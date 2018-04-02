學生證這時候最好用！到德誼數位買Mac省很大

2018-04-02 23:20 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



學生證除了可以用優惠價買電影票、車票，現在拿來買Mac，最高可省下上萬元！德誼數位宣布即日起，全台23間德誼數位APR（Apple Premium Reseller）及A-Store門市推出校園優惠專案，買Mac、iPad系列商品最低下殺91折，搭配指定遠傳門號方案，最高再現折11,000元。

即日起至4月30日止，凡為教育部公布之大專院校學生及老師本人，出示學生證或教師證，即可以91折起的校園優惠價購買Mac及iPad系列商品，包含iMac Pro、iMac、MacBook Pro、MacBook、MacBook Air、Mac mini及iPad Pro、Apple Pencil與iPad mini 4，最高現折12,800元。於德誼數位門市攜碼申辦遠傳999元以上方案，綁約30個月，主機最高再折11,000元。若購買Mac系列機款，加購Office 2016及DE Care人損保固再享優惠折價3,000元。