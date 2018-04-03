IG必拍！紐約早餐女王搭丹麥餐盤 粉嫩指數爆表

2018-04-03 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



紐約早餐女王Sarabeths自登台就話題不斷，除了不定時推出限定菜色抓住消費者的胃外，近來更與丹麥居家生活品牌GreenGate跨界聯名，規畫充滿春季風味料理，搭上粉藍色、粉紅色盤子，令人心花朵朵開。此次跨界聯名餐點為雙人套餐，每套980元起，再加贈GreenGate Taiwan百元折價券2張。

紐約早餐女王Sarabeths向來強調餐點的美味度及美感，這次與結合歐洲古董花紋與北歐圖騰的丹麥居家生活品牌GreenGate合作，使用的是Alice系列，餐具總價值近5,000元。不論盤子、茶壺或是杯子，皆為陶瓷製作，上頭有著條紋紋路，搭配粉色系如粉紅色或藍色等顏色，視覺上充滿夢幻感，自然光照射下，拍起來更是粉嫩。

此次推出的聯名雙人套餐，包含經典熱狗三明治、經典酪奶煎餅、燕麥嚼醒、自家製玉米馬芬，其中，熱狗三明治最大特色就是以熱狗包上酸菜、杏橙水果抹醬，還有特製的紅蔥頭，鹹中帶甜滋味，春季嘗起來更是開胃。酪奶煎餅則有濃濃奶香，加上酸甜草莓，一吃下就令人少女心大噴發。燕麥嚼醒以優格佐新鮮草莓、香蕉，搭配烘焙燕麥，高纖營養。同時可搭配雙人份量的精選好茶，如伯爵、英式、冰茶、季節等，甜鹹食一應俱全，滿足喜歡不同風味的饕客。