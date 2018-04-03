親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明學問全攻略
婆媳過招甘苦談
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

最紅高報酬保單狂吸500億 但有4個雷不能踩！

IG必拍！紐約早餐女王搭丹麥餐盤 粉嫩指數爆表

2018-04-03 11:30聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

紐約早餐女王Sarabeths自登台就話題不斷，除了不定時推出限定菜色抓住消費者的胃外，近來更與丹麥居家生活品牌GreenGate跨界聯名，規畫充滿春季風味料理，搭上粉藍色、粉紅色盤子，令人心花朵朵開。此次跨界聯名餐點為雙人套餐，每套980元起，再加贈GreenGate Taiwan百元折價券2張。

紐約早餐女王Sarabeths向來強調餐點的美味度及美感，這次與結合歐洲古董花紋與北歐圖騰的丹麥居家生活品牌GreenGate合作，使用的是Alice系列，餐具總價值近5,000元。不論盤子、茶壺或是杯子，皆為陶瓷製作，上頭有著條紋紋路，搭配粉色系如粉紅色或藍色等顏色，視覺上充滿夢幻感，自然光照射下，拍起來更是粉嫩。

此次推出的聯名雙人套餐，包含經典熱狗三明治、經典酪奶煎餅、燕麥嚼醒、自家製玉米馬芬，其中，熱狗三明治最大特色就是以熱狗包上酸菜、杏橙水果抹醬，還有特製的紅蔥頭，鹹中帶甜滋味，春季嘗起來更是開胃。酪奶煎餅則有濃濃奶香，加上酸甜草莓，一吃下就令人少女心大噴發。燕麥嚼醒以優格佐新鮮草莓、香蕉，搭配烘焙燕麥，高纖營養。同時可搭配雙人份量的精選好茶，如伯爵、英式、冰茶、季節等，甜鹹食一應俱全，滿足喜歡不同風味的饕客。

紐約早餐女王Sarabeths表示，此次推出的聯名雙人套餐每套980元起，從4月6日到5月31日間提供。除了可吃到美味餐點外，點此套餐就可獲贈GreenGate Taiwan百元折價券2張，數量有限、送完為止。

粉紅色或粉藍色的餐盤、茶壺或茶杯，搭配春意盎然的料理，看起來更夢幻。記者魏妤庭／...
粉紅色或粉藍色的餐盤、茶壺或茶杯，搭配春意盎然的料理，看起來更夢幻。記者魏妤庭／攝影
分享
此次推出跨界聯名雙人套餐，鹹甜點一應俱全。記者魏妤庭／攝影
此次推出跨界聯名雙人套餐，鹹甜點一應俱全。記者魏妤庭／攝影
分享
紐約早餐女王Sarabeths與丹麥居家生活品牌GreenGate合作，視覺上看...
紐約早餐女王Sarabeths與丹麥居家生活品牌GreenGate合作，視覺上看起來粉嫩感十足。記者魏妤庭／攝影
分享

