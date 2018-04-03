450件頂級作品 總價逾百億 Cartier珠寶展登台

2018-04-03 00:20 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ／專題報導



卡地亞Cartier Résonances系列Frénésie紫水晶項鍊耳環作品。 圖／卡地亞提供 分享 facebook

法國頂級精品品牌卡地亞（Cartier）年度頂級珠寶展將於4月15日登場，將展出逾450件頂級珠寶暨腕表作品，總價值逾新台幣100億元，其中有超過20件全球首次曝光的全新創作，以及極富收藏價值的卡地亞骨董珍藏系列（Cartier Tradition）骨董珠寶。為期8天的珠寶展，將首度於4月22日下午1時30分至晚上7時30分開放18歲以上一般民眾免費入場參觀。

LOFOI祖母綠鑽石耳環，鉑金鑲嵌6顆共重6.13克拉的階梯形切割阿富汗祖母綠主石，1,430萬元。 圖／卡地亞提供 分享 facebook

Sambhal Tutti Frutti項鍊，鉑金鑲嵌59.20克拉雕刻梨形緬甸藍寶石主石，1億3,200萬元。 圖／卡地亞提供 分享 facebook

Résonances系列珠寶於2017年於巴黎首度亮相之後，於陸續紐約、倫敦、上海等國際大城市展出，此次來台更多了20件全球首次曝光的新作。

Murmure項鍊，白K金鑲嵌 40.33 克拉水滴型切割紅碧璽主石，4,700萬元。 圖／卡地亞提供 分享 facebook

Résonances法文原意綿長的餘韻、持續的脈動而產生的回音；系列珠寶創作搜羅各地珍稀寶石，設計透過視覺律動演繹經典的卡地亞裝飾藝術風格。其中Murmure項鍊主石為40.33克拉水滴型切割紅碧璽，而樹葉狀的寶石從項鍊中心回蕩逐漸縮小，重複貫穿整條項鍊，反映出建築與視覺結構。

Panthère Blotie紅碧璽戒指可轉換做為胸針配戴，白K金鑲嵌27.43克拉橢圓形凸圓形切割紅碧璽主石，1,850萬元。 圖／卡地亞提供 分享 facebook

卡地亞Laser頂級珠寶腕表，1,770萬元。 圖／卡地亞提供 分享 facebook

Laser頂級珠寶腕表以黑白對比色寶石大玩光影遊戲，勾勒鮮明的視覺效果，重疊建築立體視覺效果。而經典的水果錦囊（Tutti Frutti）風格也有全新的演繹，Sambhal項鍊以主石為59.20克拉雕刻梨形緬甸藍寶石，並以年輕討喜的「彼得潘領」為整體造型，是以當代美學演繹經典的風格之作。

KANKAI Tutti Frutti手環，鉑金鑲嵌主石為2顆尚比亞雕刻祖母綠共68.18克拉，4,700萬元。 圖／卡地亞提供 分享 facebook

位於華南銀行總行大樓（台北市松仁路123號）的展覽現場，現場更利用弧形劃分空間感，以層層線條營造出律動且具波浪的共鳴效果，使作品與現場氛圍互相呼應。欲參觀者請見卡地亞台灣臉書平台相關公告，同時開放現場分批排隊入場。