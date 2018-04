蔡依林暗挺吳季剛 造型水晶耳環好時髦

2018-04-02 23:21 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



台灣女星蔡依林的穿著和造型一直引領潮流,也是時尚人士的指標。日前蔡依林在自己的IG上po出在南寧演出的工作照,一身Roberto Cavalli的服裝,耳朵上搶眼的同色系水晶耳環相當有份量,原來是吳季剛為施華洛世奇Atelier Swarovski 合作特別的設計師系列推出的限量飾品,華麗的色彩和不規則切的的水晶,靈感來自教堂彩色玻璃的馬賽克圖案。