女王紐約丹麥
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

兒童清明連假加碼搶商機 百貨、飯店化身親子天堂

2018-04-03 11:26

又大又舊就是潮！ 老爹鞋踩出時尚感

2018-04-03 01:03

宇舶表×刺青工坊 大師作畫 粉絲孫怡獻出手臂

2018-04-03 00:57

450件頂級作品 總價逾百億 Cartier珠寶展登台

2018-04-03 00:20

量販集點出招！ 日本柳宗理廚具等你換

2018-04-02 23:31

蔡依林暗挺吳季剛 造型水晶耳環好時髦

2018-04-02 23:21

學生證這時候最好用！到德誼數位買Mac省很大

2018-04-02 23:20

周年慶買不夠？新光三越初夏購物節 讓妳「妝」不完

2018-04-02 21:59

掀背王者升級 好動更安心

2018-04-02 21:57

又大又舊就是潮！老爹鞋踩出時尚感

2018-04-02 21:45

主婦集點魂再度燃燒！家樂福柳宗理廚具換購活動明開跑

2018-04-02 21:11

總營收上看16億 和億生活集團續拚成長

2018-04-02 19:32

文華與la prairie再聯手 推鑽白魚子下午茶

2018-04-02 17:51

越跑越有型！不只舒適更有科技加持

2018-04-02 16:22

Baby-G聯手Hello Kitty 周曉涵「嘴角忍不住失守」

2018-04-02 14:52

集團韓式炸雞系列 連假祭出全面買1送1

2018-04-02 14:32

超商歡慶兒童節！明星玩具、美味甜點滿足孩童

2018-04-02 14:12

數位當道！兒童節掀起一波「科技禮物潮」

2018-04-02 14:12

頂級美妝今夏掀底妝大戰 聚焦奢華感、新鮮度

2018-04-02 12:13

新竹喜來登8周年 6大餐廳用餐抽折扣、最低2折起

2018-04-02 11:59

現在搶暑假機票最划算 捷星台北飛名古屋888元起

2018-04-02 11:25

單身族必備3C 一個人也能生活得很有品質

2018-04-02 09:10

清明連假電影優惠大盤點 刷哪些卡最省？

2018-04-02 09:00

春夏就是印花 亂髮蔡依林演繹狂野

2018-04-01 23:44

駕馭速度感！Ray-Ban推法拉利聯名款

2018-04-01 21:48

Nike神鞋開賣 就是要「回到未來」

2018-04-01 19:28

夏季新飲品搶市！ 能量補充飲、新口味茶正當紅

2018-04-01 18:39

孫怡遇見「刺客」 樂當人體畫布

2018-04-01 18:38

春遊野餐趣！法比歐靠這招讓你輕鬆當戶外料理神手

2018-04-01 16:52

搶連假商機 台中這家百貨連抽七日iphone X

2018-04-01 14:15

最後一天! 誠品畫廊 細看常玉的浪漫與潦倒

2018-04-01 13:49

兒童清明連假去哪玩？台南百貨為親子打造氣墊樂園

2018-04-01 13:31

udn售票網生日請客！ 購票多重抽.下載APP有驚喜

2018-04-01 08:00

IG爆紅「無聊咖啡」下午茶 4月限定送髮品體驗組

2018-03-31 20:58

王品慶祝25歲生日 新菜、優惠通通來

2018-03-31 19:41

王品25周年 18品牌上新菜牛排兩客75折

2018-03-31 19:34

斷背山演技派男星傑克葛倫霍 成卡地亞腕表形象大使

2018-03-31 16:45

時尚部落客街拍最愛 流行方包她們這樣搭

2018-03-31 16:03

「火燒紅蓮寺」變身啤酒？這滋味‧‧‧該怎麼形容

2018-03-31 12:07
看更多

熱門文章

她拒「贊助媽媽」日幣 男友：這種媳婦我媽看不上

2018-04-03 09:44

另類存錢筒！ 小資女玩「小瑪莉」10個月存6萬

2018-04-02 17:06

氣象達人一張圖 說明清明連假天氣

2018-04-02 22:46

好市多消費驚見一筆多刷 1797元差點飛了

2018-04-02 15:03

預演三次 他說歡迎大家參加他的告別式

2018-04-02 18:52

付15元停車費或花2萬買龜鹿膠囊 都中發票千萬大獎

2018-04-02 17:17

影／高雄12歲胖小子「雞雞」竟不到半公分

2018-04-02 19:10

劉怡汝、邱瑗 將任台北兩廳院、台中歌劇院藝術總監

2018-04-02 12:47

4大「明目」中藥 眼科醫花10年解碼

2018-04-03 00:53

清明年節食品抽驗 這兩樣東西最好別吃

2018-04-02 13:59

吳德榮：今天至清明節好天氣 周五轉濕冷周日起晴朗

2018-04-03 06:13

4隻流血大象在公路上亂晃！西班牙車禍大象枉死

2018-04-03 08:30

集團韓式炸雞系列 連假祭出全面買1送1

2018-04-02 14:32

台北飆今年高溫紀錄 6日再轉冷

2018-04-02 13:41

估國道車流量僅次春節！清明假期易壅塞路段看這

2018-04-03 09:06

清明連假去哪追螢火蟲？ 全攻略在此

2018-04-02 13:05

蔡依林暗挺吳季剛 造型水晶耳環好時髦

2018-04-02 23:21

夫妻之間／看妳還氣不氣

2018-04-03 06:00

今全台高溫上看30度 彭啟明：好天氣持續到周四

2018-04-03 08:04

今日星座運勢／水瓶 嘗試新事物 評估事業新機會

2018-04-03 00:00

主婦集點魂再度燃燒！家樂福柳宗理廚具換購活動明開跑

2018-04-02 21:11

4月恙蟲病盛行 連假接觸草叢做好防護

2018-04-02 17:19

捷運施工惹禍 板橋大遠百停電40分鐘

2018-04-02 18:39

1-2月期統一發票 千萬富翁誰最幸運？

2018-04-02 20:22

學生證這時候最好用！到德誼數位買Mac省很大

2018-04-02 23:20

長照給付新制上路 居服員PO文：領的錢比過去少

2018-04-02 15:20

Baby-G聯手Hello Kitty 周曉涵「嘴角忍不住失守」

2018-04-02 14:52

放寬農地違章工廠 立院外…民團抗議 草案暫擱

2018-04-03 00:36

除草劑太傷身 高竹苗將只能用在農地

2018-04-02 23:50

心情點滴／收藏獨特

2018-04-03 06:00

掀背王者升級 好動更安心

2018-04-02 21:57

是「合食」不是核食 日台交流協會官網放14頁說帖

2018-04-02 15:33

賞文迴響／小說選播與刺繡

2018-04-03 06:00

威力彩開獎 獎號：22、28、30…

2018-04-02 21:04

總營收上看16億 和億生活集團續拚成長

2018-04-02 19:32

目睹兒不是抓耙子 她從孩子的勇氣獲得動力

2018-04-02 17:36

清明連假西半部空氣品質糟！ 出遊要注意

2018-04-03 04:41

越跑越有型！不只舒適更有科技加持

2018-04-02 16:22

昨飆高溫 6日再轉冷

2018-04-03 04:40

又大又舊就是潮！老爹鞋踩出時尚感

2018-04-02 21:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top