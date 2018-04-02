周年慶買不夠？新光三越初夏購物節 讓妳「妝」不完

2018-04-02 21:59 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



新光三越「初夏購物節」即將起跑，貴賓卡友獨享眾多優惠，並與日本超人氣插畫家Kanahei合作，推出以環保為主題的獨家卡友禮。記者侯永全／攝影 分享 facebook 百貨上半年最猛的美妝促銷檔期即將登場！新光三越4月4日起舉辦「初夏購物節」，業者表示，這幾年初夏購物節在搭配低門檻的滿千送百操作下，成為除周年慶外，消費者添購美妝的重要檔期。今年除祭出卡友獨享的「化妝品滿3,000元送300元」，更集結了眾多潮流商品優惠，並有美型家電滿額禮及攜手日本人氣插畫家的獨家卡友禮，準備搶攻春夏首波購物買氣。

卡友回饋 打折再送禮

國內百貨買氣自去年底開始稍見回溫，美妝服飾、運動休閒及國際名品等業種表現不俗，而延續這波持續上升的買氣，新光三越在「初夏購物節」針對貴賓卡及銀行聯名卡友推出超強刷卡回饋，其中新光三越貴賓卡友4月4日到4月17日可享化妝品「滿3,000元送300元電子禮券」、百貨聯名卡友則獨享指定日期「化妝品刷6,000元送100元電子禮券」；此外，首三日還有「卡卡相乘再加碼」，持貴賓卡+聯名卡卡友可享「全館滿5,000元送300元電子禮券」，刷25,000元贈「±0正負零輕巧電風扇」。

美妝大戰 獨家拚夯品

各美妝廠商也配合百貨大規模促刷活動，推出獨家商品優惠，像是ESTEE LAUDER粉持久超級無瑕氣墊粉餅 SPF50/PA++++，獨家開賣，買就送限量金質氣墊粉底盒、LANCOME則推修護天王新光三越獨家組，價值4,807元、特價2,950元。此外，新光三越也歸納出「2018春夏5大潮流元素」，包含「刺繡」服飾、「寬褲/寬裙」、「不對襯剪裁上衣」、「老爹鞋」及「帽子」夯品，特別精選出話題單品下殺折扣，如SKECHERS 運動復古運動鞋D’Lites，原價3,090元、特價扣會員點數10點+2,190元。

另外，新光三越初夏購物節檔期滿額除禮券回饋之外，首七日持新光三越貴賓卡/銀行卡消費達指定金額還可兌換限量的美型家居滿額禮，像是專業髮型師最愛用的｢ghd專業造型負離子吹風機｣或｢PHILIPS 雙向智旋IH萬用鍋｣等。