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學生證這時候最好用！到德誼數位買Mac省很大

2018-04-02 23:20聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

學生證除了可以用優惠價買電影票、車票，現在拿來買Mac，最高可省下上萬元！德誼數位宣布即日起，全台23間德誼數位APR（Apple Premium Reseller）及A-Store門市推出校園優惠專案，買Mac、iPad系列商品最低下殺91折，搭配指定遠傳門號方案，最高再現折11,000元。

即日起至4月30日止，凡為教育部公布之大專院校學生及老師本人，出示學生證或教師證，即可以91折起的校園優惠價購買Mac及iPad系列商品，包含iMac Pro、iMac、MacBook Pro、MacBook、MacBook Air、Mac mini及iPad Pro、Apple Pencil與iPad mini 4，最高現折12,800元。於德誼數位門市攜碼申辦遠傳999元以上方案，綁約30個月，主機最高再折11,000元。若購買Mac系列機款，加購Office 2016及DE Care人損保固再享優惠折價3,000元。

針對一般民眾，德誼數位也推出優惠好康，即日起至4月底止，全門市iPhone X 64GB限時降價，最高現省3,000元。另外，隨著蘋果春季發表會推出平價版iPad，全台41家德誼數位門市即日起也祭出9.7吋iPad系列產品全面降價優惠，最高現省近千元，Apple Pencil也調降400元。而為慶祝friDay錢包於德誼數位門市上線，凡於德誼指定門市現場，持friDay錢包消費可享滿萬元現折500元優惠。

德誼數位即日起至4月底止全門市iPhone X 64GB限時降價，最高現省3,0...
德誼數位即日起至4月底止全門市iPhone X 64GB限時降價，最高現省3,000元。圖／德誼數位提供
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全台23間德誼數位APR及A-Store門市即日起祭出校園優惠專案，Mac、iP...
全台23間德誼數位APR及A-Store門市即日起祭出校園優惠專案，Mac、iPad系列商品最低下殺91折。圖／德誼數位提供
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德誼數位即日起祭出9.7吋iPad最高現省近千元優惠，Apple Pencil也...
德誼數位即日起祭出9.7吋iPad最高現省近千元優惠，Apple Pencil也調降400元。圖／德誼數位提供
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