百萬人氣美妝榜》

2018年4月美白排行榜完整名單：

1. Kiehl’s契爾氏 激光極淨白淡斑精華

2. KOSE高絲 藥用雪肌精

3. ALBION艾倫比亞 健康化妝水N

4. 資生堂 驅黑淨白露3D

5. SK-II 超肌因鑽光淨白精華

6. 專科 完美透白化粧水(清爽型)

7. DR.WU VC微導美白精華液

8. 肌研 白潤冰淨毛孔緊緻亮白精華

9. 蘭蔻 激光煥白淨斑精華升級版

10. 克蘭詩 智慧美白淡斑精華

KOSE高絲藥用雪肌精藥用雪肌精，200ml售價1,350元、360ml售價1,...
KOSE高絲藥用雪肌精藥用雪肌精，200ml售價1,350元、360ml售價1,980元。圖／取自品牌官網
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Kiehl’s契爾氏激光極淨白淡斑精華，30ml售價2,400元、50ml售價3...
Kiehl’s契爾氏激光極淨白淡斑精華，30ml售價2,400元、50ml售價3,200元。圖／取自品牌官網
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