量販集點出招！ 日本柳宗理廚具等你換

2018-04-02 23:31 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱台北報導



家樂福推出全新柳宗理廚具集點換購活動。 記者黃筱晴／攝影 分享 facebook

家樂福繼以ALESSI餐具、WOLL鍋具、Berndes鍋具做為集點換購主題之後，這次再引進日本工藝大師作品柳宗理廚具系列，在品牌百件商品中精選出11款經典商品提供集點換購，活動4月3日起開跑，預計再掀集點熱潮！

柳宗理鍋具是許多日本家庭主婦的最愛，在台灣也有許多粉絲，簡約的線條中藏有許多小細節，使用起來俐落方便又好清潔，兼具機能與美感，作品甚至被紐約現代藝術博物館、巴黎羅浮宮永久收藏。此次家樂福柳宗理集點換購商品全由日本原廠製造，品質和專櫃商品完全相同，包含：南部鐵器系列、不鏽鋼系列、岩紋鐵鍋系列，所有鍋具都不使用塗層，許多工序還必須透過師傅手工製作，從設計到成品製造過程中都充份發揮日本職人對品質的最高堅持。

南部鐵器22cm雙耳深鍋，集30點可用2,999元換購，全台限量10,000個。 圖／家樂福提供 分享 facebook

家樂福柳宗理集點換購活動點數發送日期自4月3日起至6月30日止，凡是家樂福會員只要購物滿500元就可以獲得一點集點貼紙，集滿6至30點就可以用4折起的加價購入手經典鍋具。特別推薦柳宗理代表作品之一「不鏽鋼水壺」，以優雅壺身和省力設計備受推崇，其把手設計讓人能以小指力道就輕鬆控制出水量；而「南部鐵器雙耳深鍋附鐵蓋、把手」可燉煮、直接入烤箱的萬用性對料理愛好者來說非常實用；另外，不鏽鋼有孔服務夾、不鏽鋼湯勺亦是家戶必備的入門商品。