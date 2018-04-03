宇舶表×刺青工坊 大師作畫 粉絲孫怡獻出手臂

2018-04-03 00:57 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／台北報導



孫怡現身巴塞爾藝術展香港展會，配戴宇舶Big Bang One Click Sang Bleu All Black藍色腕表，約55萬3,000元。 圖／Hublot提供 分享 facebook 巴塞爾藝術展香港展會（Art Basel）日前展開，宇舶表（Hublot）邀請刺青工坊Sang Bleu的負責人Maxime Büchi再度合作，並於此次藝術盛會，曝光全新Big Bang Unico Sang Bleu腕表。台灣名媛孫怡也慕名而來，並化身粉絲直接讓大師在手臂上作畫。

孫怡透露「我對Maxime的創作滿有共鳴的，因為他跟我一樣都是學平面設計出身。所以他那些幾何圖線條構成的設計風格是我很喜歡的，而且我們有一個共通點是『不安於只做一件事』」。的確多次與Hublot合作的孫怡不僅成立了自己的複合式選貨概念店，並也曾替品牌化身藝術導覽人。孫怡十分認同宇舶持續和藝術家跨界合作，未來也將會以工作室的形式，結合兩者舉辦更多嶄新的藝術活動。

宇舶Big Bang Unico Sang Bleu鈦金藍腕表，Maxime Büchi設計幾何雕刻圖案緞面拋光鈦金屬表殼，約58萬6,000元。 圖／Hublot提供 分享 facebook

從2016年開始，Hublot就開啟了與Maxime Büchi的合作，共同設計外觀造型與顯時方式都獨特的Big Bang Unico Sang Bleu系列腕表。六角表圈搭配著表盤中央大小不一同樣形狀的八角轉盤，成為了時、分針指示，加上表帶與底蓋上的幾何圖形，完整呈現Maxime Büchi的招牌風格。全新系列除了保留過去的經典設計，結合藍、白色鈦合金表殼，同時還加了表徑略小的鑲嵌鑽石或寶石的Big Bang One Click Sang Bleu All Black系列表款，視覺效果更為突出。