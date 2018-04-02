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周年慶買不夠？新光三越初夏購物節 讓妳「妝」不完

2018-04-02 21:59聯合報 記者黃仕揚╱即時報導

新光三越「初夏購物節」即將起跑，貴賓卡友獨享眾多優惠，並與日本超人氣插畫家Kan...
新光三越「初夏購物節」即將起跑，貴賓卡友獨享眾多優惠，並與日本超人氣插畫家Kanahei合作，推出以環保為主題的獨家卡友禮。記者侯永全／攝影
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百貨上半年最猛的美妝促銷檔期即將登場！新光三越4月4日起舉辦「初夏購物節」，業者表示，這幾年初夏購物節在搭配低門檻的滿千送百操作下，成為除周年慶外，消費者添購美妝的重要檔期。今年除祭出卡友獨享的「化妝品滿3,000元送300元」，更集結了眾多潮流商品優惠，並有美型家電滿額禮及攜手日本人氣插畫家的獨家卡友禮，準備搶攻春夏首波購物買氣。

卡友回饋 打折再送禮

國內百貨買氣自去年底開始稍見回溫，美妝服飾、運動休閒及國際名品等業種表現不俗，而延續這波持續上升的買氣，新光三越在「初夏購物節」針對貴賓卡及銀行聯名卡友推出超強刷卡回饋，其中新光三越貴賓卡友4月4日到4月17日可享化妝品「滿3,000元送300元電子禮券」、百貨聯名卡友則獨享指定日期「化妝品刷6,000元送100元電子禮券」；此外，首三日還有「卡卡相乘再加碼」，持貴賓卡+聯名卡卡友可享「全館滿5,000元送300元電子禮券」，刷25,000元贈「±0正負零輕巧電風扇」。

美妝大戰 獨家拚夯品

各美妝廠商也配合百貨大規模促刷活動，推出獨家商品優惠，像是ESTEE LAUDER粉持久超級無瑕氣墊粉餅 SPF50/PA++++，獨家開賣，買就送限量金質氣墊粉底盒、LANCOME則推修護天王新光三越獨家組，價值4,807元、特價2,950元。此外，新光三越也歸納出「2018春夏5大潮流元素」，包含「刺繡」服飾、「寬褲/寬裙」、「不對襯剪裁上衣」、「老爹鞋」及「帽子」夯品，特別精選出話題單品下殺折扣，如SKECHERS 運動復古運動鞋D’Lites，原價3,090元、特價扣會員點數10點+2,190元。

另外，新光三越初夏購物節檔期滿額除禮券回饋之外，首七日持新光三越貴賓卡/銀行卡消費達指定金額還可兌換限量的美型家居滿額禮，像是專業髮型師最愛用的｢ghd專業造型負離子吹風機｣或｢PHILIPS 雙向智旋IH萬用鍋｣等。

至於獨家卡友禮則與催生｢卡娜赫拉的小動物｣的日本超人氣插畫家Kanahei合作，以其最新作品「Komimizuk 短耳貓頭鷹」為主角，推出以環保為主題的可愛卡友禮，包含像是｢Komimizuk一定要墊餐匙組｣、｢Komimizuk提什麼都行隨身組｣等。

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shu uemura X Yazbukey 無色限粉露保濕唇膏，YAZ潮有態度系列/潮有態度唇線筆，推薦價1,000元（支）/850元（支）。圖／新光三越提供
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LANCOME 修護天王新光三越獨家組，特價2,950元、價值4,807元。圖／新光三越提供
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4/4~4/6持台新銀行或新光銀行之新光三越聯名卡與新光三越貴賓卡過卡消費刷25,000元贈「±0正負零輕巧電風扇」。圖／新光三越提供
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ESTEE LAUDER 粉持久超級無瑕氣墊粉餅 SPF50/PA++++ ，推薦價1,900元(買即贈限量金質氣墊粉底盒)。圖／新光三越提供
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