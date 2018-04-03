兒童清明連假加碼搶商機 百貨、飯店化身親子天堂

2018-04-03 11:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



兒童清明連假加碼搶商機，百貨、飯店化身親子天堂，連遊樂園都進駐，網路電商平台則看好連假出遊商機，戶外休閒、露營、野餐等相關用品買氣已提前湧現，便利商店則主打童樂零食，各餐廳則推出許多親子套餐優惠。 統一時代百貨台北店於2F夢廣場4月4日至4月22日則將舉辦「時代遊樂園」，夢廣場化身孩童的遊樂天堂，全力搶攻親子人潮。 圖／統一時代提供 分享 facebook

兒童清明連假即將到來，京華城5F相繼引進兒童相關櫃位，像是「兒童超跑」提供包含賓士、奧迪、麥卡倫…等近30台酷炫迷你版超跑，小朋友化身車手享受馳騁的樂趣。另外，還有木樂地親子生活館新登場，面積20坪，主打情境式消費，提供各種高質感的親子生活產品。

統一時代百貨台北店於2F夢廣場4月4日至4月22日則將舉辦「時代遊樂園」，包含小朋友最愛的巨無霸氣墊、旋轉飛機、小火車等遊樂設施，家庭客層預計成長三成，夢廣場化身孩童的遊樂天堂，全力搶攻親子人潮。

兒童節也有不少人選在這一天，全家大小一同上餐廳滿足兒童胃，微風搶在連假前不少新櫃開幕，有首度北上的高雄人氣名店「永心鳳茶」在微風信義；還有紐約曼哈頓人氣爆表的「LUKE‘S LOBSTER」台灣一號店則是進駐微風廣場，另丸壽司、ROSMARINO等多家餐廳皆推出親子套餐；微風南京還有大小朋友都喜愛的甜點：Chateraise動物造型蛋糕、上城UPTOWN焦糖烤布蕾，微風南京更特別推出兒童享有禮活動，4月4日~4月10日期間，累計消費滿2000元並出示3歲以上至國小六年級以下孩童相關證明，即可兌換「Tobot撲克牌或胡桃鉗小熊」一份，限量50份

台北美福飯店則自即日起至4月14日推出「親子春遊趣」住房專案，指定期間預訂的賓客可享客房免費升等及延遲退房（至14:00）的專屬優惠，入住房客如有4歲（含）以下的孩童隨行，還可獲贈迪士尼主題精美禮品。

網購平台則是湧現露營、野餐等相關用品買氣，udn買東西表示，露營新手購買帳篷的預算多半在2,000~3,000元左右，專業級露營玩家則偏好選購1萬~2萬元之間的帳篷。

momo購物網則觀察發現，以往戶外活動玩家多半購買帳篷、輕便摺疊椅、野餐墊等基本款商品，但隨著戶外休閒愈來愈走向專業化，像是木製的雙層野餐桌、隨行沙發、野炊櫥櫃、多功能燈具等戶外專用家具也備受矚目，momo購物網今年2月底還新增了釣具專區，提供上百款專業釣具，銷量也成長約六成，買氣熱絡。